Xuất hiện bể bơi công nghệ BioDesign tại tháp căn hộ cao cấp The Fibonan

Kiến tạo trải nghiệm sống nghỉ dưỡng tại gia

Với mục tiêu mang lại cho cư dân trải nghiệm sống riêng tư, đậm chất nghỉ dưỡng ngay trong cuộc sống thường nhật, tòa căn hộ cao cấp The Fibonan được phát triển bởi chủ đầu tư An Phú đã tái định nghĩa khái niệm bể bơi trong nhà.

Không còn là những khối gạch vuông vức quen thuộc, bể bơi tại The Fibonan theo đuổi xu hướng bền vững, hài hòa với thiên nhiên bằng công nghệ BioDesign vốn chỉ được sử dụng tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao. Cụ thể, hồ bơi sinh thái tại The Fibonan loại bỏ hoàn toàn bê tông và sử dụng vật liệu 100% từ thiên nhiên, mô phỏng nên một "bãi biển trong nhà".

Nhờ vậy, hồ bơi BioDesign tại The Fibonan nâng trải nghiệm thư giãn và tận hưởng của cư dân lên một tầm cao mới. Bể bơi được tạo hình bậc thang ngồi massage với độ dốc vừa phải, tạo nên cảm giác thư giãn như nằm trên bãi biển. Cảnh quan xung quanh cũng được thiết kế tỉ mỉ từ cây cối, vân đá tự nhiên nhằm mang đến cảm giác chân thực nhất. Ngoài ra, hệ thống máy chiếu góc rộng mô tả thiên nhiên hùng vĩ trên thế giới cũng mang lại nhiều cảm xúc thư giãn như đang hòa mình giữa thiên nhiên.

Với hiệu ứng thị giác và xúc giác tuyệt vời, bể bơi BioDesign đem lại trải nghiệm đáng giá cho cư dân: đắm mình trong bể bơi tại gia nhưng lại có cảm giác như đang ngụp lặn ở một bãi biển nhiệt đới đầy nắng và gió.

Xét về tính ứng dụng, với lớp kết cấu gồm các loại vật liệu đặc chế và thạch anh, bể bơi BioDesign có độ bền cơ học cao hơn so với kết cấu bê tông. Đây chính là lý do vì sao hồ bơi BioDesign được ưa chuộng tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp nhờ thiết kế độc đáo, trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và là dấu ấn tô điểm cho không gian sống.

Không cần bay hàng trăm, hàng nghìn km tới các bãi biển, cư dân The Fibonan được tận hưởng bể bơi chuẩn nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Bên cạnh sự vượt trội về thiết kế và chất liệu, hồ bơi BioDesign tại The Fibonan còn được ứng dụng công nghệ kháng khuẩn ion bạc đến từ Microban - đơn vị hàng đầu thế giới về hệ thống khử khuẩn. Công nghệ Microban có thể triệt tiêu tới 99% vi khuẩn trên bề mặt thành hồ, gồm các vi khuẩn gây bệnh, gây mùi, các vết bẩn bề mặt và các vi khuẩn làm giảm tuổi thọ bể bơi.

Bên cạnh đó, công nghệ kháng khuẩn Microban thân thiện với môi trường, an toàn khi sử dụng và được đăng ký trên toàn thế giới. Đây cũng là mục tiêu mà An Phú Invest luôn theo đuổi với định hướng đưa thiên nhiên vào không gian sống, đặt sức khỏe và trải nghiệm sống của cư dân lên hàng đầu.

Bộ sưu tập tiện ích kiến tạo chất sống cân bằng tại The Fibonan

The Fibonan còn chinh phục khách hàng với hơn 40 tiện ích đặc quyền cao cấp. Tại đây, cư dân được tận hưởng trọn vẹn các tầng không gian tiện ích với 2 tầng dịch vụ thương mại, tầng tái tạo sức khỏe với tổ hợp thể thao, tầng khám phá và giải trí hiện đại.

Tòa tháp căn hộ cao cấp The Fibonan - tâm điểm sống đẳng cấp giữa thành phố triệu cây xanh.

Tại tầng 1, cư dân được chào đón mỗi khi về nhà với sảnh đón chuẩn khách sạn 5 sao, các khoảng xanh xen kẽ như vườn đứng, sân chơi trẻ em cùng hệ thống các siêu thị, nhà hàng, quán cà phê...

Tầng 2 dự án được bố trí bể bơi bốn mùa công nghệ BioDesign, khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, khu cho người cao tuổi, phòng tắm hơi giúp tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe và thư giãn cho cộng đồng cư dân…

Tại tầng thượng là cả một không gian thư giãn, giải trí riêng tư cho cư dân với quầy bar ngoài trời, rạp chiếu phim ngoài trời, đồi thư giãn, sàn ngắm cảnh, vườn sinh thái, vườn chiêm tinh, vườn võng, sân tập yoga, thể dục ngoài trời, sân golf mini, đường dạo và chạy bộ, sân chơi trẻ em.

Đồng thời, The Fibonan cũng trang bị hệ thống an ninh 6 lớp từ ngoài vào trong: bảo vệ 24/7, hệ thống camera an ninh được bố trí lắp đặt quanh tòa nhà, nhận diện khuôn mặt, cửa kiểm soát cảm biến vân tay tới từng hộ gia đình, hệ thống phân quyền thang máy, hệ thống thẻ ra vào sảnh và lễ tân. Bên cạnh đó còn có khu vực đậu xe ưu tiên dành cho phái nữ.

Với tổ hợp tiện ích nội khu ấn tượng, The Fibonan mang đến một không gian để mỗi vị chủ nhân trở về nhà là về với "trạm sạc" cho sức khỏe và tinh thần, giữa thiên nhiên và tiện nghi đẳng cấp, giữa kết nối và an toàn riêng tư.

Khách hàng đang có cơ hội trở thành một trong những chủ nhân đầu tiên của căn hộ cao cấp The Fibonan với từ 2,9 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ, chiết khấu lên tới 9%, ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng và quà tặng tới 45 triệu. Dự án dự kiến được bàn giao vào quý IV/2025.

Thông tin chi tiết liên hệ đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc

Hotline: 091 761 2020