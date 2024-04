Xu hướng "giới hạn để đặc quyền" của các dự án bất động sản nhìn từ The Filmore Da Nang

Khu căn hộ The Filmore Da Nang được đánh giá là một trong những dự án tiêu biểu cho xu hướng "nhỏ và sang", "giới hạn để đặc quyền" đang được nhiều khách hàng thượng lưu yêu chuộng trên thị trường bất động sản hiện nay.

Không gian bên trong căn hộ 1 phòng ngủ tại The Filmore Da Nang.

Covid-19 và những biến động của nền kinh tế - xã hội thời gian qua đã khiến nhu cầu về bất động sản nhà ở thay đổi. Phân khúc hạng sang - nơi khách hàng có nhiều điều kiện hơn để lựa chọn và đặt yêu cầu - có sự thay đổi lớn. Thị trường hình thành nhiều mô hình sản phẩm mới để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe và đa dạng trong không gian sống của tầng lớp cư dân này.

Trong quá trình tái định hình công việc và phong cách sống, một tầng lớp cư dân hướng đến nhu cầu quy mô giới hạn, chất lượng tối cao khiến dự án "nhỏ và sang" trở thành một trong những xu hướng nổi bật nhất.

Thiết kế ban công lồi tại The Filmore Da Nang.

Đặc điểm điển hình đầu tiên của các dự án theo xu hướng này là nằm ở trung tâm đô thị, ngay trên những vị trí đắc địa. Đời sống bận rộn, quỹ thời gian eo hẹp nên nhiều khách hàng vẫn có nhu cầu gắn liền với khu vực trung tâm, tiết giảm càng nhiều càng tốt cả thời gian lẫn sức khỏe cho việc đi lại mỗi ngày.

The Filmore Da Nang có tầm nhìn trực diện ra sông Hàn, ngay phố đi bộ Bạch Đằng.

Do đó, các nhà phát triển bất động sản đã biến quỹ đất hiếm hoi trên các địa thế vàng thành ưu thế mới bằng cách nâng tầm tiêu chuẩn cho các khu căn hộ hạng sang, khiến các dự án quy mô nhỏ trở nên đặc biệt hơn, vượt trội về chất lượng và đẳng cấp trải nghiệm.

Vì quy mô nhỏ nên các dự án thường có số lượng sản phẩm hữu hạn, trung bình khoảng 100-200 căn hộ, thậm chí một số dự án chỉ có vài chục căn hộ. Sự hữu hạn đó khiến sản phẩm trở thành hàng hiếm và giúp tạo nên cộng đồng cư dân của dự án có tính đồng nhất cao.

Phòng gym với thiết bị hiện đại nhất của Technogym tại The Filmore Da Nang.

Số lượng ít ỏi và tiêu chuẩn khắt khe nên sản phẩm được đầu tư rất tỉ mỉ để đạt đến với chất lượng vượt bậc về mọi phương diện, từ hệ tiện ích đến dịch vụ. Các phương tiện và hạng mục đều hướng tới phục vụ tối đa cho chất lượng cuộc sống, sức khỏe, không gian hưởng thụ tinh thần, tính thuận tiện, an ninh… Vì vậy, đây được xem là không gian sống đặc quyền riêng tư dành cho cư dân.

Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện khá rõ trên thị trường TPHCM. Một số dự án tiêu biểu như Define 88, Waterina Suites, Stella Residence, The Albany…

Đối với thị trường Đà Nẵng, The Filmore Da Nang (thông tin chi tiết tại: https://filmore.com.vn/thefilmoredanang/) được xem là một trong những dự án tiên phong theo tiêu chuẩn quốc tế của xu hướng "nhỏ và sang".

Dự án được đầu tư và phát triển bởi Filmore Development với quy mô chỉ 206 căn hộ, ngay khu vực "trái tim" của tuyến phố Bạch Đằng, giáp 2 mặt tiền khác là đường Bình Minh 5 và Trần Văn Trứ, cách các tiêu điểm biểu tượng của Đà Nẵng như cầu Rồng, công viên APEC… chỉ vài trăm mét.

The Filmore Da Nang còn được giới kinh doanh bất động sản đánh giá là dự án góp phần nâng cấp tiêu chuẩn về căn hộ hạng sang từ khi vừa hiện diện trên thị trường. Dốc sức theo đuổi triết lý và chiến lược phát triển bất động sản thế hệ mới qua dự án đầu tay, chủ đầu tư Filmore Development đã đưa vào The Filmore Da Nang những công nghệ hiện đại nhất và sản phẩm được bàn giao với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, từ thiết kế kiến trúc hiện đại, nội thất chất lượng cao đến hệ tiện ích tiên phong trong phong cách sống và môi trường an ninh, tiện lợi.

Không gian phòng tắm với các thiết bị từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Trong 3 năm qua, khi thị trường bất động sản chịu tác động không nhỏ bởi đại dịch, Filmore Development vẫn nỗ lực triển khai dự án. Nhờ quyết tâm này, The Filmore Da Nang đã tiến đến giai đoạn hoàn thiện và bàn giao nhà cho cư dân sau thời gian dài thị trường Đà Nẵng gần như không có khu căn hộ hạng sang nào mới được đưa vào vận hành.

The Filmore Da Nang đang hoàn thiện những bước cuối cùng, trở thành tiêu điểm mới trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng.

Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm những thị trường giàu tiềm năng để đầu tư bất động sản hạng sang. Thành phố trẻ duyên hải này cũng là lựa chọn lý tưởng để sinh sống và làm việc của ngày càng nhiều doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia sáng tạo khoa học - nghệ thuật… cả trong nước và nước ngoài. Vì vậy, Đà Nẵng cũng đang cần ngày càng nhiều sản phẩm bất động sản hạng sang đúng tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng nhu cầu ở của tầng lớp này.

Theo đúng xu hướng và đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường nên The Filmore Da Nang đã hấp dẫn khách hàng trong nước và quốc tế. Hiện nay, khu căn hộ này đã có khách hàng từ Hong Kong, Mỹ và Nhật Bản.

Giới kinh doanh bất động sản Đà Nẵng đang kỳ vọng The Filmore Da Nang trở thành một trong những động lực để khai thông tâm lý còn thận trọng của nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy sự hồi phục của thị trường bất động sản.