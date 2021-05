Xu hướng chọn chốn an cư của người dân Quy Nhơn

Dân trí Dự án chung cư được quy hoạch hoàn chỉnh, đảm bảo tiến độ xây dựng, cùng tiện ích đầy đủ đang đáp ứng nhu cầu sống trong một môi trường văn minh, hiện đại.

Xu hướng dịch chuyển từ nhà đất lên chung cư

Khi quỹ đất ngày càng khan hiếm, việc quy hoạch chung cư cao tầng giúp hạn chế tối đa quỹ đất, đồng thời giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, xây dựng diện mạo đô thị hiện đại. Chung cư giúp khắc phục các vấn đề như bãi đỗ xe, xây dựng môi trường sống văn minh, sạch sẽ, đó là lý do loại hình chung cư phát triển mạnh tại những thành phố lớn.

Ở một số thành phố phát triển như Singapore, Jakarta (Indonesia), Hồng Kông hay New York (Mỹ)... quy hoạch nhà ở cao tầng đã trở thành điều tất yếu giúp cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn cho cộng đồng.

Không chỉ là mô hình phổ biến trên thế giới, tại Việt Nam xu hướng này đang thể hiện rõ nét hơn với động lực từ chính sách, quy hoạch, cùng nhu cầu lớn về các sản phẩm căn hộ chất lượng tại một số thành phố như Hà Nội, TPHCM hay các tỉnh thành có tốc độ đô thị hóa nhanh, mà thành phố Quy Nhơn là một điển hình. Theo báo cáo thị trường hồi quý III/2020 do Batdongsan.com.vn công bố, chung cư chiếm ưu thế tốt hơn trong lựa chọn của khách hàng. 64% người được hỏi cho biết sẽ chọn căn hộ chung cư thay vì chọn nhà thổ cư trong hẻm nhỏ.

Những chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, đặc biệt là du lịch đang thúc đẩy Quy Nhơn đổi khác từng ngày. Ngoài ra, Quy Nhơn được định hướng trở thành "hạt nhân" của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, chính là động lực để quá trình đô thị hóa tại đây ngày càng bứt tốc, kéo theo nhu cầu dành cho các căn hộ chung cư hiện đại, tiện ích tốt, được quy hoạch hoàn chỉnh ngày càng gia tăng.

Vina2 Panorama - đáp ứng trọn vẹn bộ tiêu chí an cư hiện đại

Nằm tại vị trí đắc địa thuộc phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, cửa ngõ quy hoạch vùng Tây Bắc, do Vina2 làm chủ đầu tư, Vina2 Panorama ghi điểm với thiết kế 3 mặt tiền đường thoáng cùng tầm nhìn đắt giá, không bị che chắn xung quanh, ôm trọn thành phố và hướng sông Hà Thanh.

Dự án nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường khi tích hợp đầy đủ tiện ích đồng bộ, có hệ thống an ninh và hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Tại đây, chủ đầu tư bố trí hệ sinh thái tiện ích kết nối liên hoàn trên cao và mặt đất, giúp cư dân thoải mái tận hưởng giá trị sống mới.

Vina2 Panorama tạo dấu ấn khác biệt với bể bơi vô cực trên tầng cao nhất của tòa nhà, vườn dạo bộ trên cao… đem đến cho cư dân trải nghiệm sống đẳng cấp. Bên cạnh đó, cư dân cũng được đáp ứng các tiện ích sinh hoạt hiện đại như: trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng. Tại đây, những khoảng không gian thoáng đãng, rộng rãi là nơi để con trẻ khám phá thế giới, bố mẹ tận hưởng cuộc sống nghỉ ngơi thư thái bên thềm nhà.

Cùng với tiện ích đảm bảo điều kiện sống, lựa chọn căn hộ chung cư ở vị trí gần trung tâm còn tiện lợi cho công việc của bố mẹ, cũng như đảm bảo môi trường giáo dục tốt nhất cho con trẻ. Từ Vina2 Panorama, cư dân chỉ mất 5-10 phút để tiếp cận đến hệ thống giáo dục các cấp như: trường tiểu học Trần Quốc Toản, Trường THPT Quy Nhơn, Đại học Quy Nhơn, Đại học FPT…

Xung quanh dự án là hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng của thành phố như tháp đôi Quy Nhơn, vườn hoa Hà Thanh, bãi biển, chợ đêm, cũng như các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn như Eo Gió, Kỳ Co, Cù Lao Xanh... nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu hưởng thụ.

"Vina2 Panorama được chúng tôi chăm chút kỹ lưỡng về nhiều mặt. Không chỉ đảm bảo các tiêu chí về tiến độ, xây dựng mà còn mang đến cho cư dân một cuộc sống theo đúng chuẩn mực hiện đại", đại diện chủ đầu tư Vina2 nhấn mạnh.

Với mức giá hợp lý chỉ từ 18 triệu đồng/m2 cùng chính sách thanh toán linh hoạt 8 đợt, mỗi đợt chỉ từ 10% - 15% giá trị căn hộ. Đặc biệt, chủ đầu tư áp dụng chính sách ưu đãi hấp dẫn, 68 căn hộ đầu tiên sẽ được chiết khấu ngay 4% giá trị căn hộ. Toàn bộ khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 12 tháng hoặc đến khi nhận bàn giao nhà. Đối với khách hàng thanh toán ngay 95% giá trị căn hộ bằng tài chính sẵn có sẽ được chiết khấu thêm 2% giá trị căn hộ. Với giá bán và chính sách ưu đãi hấp dẫn trên, Vina2 Panorama khi ra mắt sản phẩm hứa hẹn sẽ làm nóng lên thị trường bất động sản căn hộ chung cư tại thành phố Quy Nhơn.

Chi tiết liên hệ: Vina2panorama.com

Đơn vị phân phối:

Công ty Cổ phần Cen Bình Định - Hotline: 076 3689 666

Công ty CP Dịch vụ BĐS Đất Xanh Nam Trung Bộ - Hotline: 090 1919 789

Công ty TNHH Đầu tư bất động sản MHD - Hotline: 093 1069 898

Trường Thịnh