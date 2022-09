Xu hướng phát triển homecation tại xứ sở hoa ban trắng Tây Bắc

Thành phố Sơn La - Mảnh đất giàu tiềm năng

Sơn La được mệnh danh là "thủ phủ" của trái cây và các loài hoa, với những loại hoa ban, hoa mận, hoa đào, hoa mơ… đua nhau khoe sắc mỗi độ xuân về. Bên cạnh đó, Sơn La còn để lại dấu ấn trong trái tim nhiều người bởi những danh thắng nổi tiếng như thiên đường mây Tà Xùa, hang Dơi, đồi thông Pu Nhi, rừng thông Bản Áng…

Sơn La - Thành phố hoa ban trắng (Ảnh: Picenza Việt Nam).

Thành phố trẻ này cũng ngày càng phát triển về kinh tế - xã hội. Tỉnh Sơn La những tháng đầu năm 2022 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, GRDP quý I tăng 5,02%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,83%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 8,9%, xuất khẩu tăng 3,2%, giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm bằng 29% kế hoạch vốn giao. Đời sống nhân dân được cải thiện.

Kinh tế đi lên cũng là lúc người dân chú trọng đến chất lượng cuộc sống nhiều hơn, họ quan tâm đến trải nghiệm sống. Mảnh đất Sơn La trù phú với nhiều tiềm năng đã được các nhà đầu tư "chọn mặt gửi vàng", trở thành bến đỗ mới và nhu cầu về những quần thể đại đô thị đáp ứng nhu cầu sống hiện đại, xây dựng nên cộng đồng vững mạnh cũng ngày càng nở rộ.

Xu hướng mua nhà "all in one" nở rộ

Hơn 2 năm dài sống trong đại dịch đã ít nhiều thay đổi lối sống của đại đa số mọi người. Nhu cầu làm việc, giải trí "all in one" tại gia ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Điều này đã tạo ra xu hướng homecation - du lịch tại gia, trải nghiệm du lịch độc đáo tại chính căn nhà mình đang sinh sống.

Nhu cầu sống ở những quần thể đô thị tích hợp "all in one" ngày càng nở rộ (Ảnh minh họa).

Theo kết quả khảo sát của Cục điều tra dân số Mỹ, đại dịch đã tác động rất lớn đến nhu cầu di chuyển của người dân, số lượng những người làm việc tại nhà tăng gấp 3 lần trong 2 năm qua. Xu hướng làm việc, học tập từ xa khiến họ dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Đi bộ ở khuôn viên quanh nhà, thưởng thức tách café từ ban công hay ngắm ánh tà dương mỗi ngày là những hoạt động thường nhật được mọi người ưa thích.

Picenza Riverside Sơn La - mua nhà "lãi" cả không gian sống

Tại Việt Nam, cuộc sống như vậy không còn gói gọn ở những đại đô thị như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… Ngay tại thành phố Sơn La, nơi được mệnh danh là "vùng đất của các loài hoa" cũng xuất hiện một quần thể khu đô thị cao cấp - Picenza Riverside. Đây là dự án cao cấp hàng đầu tại thành phố Sơn La, đáp ứng đủ nhu cầu về một đại đô thị xanh - sạch - đẹp - thông minh, thân thiện với môi trường.

Nằm ở vị trí đắc địa tại thành phố Sơn La, Picenza Riverside là dự án trọng điểm được đầu tư bởi Tập đoàn Picenza Việt Nam. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch trong thành phố, tiếp cận đầy đủ hệ thống trường học, bệnh viện, các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Sơn La.

Điểm nhấn của Picenza Riverside là hệ thống tiện ích cao cấp từ 3 công viên chủ đề Artemis, Athena, Apollo đáp ứng các hoạt động phong phú cho cư dân trong khu đô thị. Bên cạnh đó, bể bơi Aqua Pool theo tiêu chuẩn quốc gia, mang đến những khoảng không gian thư giãn, giải trí, sáng tạo và tận hưởng thiên nhiên xanh cho toàn bộ cư dân.

Picenza Riverside mang đến không gian sống đa trải nghiệm cho cư dân (Ảnh: Picenza Việt Nam).

Với mục tiêu tái hiện khung cảnh đô thị thịnh vượng với chuẩn mực sống mới ở trung tâm vùng Tây Bắc, Picenza Riverside Sơn La hứa hẹn là nơi an cư lâu dài, mang đến cuộc sống tròn đầy cho mọi gia đình.

Chính sách ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư (Ảnh: Picenza Việt Nam).

Khu đô thị Picenza Riverside đang được áp dụng chương trình ưu đãi hấp dẫn "Quà tặng sang thu - Đón mùa đoàn tụ".

