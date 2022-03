Xu hướng lựa chọn căn hộ của gia đình trẻ

Xu hướng tìm kiếm căn hộ "hiện đại trong tối giản"

Các chuyên gia bất động sản cho biết, phong cách sống của người đô thị đang thay đổi, nhất là sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Yếu tố dịch bệnh, xét ở góc độ nào đó đã khiến mọi người quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe của cộng đồng. Người trẻ có xu hướng tìm kiếm những giá trị bền vững thông qua việc lựa chọn nơi an cư giúp nâng tầm chất lượng sống từ vật chất đến tinh thần.

Căn hộ thiết kế chuẩn Nhật đáp ứng nhu cầu của đa số gia đình trẻ bởi không gian sống thông thoáng, tăng tính kết nối với thiên nhiên.

Bên cạnh đó, dịch bệnh mở ra khái niệm "work from home" khiến ngôi nhà giờ đây không chỉ đơn thuần là nơi để ở mà còn có thể là nơi để trải nghiệm mọi hoạt động "an cư - làm việc - nghỉ dưỡng". Nhiều gia đình trẻ đã lựa chọn căn hộ đáp ứng được sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc, tìm kiếm những giá trị về tinh thần và sức khỏe.

Khi nhịp sống hiện đại ngày càng trở nên vội vã, xô bồ, nhiều người mong muốn tối giản hóa những sự vật, sự việc xung quanh, để tìm về sự an yên giữa dòng chảy hiện đại và sự tĩnh lặng của tâm hồn. Bởi lẽ đó, phong cách thiết kế "Minimalism" ngày càng được ưa chuộng và phổ biến trên toàn thế giới. Tinh thần của phong cách này còn được gói gọn trong câu châm ngôn nổi tiếng "Less is more" (ít hơn chính là nhiều hơn) của kiến trúc sư lừng danh người Đức Ludwig Mies.

Chính những yếu tố này cũng lý giải cho việc người trẻ hiện nay đang thiên hướng tìm kiếm những căn hộ sở hữu không gian không giới hạn, mang đến sự thoáng đãng và linh hoạt, phù hợp cho mọi hoạt động của các thành viên ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Từ triết lý "Ikigai" đến thiết kế tối giản tại HT Pearl

Xuất phát từ lối thiết kế tối giản truyền thống quyện hòa cùng hơi thở trẻ trung của thời đại, HT Pearl mở ra một không gian sống đậm chất Nhật, cởi mở, thể hiện cá tính gia chủ. "Minimalism" khuyến khích cư dân lựa chọn những món đồ mình thật sự yêu thích và đem lại hiệu quả cho không gian nhưng vẫn đảm bảo tối đa công năng sử dụng.

Thiết kế tối giản cho phép gia chủ được thể hiện cá tính, sở thích qua các chi tiết trang trí như tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm hay những vật dụng cá nhân gần gũi.

Cộng hưởng cùng triết lý Ikigai mà HT Pearl luôn theo đuổi, tinh thần "Less is more" là định nghĩa cho sự đẳng cấp trong thiết kế nhà ở. Từng chi tiết đều được các kiến trúc sư Kume Design Asia chọn lọc và "may đo" thông minh, mở ra một khoảng không vừa đủ để gia chủ có thể tự do bày trí đáp ứng nhu cầu sống và sở thích riêng của mình.

Trong thiết kế tối giản, ánh sáng được xem như một thành tố quan trọng để tạo ra hiệu ứng thị giác và mang tính thẩm mỹ cao cho không gian. Chủ đầu tư cho biết, căn hộ HT Pearl luôn được chú trọng tối đa hóa lượng ánh sáng và gió tự nhiên. Điều này không chỉ mở ra một không gian sống khoáng đạt, mà còn làm bật nét riêng của từng đồ vật, đảm bảo bức tranh tổng thể của ngôi nhà đạt hiệu ứng thẩm mỹ tối đa.

Bản giao hưởng "Minimalism" không thể thiếu sự tinh tế trong lựa chọn và phối hợp màu sắc. HT Pearl lựa chọn những màu sắc trung tính và gần gũi với thiên nhiên như xám, beige, trắng xanh đá… hỗ trợ tương tác hiệu quả với ánh sáng, khơi dậy xúc cảm bình yên nhưng đầy sang trọng. Không gian căn hộ trở nên cởi mở và thoải mái hơn nhưng vẫn có những điểm nhấn riêng mang đậm cá tính của gia chủ.

Mặt khác, sự chú trọng kết nối con người với thiên nhiên tại HT Pearl còn được thể hiện từ khâu lựa chọn đến bố trí loạt tiện ích nội khu như hồ bơi tràn viền ngoài trời, vườn thiền, vườn trên không… giúp nâng cao sức khỏe cũng như đem đến nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ mỗi ngày.

Mọi không gian đều được bố trí để đảm bảo đón ánh sáng tự nhiên. Dù ở đâu, mọi thành viên luôn cảm thấy thoáng mát, thoải mái…

Bên cạnh đó, khi yếu tố chất lượng được chú trọng hơn số lượng, HT Pearl chọn lọc những thương hiệu nội thất danh tiếng như Toto, Panasonic, Malloca, Jotun, Ariston… góp phần tăng thêm trải nghiệm sống "hiện đại trong tối giản" để mỗi ngày trôi qua thật trọn vẹn.

Trích dẫn "Lối sống tối giản của người Nhật" - tác giả Sasaki Fumio thay cho lời kết: "Dù bạn có nhiều đồ đến đâu, nhưng nếu không biết trân trọng chúng, bạn sẽ nhanh chóng chán những món đồ ấy. Ngược lại, dù bạn có ít đồ nhưng biết trân trọng tất cả các món đồ ấy, bạn sẽ thấy cuộc sống thật mỹ mãn".

Hiện nhà mẫu dự án HT Pearl đã chính thức khai trương tại tầng 7 - Trung tâm thương mại Gigamall, Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức. Khách hàng sẽ được tham quan và trải nghiệm thực tế phong cách sống nơi an cư chuẩn Nhật tại nhà mẫu HT Pearl với nhiều phần quà và chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Dự án HT Pearl - "Khởi nguồn chất Nhật, sống trọn an yên" sẽ mở bán sản phẩm giới hạn. Khách hàng thanh toán chỉ từ 619 triệu đồng có thể sở hữu căn hộ chuẩn Nhật; hỗ trợ vay 75%, lãi suất 0% trong 24 tháng từ VPBank, Vietinbank cùng chương trình check-in tại Sales Gallery và nhà mẫu HT Pearl nhận ngay voucher chiết khấu 50 triệu/sản phẩm.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương.

Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả truy cập website: htpearl.vn.