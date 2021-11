Xu hướng mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng

Dân trí Bên cạnh việc mở cửa đón du khách quốc tế trở lại, những xu hướng du lịch mới như staycation, workation đang tăng thêm sức hút cho bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng.

Xu hướng staycation, workation lên ngôi

Khảo sát thực tế của nhiều công ty nghiên cứu thị trường cho thấy, Covid-19 đã tác động đáng kể đến xu hướng hưởng thụ, đầu tư và tiêu dùng của nhiều người. Phần lớn người dân đặt ưu tiên hàng đầu trong việc tìm kiếm không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên cùng nhiều tiện ích để vừa có thể tận hưởng cuộc sống và kết hợp làm việc hiệu quả, đồng thời cũng có thể đầu tư sinh lời lâu dài. Theo xu hướng đó, bất động sản nghỉ dưỡng đáp ứng tiêu chí an toàn, hướng đến sức khỏe và thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm "tất cả trong một"

Theo đại diện Savills Hotels châu Á Thái Bình Dương, với tỷ trọng 85% khách du lịch nội địa, du lịch trong nước trở thành điểm tựa của thị trường. Với khách nội địa, đặc biệt là thế hệ trẻ (Millennials và Gen Z) thích xu hướng du lịch trải nghiệm staycation (du lịch mà không cần phải đi xa) và workation (nghỉ dưỡng dài ngày kết hợp làm việc), nhất là trong bối cảnh nhiều công ty vẫn tiếp tục duy trì chế độ làm việc, họp hành online tại nhà thay vì đến văn phòng.

Xu hướng này đã mở đường cho những mô hình nghỉ dưỡng tích hợp, sáng tạo, thời thượng, nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm "All in one - tất cả trong một" của du khách và nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai của nhà đầu tư.

Xu hướng staycation, workation tạo làn gió mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng.

Là thành phố du lịch hàng đầu của Việt Nam và Châu Á, Đà Nẵng với những resort đẳng cấp có quy mô lớn bên những bãi biển đẹp cùng cảnh quan kỳ vĩ luôn nằm trong top những điểm đến staycation và workation lý tưởng. Trong đó, những khu vực nghỉ dưỡng ven biển dọc cung đường di sản Đà Nẵng - Hội An là điểm đến được đông đảo các nhà đầu tư quan tâm.

Bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng sôi động trở lại

Đón đầu cơ hội, nhiều thương hiệu bất động sản lớn đã khởi động thị trường Đà Nẵng bằng sản phẩm chất lượng, điển hình là Aria Đà Nẵng Hotel & Resort do Tập đoàn Danh Khôi phát triển.

Mô hình nghỉ dưỡng tại Aria Đà Nẵng Hotel & Resort đang được du khách và nhà đầu tư quan tâm.

Khu nghỉ dưỡng tích hợp này sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc trên cung đường Trường Sa. Đây là tuyến đường ven biển đắt giá nối liền Đà Nẵng với Hội An, nơi quy tụ các thương hiệu nổi tiếng trong ngành du lịch - khách sạn trên thế giới.

Từ Aria Đà Nẵng Hotel & Resort có thể nhanh chóng kết nối đến sân bay quốc tế hay trung tâm Đà Nẵng, đồng thời dễ dàng di chuyển đến các địa danh du lịch nổi tiếng như Bà Nà Hill, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn… để vừa trải nghiệm những phong vị du lịch đặc sắc, vừa tận hưởng nhịp sống sôi động, đầy màu sắc của thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Sở hữu bãi biển riêng ngay bờ biển Mỹ Khê - nơi được Forbes bình chọn vào top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, Aria Đà Nẵng Hotel & Resort có tầm nhìn bao trọn vịnh Non Nước, nguồn vượng khí trong lành, bên cạnh đó là hàng loạt tiện ích mang tính biểu tượng độc đáo và đẳng cấp. Nơi đây hứa hẹn sẽ là lựa chọn phù hợp khi du lịch kết hợp công việc, giải trí, trải nghiệm không gian sống sáng tạo và các dịch vụ vui chơi, hội họp, ẩm thực, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe…

Aria Đà Nẵng Hotel & Resort theo mô hình Vogue Integrated Resort tại Việt Nam.

Theo chia sẻ từ Tập đoàn Danh Khôi, dự án được phát triển theo mô hình Vogue Integrated Resort, lấy cảm hứng từ xu hướng nghệ thuật và thời trang thịnh hành trên thế giới, trên cơ sở nghiên cứu phong cách thời thượng của thế hệ Millennials năng động. Nơi đây được kỳ vọng sẽ là điểm đến của nhiều du khách trong hành trình khám phá và trải nghiệm thành phố đáng sống Đà Nẵng, đặc biệt là người trẻ thành đạt.

Mặt khác, khi Việt Nam mở cửa với trạng thái bình thường mới, dự kiến sẽ đón nhận làn sóng khách du lịch quay trở lại. Với việc được lựa chọn là 1 trong 5 thành phố đầu tiên thí điểm đón du khách quốc tế, Đà Nẵng sẽ có cơ hội khôi phục ngành công nghiệp xanh trong thời gian sớm nhất. Các chuyên gia đánh giá, với nguồn cung sơ cấp khan hiếm của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng, việc đầu tư đúng thời điểm ở mức giá phù hợp sẽ đón đầu đà tăng trưởng trong tương lai, mang lại tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội.

Là mô hình đáp ứng xu hướng giao thoa giữa du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp vừa làm việc, vừa giải trí của những người thích sự năng động, trải nghiệm, dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort do Tập đoàn Danh Khôi giới thiệu đang thu hút giới đầu tư cũng như những người ưa chuộng phong cách staycation, workation.

An Mai - Trường Thịnh