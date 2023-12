Xu hướng mua căn hộ đã hoàn thiện tại Hạ Long

Căn hộ đã hoàn thiện cho nhu cầu ở thật

Với các gia đình trẻ, việc mua nhà "trên giấy" khi các dự án chưa hoàn thiện có ưu điểm giúp họ giãn tiến độ thanh toán theo tiến độ xây dựng của dự án. Tuy nhiên, việc mua nhà ở các dự án như vậy cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, khi các dự án có thể gặp trục trặc về dòng tiền, hay tính pháp lý... khiến tiến độ bị ngưng trệ, thậm chí tạm dừng.

Căn hộ mẫu 3 phòng ngủ tại The Dragon Castle (Ảnh: N.H.O).

Trong giai đoạn hiện nay, nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn các dự án đã hoàn thiện, bàn giao và có thể xách vali vào ở ngay. Mua một căn hộ đã hoàn thiện giúp khách hàng có thể trực tiếp quan sát, hình dung thực tế cuộc sống mình sẽ gắn bó tại đây có thực sự phù hợp cũng như có thể an toàn hơn về mặt pháp lý.

Thấu hiểu những băn khoăn đó, chủ đầu tư đến từ Hàn Quốc - N.H.O - đã hoàn thiện dự án The Dragon Castle nằm ngay trung tâm thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và trao chìa khóa cho các chủ nhân tương lai với nội thất hoàn thiện, đặc biệt đi cùng các hình thức thanh toán linh hoạt.

Với một căn hộ tại đây, khách hàng chỉ cần có từ 430 triệu đồng (30% giá trị căn hộ) là có thể xách vali vào ở ngay và hưởng thụ những tiện ích của khu đô thị hàng đầu thành phố Hạ Long. Số tiền còn lại sẽ được ngân hàng thanh toán cho chủ đầu tư, giúp khách hàng giãn tiến độ, có ba năm để hoàn trả khoản vay cho ngân hàng.

Trong điều kiện lãi suất thấp hiện nay, đây là một chương trình hấp dẫn cho những khách hàng có tầm nhìn. Hơn thế, trong năm đầu tiên, khách hàng còn được miễn lãi suất và được tặng ngay 1 năm phí dịch vụ cùng phiếu mua hàng nội thất cao cấp trị giá 50-140 triệu đồng tùy diện tích căn hộ.

Nhận nhà, tận hưởng ngay tiện ích

Bàn giao nhà hoàn thiện cho khách hàng là bài toán khó với mỗi chủ đầu tư. Khách hàng nhận nhà không cần đối chiếu với các bản vẽ thiết kế hay những thông tin quảng cáo được công bố, mà trực tiếp tham quan và cảm nhận. Đặc biệt với chủ trương xây dựng một cộng đồng dân cư lành mạnh, vui vẻ, chủ đầu tư luôn cần chăm lo tỉ mỉ mỗi thiết kế, công năng và hình dung các công trình sẽ đi vào vận hành như thế nào.

Là nhà phát triển bất động sản đến từ Hàn Quốc, đất nước rất thành công trong việc xây dựng các khu đô thị cao tầng, N.H.O biết cách xây dựng và vận hành một khu dân cư kiểu mẫu, tối đa lợi ích của cư dân.

The Dragon Castle có vị trí trung tâm nhìn thẳng ra vịnh Hạ Long.

The Dragon Castle có vị trí tại khu trung tâm thành phố Hạ Long, có thể nhìn thẳng ra Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Mỗi căn hộ được thiết kế với phương châm tối ưu ánh sáng tự nhiên, vừa tốt cho sức khỏe, lại tiết kiệm năng lượng. N.H.O còn chăm chút sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho mỗi cư dân, thể hiện bằng những chi tiết rất tỉ mỉ như trang bị hệ thống lọc không khí, khu tập gym, yoga, cầu kính…

Đơn vị quản lý và vận hành Alpha Plus (Hàn Quốc) với kinh nghiệm vận hành hàng loạt khu dân cư tại các tỉnh, thành phố cũng cam kết sẽ mang đến cho cư dân The Dragon Castle một cuộc sống vui tươi, lành mạnh. Với chuẩn sống Hi LIFE từ thiết kế, xây dựng đến vận hành, Alpha Plus sẽ sớm tạo dựng một cộng đồng cư dân The Dragon Castle văn minh và gắn kết, không khác biệt với các khu chung cư cao cấp ở Hàn Quốc.

Sân chơi trẻ em đầy sắc màu của The Dragon Castle là nơi các cư dân nhí vui chơi và kết bạn với nhau (Ảnh: N.H.O).

Bên cạnh thiết kế riêng tư, an toàn cho mỗi cư dân, The Dragon Castle còn sở hữu vị trí đắc địa. Chỉ mất ít phút để đi đến sân bay, các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp… và cũng rất gần các khu du lịch, vui chơi, giải trí. Đại siêu thị Nhật Bản AEON Mall cũng sắp sửa được xây dựng kề bên, hứa hẹn mang lại sự thuận tiện cho cư dân The Dragon Castle.

Mua nhà là một quyết định lớn trong đời. The Dragon Castle mang đến một giải pháp hoàn hảo giúp khách hàng nhẹ gánh tài chính để dễ dàng sở hữu, khởi đầu năm mới với cuộc sống trong mơ tại khu chung cư văn minh hàng đầu ở thành phố Hạ Long.

