Apple sắp có thiết bị AI đeo trên người, hỗ trợ Siri và camera

Theo MacRumors, sản phẩm này được định hướng trở thành một thiết bị hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, hoạt động xoay quanh Siri và các tính năng nhận diện hình ảnh. Thiết bị được mô tả có dạng đĩa tròn mỏng, sử dụng chất liệu nhôm và kính, đi kèm nút điều khiển vật lý ở cạnh bên.

Một trong những điểm đáng chú ý là thiết bị có thể được tích hợp camera. Tuy nhiên, các nguồn tin hiện đưa ra thông tin chưa thống nhất về chức năng cụ thể của camera này.

Theo Bloomberg, camera trên thiết bị chủ yếu dùng để nhận biết môi trường xung quanh và cung cấp dữ liệu cho Siri, thay vì phục vụ nhu cầu chụp ảnh hoặc quay video thông thường. Trong khi đó, The Information cho rằng sản phẩm có thể sở hữu hai camera phía trước, gồm một camera tiêu chuẩn và một camera góc rộng.

Thiết bị AI mới của Apple được cho là sẽ tận dụng mạnh tính năng “Visual Intelligence” hiện có trên iPhone, cho phép nhận diện vật thể, địa điểm hoặc thông tin trong môi trường thực tế thông qua camera.

MacRumors cho biết Siri sẽ đóng vai trò trung tâm trên thiết bị này. Người dùng có thể tương tác với Siri mà không cần trực tiếp sử dụng iPhone, trong khi camera sẽ đóng vai trò cung cấp dữ liệu trực quan để trợ lý ảo hiểu ngữ cảnh xung quanh tốt hơn.

Tuy nhiên, đây có thể không phải là một sản phẩm hoạt động độc lập. Theo các nguồn tin, thiết bị sẽ sử dụng bộ xử lý tiết kiệm điện tương tự chip H-series trên AirPods và phụ thuộc nhiều vào iPhone để xử lý dữ liệu.

Ngoài microphone để nhận lệnh giọng nói, Apple hiện vẫn chưa quyết định liệu thiết bị có được tích hợp loa hay không. Trong trường hợp không có loa, phản hồi từ Siri có thể được chuyển đến AirPods, Apple Watch hoặc iPhone của người dùng.

Một số nguồn tin cho rằng thiết bị này có thể là bước đi tiếp theo của Apple trong lĩnh vực thiết bị AI đeo được, bên cạnh các dự án như AirPods tích hợp camera hoặc kính thông minh.

Theo nhà báo Mark Gurman, sản phẩm có thể ra mắt sớm nhất vào năm 2027. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin hiện vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ và Apple chưa đưa ra xác nhận chính thức.