Về lời kêu gọi toàn thể nhân dân của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Dân trí Thần tốc, tích cực, triệt để, kiên quyết, khẩn trương, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, mạnh mẽ, chặt chẽ, chủ động, tăng tốc, làm ngay, thực hiện nghiêm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng…

Đó là những cụm từ được nhắc đến nhiều tại Thông báo số 89/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Do tình hình diễn biến phức tạp trên thế giới, nhất là tại các nước có chung biên giới với Việt Nam và tại một số địa phương trong nước, sáng ngày 30 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp đột xuất về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, lãnh đạo các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Giao thông Vận tải và Văn phòng Chính phủ…

Nhìn vào thời điểm (họp đột xuất ngay trong ngày nghỉ lễ) cũng như sự tham dự của nhiều lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành đã nói lên một tinh thần khẩn trương và quyết liệt trong "cuộc chiến chống dịch như chống giặc" lần này.

Nhìn lại thành công của Việt Nam ta trong những lần bùng phát dịch trước đây, không thể nói khác, đó là nhờ sự ủng hộ của nhân dân, đặc biệt là tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong điều hành của Chính phủ.

Tại cuộc họp nói trên, Thủ tướng đã chỉ đạo rất cụ thể trách nhiệm cho các bộ ngành và các địa phương với mục tiêu vừa phải phòng, chống dịch, khắc phục có hiệu quả, vừa phải phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn, an dân và ổn định chính trị, nhất là những nơi đang có dịch và có đường biên giới với các nước láng giềng.

Đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 23 tháng 5 năm 2021 đồng thời phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã được Quốc hội giao.

Đây là những nhiệm vụ hết sức khó khăn bởi sự biến đổi của chủng covid mới, độ lây lan nhanh và mức độ nguy hiểm cao hơn trước trong khi nền kinh tế đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ các đợt bùng phát trước đây.

Song, đây cũng là mục tiêu tiên quyết bởi nếu để dịch bùng phát không kiểm soát, không chỉ kinh tế ảnh hưởng, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp khó khăn mà cái giá phải trả là tài sản và tính mạng người dân.

Cũng vì tính chất nghiêm trọng của công cuộc "chống giặc dịch", Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn thể nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hãy vì lợi ích của mỗi cá nhân, cộng đồng và của Quốc gia, Dân tộc tự giác thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của các cấp có thẩm quyền về phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch COVID-19.

Với tinh thần khẩn trương, sự điều hành sâu sát và quyết liệt của Chính phủ cộng với sự ủng hộ của nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một niềm tin chiến thắng.

Song, muốn có ngày "ca khúc khải hoàn", ngay lập tức mỗi người dân cần nâng cao ý thức "tự giác thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của các cấp có thẩm quyền về phòng, chống dịch và khắc phục hậu quả của dịch COVID-19" như lời kêu gọi của Thủ tướng.

Bùi Hoàng Tám