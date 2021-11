Xu hướng phát triển căn hộ Dual Key ở các đô thị lớn

Dân trí Tại The Matrix One, khách hàng có cơ hội sở hữu một căn Dual Key chuẩn hạng A ở ngay trung tâm Hà Nội với giá bằng 30% so với Singapore, Hong Kong (Trung Quốc).

The Matrix One nằm đối diện công viên 14 ha xanh mát. "Sản phẩm phải có" tại các siêu đô thị Giống như có 2 ngôi nhà liền kề cùng 1 địa chỉ, căn hộ chìa khóa đôi (Dual Key) được ưa chuộng tại các siêu đô thị như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Seoul hay Tokyo dù mức giá đắt đỏ. Chẳng hạn, tại Singapore, một căn hộ Dual Key 2 phòng ngủ ở dự án Park Colonial có thể 800.000 USD đến 1,3 triệu USD. Tại RV Altitude, một mái nhà 2 phòng ngủ có giá khởi điểm từ 1,7 triệu USD; còn dự án Parc Clematis đưa ra mức giá cho một căn hộ Dual Key 1,3 - 2,5 triệu USD… Hơn một thập kỷ trước, khi căn hộ Dual Key lần đầu tiên được tung ra thị trường, ít người ngờ rằng nó sẽ định nghĩa lại thị trường bất động sản Singapore. Với những ưu điểm dành cho công dân đô thị hiện đại, ngày nay, căn hộ Dual Key chứng tỏ sức hút trên thị trường bất động sản các siêu đô thị. Những nhà phát triển bất động sản hàng đầu đưa Dual Key vào diện "sản phẩm phải có" trong tất cả các dự án căn hộ mà họ phát triển. Với 2 lối vào khác nhau, chủ nhân căn hộ Dual Key The Matrix One chỉ cần xuống tiền 1 căn nhưng được sở hữu 2 căn hộ hạng A trong 1, đảm bảo sự riêng tư cho từng không gian sống. Theo một website bất động sản hàng đầu tại Singapore, trong các dự án bất động sản mới ra mắt tại Singapore có 41 dự án căn hộ sở hữu căn Dual Key. Nguồn cung tương đối lớn, tuy nhiên, loại hình sản phẩm này tại Singapore vẫn đắt khách. Bởi thực tế, sức cầu không chỉ đến từ người dân sở tại mà còn một lượng lớn nhà đầu tư ngoại quốc mua căn hộ Dual Key cho thuê vì tính linh hoạt và hấp dẫn người thuê chung. Thống kê trên thị trường còn ghi nhận sức cầu từ các bố mẹ có con du học tại Singapore mua chung các căn Dual Key làm chỗ lưu trú, vừa sang trọng, riêng tư mà các lưu học sinh vẫn có thể cùng giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Không gian phòng khách liên thông phòng căn và căn bếp trong căn hộ lớn của Dual Key The Matrix One. Tìm đâu căn hộ Dual Key hạng A tại Hà Nội? Hà Nội đang trong quá trình trở thành một siêu đô thị như Singapore và dù xuất hiện không lâu nhưng Dual Key được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Theo các chuyên gia bất động sản, khi quỹ đất tại các thành phố lớn ngày càng eo hẹp, việc kết hợp không gian sống, không gian làm việc sẽ là xu thế của thị trường nhà ở trong thời gian tới. Nhờ khả năng "biến hình" linh hoạt, dòng căn hộ Dual Key được đánh giá rất đa năng, có thể tích hợp hoặc khai thác nhiều giá trị, song vẫn đảm bảo sự riêng tư cho chủ nhân. Trong tương lai, loại hình căn hộ này hứa hẹn dẫn dắt thị trường, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM. Tuy nhiên, hiện tại, loại hình căn hộ này vẫn chưa thực sự phổ biến. Số lượng dự án có căn hộ Dual Key để khách hàng lựa chọn vẫn hạn chế. Nắm bắt xu thế thị trường cùng mong muốn mang đến nhiều loại hình căn hộ, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng, MIKGroup đã đưa loại hình căn hộ này vào tổ hợp dự án The Matrix One. Bên trong căn hộ nhỏ của Dual Key The Matrix One được thiết kế đầy đủ các phòng chức năng. Ông Khánh - một doanh nhân tại khu vực Cầu Giấy vừa chốt căn Dual Key tại The Matrix One chia sẻ: "Con gái tôi sẽ kết hôn trong năm nay. Vợ chồng con muốn sống cùng bố mẹ nên tôi đã mua một căn hộ 2 chìa khóa để các con có không gian riêng tư cần thiết". Ông Khánh còn dự định sẽ dời văn phòng công ty về tòa nhà văn phòng khang trang, hiện đại ngay trong tổ hợp để thực sự có thể "sống chậm" mà vẫn không rời bỏ thương trường… Với những khách mua để ở như gia đình ông Khánh, do tọa lạc ngay tại khu vực trung tâm Mỹ Đình, dự án được thừa hưởng hệ thống giao thông hiện đại, cho phép gia chủ thuận tiện di chuyển đến nơi làm việc, trường học, trung tâm vui chơi, giải trí. Còn với khách mua để làm văn phòng hoặc kết hợp nửa sinh hoạt - nửa văn phòng, căn hộ Dual Key The Matrix One cũng là một lựa chọn khi xung quanh là khu vực năng động bậc nhất thủ đô, kế cận nhiều công trình trọng điểm bao gồm cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học chất lượng. Sự sôi động, sầm uất khiến Mỹ Đình đang trở thành "bến đỗ" của cộng đồng chuyên gia bậc cao người nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc… với những khu phố Nhật, phố Hàn, đặc biệt là "Korean Town" dần hình thành. Cùng với thiết kế 1 lối vào 2 chìa khóa riêng biệt, số lượng hữu hạn của căn Dual Key tại The Matrix One cũng khiến loại hình căn hộ này ngày càng hấp dẫn hơn. Hệ sinh thái như một tiểu vùng khí hậu trong lành hiếm hoi giữa khu Tây sầm uất, năng động sẽ góp phần đón đầu xu hướng cuộc sống hiện đại trong tương lai.