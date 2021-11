Xu hướng dịch chuyển khỏi trung tâm của nhiều cư dân Thủ đô

Dân trí Thay vì tập trung tại các quận trung tâm Hà Nội, nhiều cư dân đã chuyển về những trung tâm mới - nơi hội tụ các yếu tố về vị trí, không gian sống và hệ sinh thái tiện ích.

Ước mơ về một cuộc sống "dễ thở" trong thành phố

Ngày chuyển nhà khỏi con phố Nguyễn Biểu (quận Ba Đình), ông Nguyễn Trần Thế Tài (60 tuổi) phải xa rời nhiều thứ. Điều khiến ông nhớ nhất là những con phố nhộn nhịp và những hàng quán quen thuộc đầu ngõ. Đã một thời, người Hà Nội ganh tị nhau vì sở hữu một vài mét vuông trên những con phố xô bồ. Không nhất thiết phải là mặt tiền, ngay cả những ngôi nhà trong hẻm bé xíu, phải lách sát tường mới dắt được chiếc xe đạp cũng được coi như đất vàng.

Khi ông Tài đưa cả nhà chuyển từ "phố lớn" về khu vực Gia Lâm, người quen nửa đùa nửa thật nói ông "chẳng giống ai". "Khổ nỗi nhà chật hẹp, con cái vợ chồng chen chúc nhau thấy khổ, nên phải chuyển thôi", ông Tài nói.

Những khu đô thị mới sở hữu không gian tiện ích và nhiều khoảng xanh.

Trái ngược với ông Tài, vợ chồng chị Đào Hồng Nga (Hàng Đậu, Hà Nội) cho biết việc làm sao "chạy" khỏi phố lớn là nỗi canh cánh của cả nhà trong nhiều năm. Chị Nga cùng bố mẹ mới đây đã tậu 2 căn hộ cùng tòa nhà tại Vinhomes Ocean Park - nơi được cư dân ví như "quận Ocean" của thành phố mới phía Đông Hà Nội. Ngôi nhà cũ chị nhiều tiện lợi nhưng vỉa hè chật chội, những con đường xe cộ phóng vù vù, đỗ xe cũng khó...

"Ngày xưa người ta cố về quận lõi để hưởng sự kết nối, tiện lợi. Còn hiện tại, khi cơ sở hạ tầng đã xóa đi mọi khoảng cách, tôi lại chỉ muốn thoát ra khỏi nơi tù túng ấy để có một cuộc sống chất lượng", chị Nga lý giải.

Toàn cảnh khu đô thị Vinhomes Ocean Park.

Vinhomes Ocean Park - "Hà Nội mới" phía Đông

Không chỉ thế hệ sau như chị Đào Hồng Nga, những người "lớp trước" như ông Nguyễn Trần Thế Tài cũng đã thay đổi suy nghĩ về ngôi nhà. Vị trí đắc địa hiện không phải càng gần Hồ Gươm càng tốt, mà là nơi đâu có năng lực kết nối mạnh.

Ví dụ như Vinhomes Ocean Park - nơi ông Tài và chị Nga đang sinh sống. Chỉ 15 phút trên những con đường lớn, qua cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy hay Thanh Trì, cư dân có thể di chuyển về khu vực phố cổ hay trung tâm hành chính phía Tây. Thời gian tới, khi cầu Vĩnh Tuy 2 hoàn thành, cùng 3 cây cầu lớn khác trong kế hoạch sắp được triển khai, năng lực hạ tầng tại khu vực này sẽ cải thiện hơn hiện tại rất nhiều.

Cầu Vĩnh Tuy 2 đang được triển khai.

Bên cạnh vị trí, các căn hộ Vinhomes Ocean Park còn được xây dựng theo mô hình "tất cả trong một" (all in one), hướng đến đáp ứng mọi nhu cầu về cuộc sống của cư dân. Theo đó, các chủ nhân tương lai có thể thỏa sức mua sắm tại trung tâm thương mại Vincom Mega Mall có mặt ngay trong đô thị với cả trăm thương hiệu lớn trong nước và quốc tế. Về giáo dục, hệ thống Vinschool và VinUni mang chuẩn mực toàn diện trong nhiều năm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của cư dân. Ngoài ra, còn có hệ thống y tế tiêu chuẩn quốc tế Vinmec ngay trong lòng đại đô thị và năng lực quản lý vận hành đã trở thành thương hiệu nổi tiếng của Vinhomes.

Không gian sống xanh mát bên trong đại đô thị như Vinhomes Ocean Park.

Ngoài vòng tròn khép kín này, cư dân còn có thể lựa chọn nhiều dịch vụ cả công lẫn tư trong bán kính chỉ vài cây số phía bên ngoài Vinhomes Ocean Park - khu vực vốn đang sôi động lên từng ngày nhờ sự xuất hiện của "hạt nhân" thành phố biển.

"Sự tiện lợi - chìa khóa hút cư dân một thời tại phố cũ nay thậm chí đã được nhân lên nhiều lần tại những đại đô thị như Vinhomes Ocean Park", Trần Trọng Tứ - một nhà tư vấn bất động sản nhận xét.

Theo một chuyên gia trong giới bất động sản, xu hướng dịch chuyển từ trung tâm cũ sang nơi được mệnh danh là "Hà Nội mới" này một phần bởi cảnh quan, hệ sinh thái không khác gì khu nghỉ dưỡng với mật độ cây xanh, mặt nước cao. Đây là điều những khu trung tâm cũ vốn nổi tiếng đất chật người đông sẽ khó có được.

Cư dân tận hưởng không gian sống như nghỉ dưỡng tại Vinhomes Ocean Park.

Vinhomes Ocean Park sở hữu biển hồ rộng 6,1 ha, cùng hồ nước ngọt 24,5 ha với bãi cát mịn rộng tới 35 m - nơi các gia đình có thể thư thái cùng nghe tiếng sóng biển hay hòa mình vào làn nước xanh mát.

"Chỉ có ở đây, mọi người mới được tận hưởng một cuộc sống thực sự dễ thở giữa lòng thành phố theo đúng nghĩa đen. Cư dân có một cuộc sống vừa sôi động như trên phố, vừa có bầu không khí trong lành, tốt cho sức khỏe. Nơi đây đang trở thành "Hà Nội mới" của phía Đông - nơi tất cả người dân ao ước được sinh sống", nhà tư vấn Trần Trọng Tứ nói.

Trường Thịnh