Xu hướng "sống ngoại thành, làm việc nội thành" thu hút giới trẻ

Nhà không chỉ là nơi để ở

Giá nhà tại TPHCM đã leo thang liên tục trong khoảng 5 năm trở lại đây đã khiến việc sở hữu nhà của người trẻ ngày càng khó khăn. Ngoài ra, nguồn cung căn hộ bình dân gần như không còn cũng khiến cho giới trẻ càng gian nan hơn trong việc mua nhà.

Giá nhà 30 - 35 triệu đồng/m2 tại TPHCM đã không còn trên thị trường. Còn theo DKRA Việt Nam thì căn hộ giá dưới 40 triệu đồng/m2 cũng có thể biến mất khỏi vùng ven thành phố trong vài năm tới.

Trải qua đợt đại dịch, nhiều người mới chiêm nghiệm lại những giá trị đích thực của cuộc sống và thay đổi. Nhiều người chi tiền cho mua sắm hơn, sống vì mình hơn. Có người lại đi du lịch nhiều hơn thay vì suốt ngày tất bật với công việc. Tất cả đều mong muốn được hạnh phúc và có chất lượng sống tốt.

Người mua nhà sau đại dịch cũng thế, họ cần nhiều trải nghiệm tốt hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.

Căn nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi tận hưởng nhiều giá trị sống (Ảnh: Phúc Đạt Connect 2).

Nguyễn Vũ Lâm (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết anh đang thuê nhà và làm việc tại một công ty trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh. Mỗi tháng, anh có thu nhập khoảng 25 triệu đồng. Anh đang tìm hiểu thông tin để mua căn hộ gần với nơi làm việc của mình.

Theo anh Lâm, anh muốn làm việc ở trung tâm TPHCM nhưng sống ở khu vực ít ngột ngạt, thông thoáng và thư giãn hơn. Tuy nhiên, ngôi nhà cũng phải có vị trí thuận lợi và di chuyển đến chỗ làm dễ dàng.

"Tôi tiết kiệm được khoảng 700 triệu đồng, bố mẹ cũng cho tôi thêm một ít nên tôi dự kiến sẽ mua nhà cách nơi làm việc khoảng 10km. Tôi thấy dự án Phúc Đạt Connect 2 ở Quốc lộ 1K (Thành phố Dĩ An, Bình Dương) phù hợp với nhu cầu của mình", anh Lâm nói.

Cũng theo anh Lâm, nhiều bạn bè anh cũng đang "sống ở ngoại thành, làm việc nội thành" và anh thấy xu hướng này rất thú vị. Bởi, ở nước ngoài, người dân có thể di chuyển hàng trăm km để đi làm mỗi sáng. Chính vì vậy, xu hướng này sẽ đến Việt Nam trong tương lai. Dĩ nhiên, hệ thống giao thông phải đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Anh Lâm, chia sẻ hiện nay Dĩ An đang là khu vực được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025 với các dự án mở rộng Quốc lộ 1K, mở rộng đường Xuyên Á, mở rộng đường Vành đai 1 - Vành đai 3. Ngoài ra, Tuyến Metro số 1 và số 3 cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư kéo dài đến Dĩ An. Đây cũng là lý do anh đưa Phúc Đạt Connect 2 vào tầm ngắm.

Tiến độ thực tế của dự án Phúc Đạt Connect 2 (Ảnh: Phúc Đạt Connect 2).

Chị Lê Mỹ Hạnh cho hay gia đình có con nhỏ 3 tuổi. Căn phòng trọ ở Thành phố Thủ Đức đã quá chật chội với cả nhà. Chị quyết định mua căn hộ ở dự án Phúc Đạt Connect 2 để hai vợ chồng đi làm ở quận Gò Vấp.

Theo chị Hạnh, sở dĩ chị chọn mua căn hộ tại Phúc Đạt Connect 2 vì dự án gần chợ Đông Hòa, gần trường mẫu giáo, gần trường tiểu học và siêu thị GO! Dĩ An. Việc mua sắm cho sinh hoạt hằng ngày sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.

"Tôi thích ở đây vì đi lại thuận tiện, không gian sống rộng rãi hơn. Sau này, con tôi đi học cũng rất gần nhà", chị Hạnh nói

Phúc Đạt Connect 2 còn lợi thế gì?

Theo các chuyên gia bất động sản, xu hướng an cư tại khu vực vùng ven TPHCM đang được nhiều người dân lựa chọn. Không gian sống thoáng đãng, trong lành ở vùng ngoại ô đang là ưu tiên của nhiều người.

"Sống ngoại thành, làm nội thành" có thể xem là sự cân bằng giữa công việc và chất lượng cuộc sống. Xu hướng này vừa giải quyết bài toán về giá nhà, vừa đáp ứng được không gian sống xanh, giảm khói bụi, tiếng ồn.

Người dân mua căn hộ tại Phúc Đạt Connect 2 vì chú trọng đến tiện ích và giá trị sống mà dự án này mang lại.

Chủ đầu tư cho biết, Phúc Đạt Connect 2 đang là lựa chọn của nhiều người dân và nhà đầu tư nhờ lợi thế lớn về vị trí. Dự án nằm ngay điểm giao của 5 thành phố lớn gồm TPHCM, TP Thủ Đức, TP Dĩ An, TP Thuận An và TP Biên Hòa. Từ đây, mọi người có thể di chuyển về các thành phố để làm việc một cách dễ dàng.

Trong khi đó, Dĩ An đang là khu vực được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025 với các dự án mở rộng Quốc lộ 1K, mở rộng đường Xuyên Á, mở rộng đường Vành đai 1 - Vành đai 3. Ngoài ra, tuyến Metro số 1 và số 3 cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư kéo dài đến Dĩ An.

Dự án Phúc Đạt Connect 2 có 30 tiện ích cho cư dân như nhà trẻ, siêu thị, nhà hàng, spa, hồ bơi, khu vui chơi, công viên sân thượng, vườn thiền, khu BBQ, Phòng giao dịch ngân hàng…

Chủ đầu tư chia sẻ, ngoài những lợi thế về vị trí, chất lượng công trình và hàng loạt tiện ích, Phúc Đạt Connect 2 có lợi thế pháp lý, tiến độ vượt trội. Dự án cất nóc vào tháng 7/2022. Bên cạnh đó, dự án Phúc Đạt Connect 2 cũng có phương thức thanh toán linh hoạt. Khách hàng chỉ cần thanh toán từ 779 triệu đồng (30% giá trị căn hộ) sẽ được bàn giao nhà.

Đối với khách hàng mua từ 2 căn hộ trở lên sẽ được tặng 1.000 m2 đất tại Gia Lai. Chương trình áp dụng cho 20 suất mua sỉ đầu tiên và không áp dụng cho căn hộ 1 phòng ngủ.