Xu hướng bất động sản trong giai đoạn "bình thường mới"

Dân trí Nguồn cung mới khan hiếm do ảnh hưởng của Covid-19, trong khi nhu cầu vẫn có, nhiều nhà đầu tư chờ cơ hội sở hữu bất động sản trong quý IV, khi dịch bệnh dần được kiểm soát.

Lực đẩy của thị trường bất động sản 3 tháng cuối năm

Dịch bệnh kéo dài suốt nhiều tháng đã thay đổi nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng của khách hàng. Họ có nhu cầu sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn, đặc biệt, đối với nhóm đối tượng có thu nhập cao. Khi đại dịch xảy ra, khách hàng không còn chi nhiều tiền cho các hoạt động tiêu dùng xa xỉ, một số chuyển sang đầu tư bất động sản, góp phần dẫn đến sự gia tăng của nguồn cầu trên thị trường.

Từ đầu năm 2021 đến nay, lãi suất ngân hàng liên tục hạ để hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, còn từ 4%/năm. Việc ngân hàng thương mại cho phép giãn trả nợ, trong đó có nợ bất động sản với thời gian 3 - 6 tháng cũng giúp nhiều nhà đầu tư thêm kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế. Trong thời điểm này, giới chuyên gia đánh giá, chỉ những nhà đầu tư thực sự cần tiền mới bán bất động sản.

Dòng tiền vẫn có xu hướng dịch chuyển vào bất động sản khi đây là một trong những kênh giữ tiền mùa dịch (Ảnh minh họa).

Hiện nhiều doanh nghiệp bất động sản bắt đầu tăng tốc thúc đẩy doanh số cuối năm thông qua các gói chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Horizon Bay - cơ hội cho nhà đầu tư tại Hạ Long

Nhìn vào các quốc gia đã kiểm soát được dịch có thể thấy khi xã hội ổn định trở lại thì thị trường bất động sản cũng khởi sắc.

Theo báo cáo thị trường bất động sản sau dịch do Savills công bố, trong 6 tháng đầu năm 2021, 136 triệu USD đã được đầu tư vào phân khúc nhà ở toàn cầu, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng ở châu Á, một số thành phố thuộc Trung Quốc và Singapore trong nửa đầu năm nay, các giao dịch đã tăng trở lại so với trước dịch.

Tại Việt Nam, diễn biến từ 3 đợt dịch trước cho thấy, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, bất động sản có xu hướng phục hồi trở lại.

Đánh giá về diễn biến của thị trường bất động sản trong quý IV năm nay, đại diện đơn vị phát triển kinh doanh THM Land cho rằng, Covid-19 là cơ hội cho những người mới bắt đầu đầu tư vào bất động sản. Đại dịch khiến thói quen của người dùng thay đổi, từ đó, các sản phẩm bất động sản cũng buộc phải thay đổi theo, hướng tới sự phát triển bền vững, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

"Dù kinh tế khó khăn nhưng giá bất động sản một số nơi vẫn ghi nhận hiện tượng tăng giá. Do đó, đây là thời điểm phù hợp để chuẩn bị cho cuộc đua cuối năm", vị đại diện này nhấn mạnh.

Trên thị trường bất động sản phía Bắc, Quảng Ninh là một trong những địa phương cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, nhiều nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đón sóng thị trường.

Tại khu vực tiềm năng như Hạ Long, nhà đầu tư đang nhắm đến các sản phẩm có lợi thế khác biệt, quy hoạch trong khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng cả ba nhu cầu: an cư - nghỉ dưỡng - đầu tư nhằm thu về lợi nhuận dài hạn. Lợi thế của các sản phẩm này đó là đông cư dân lưu trú, kết nối thuận lợi đến tiện ích ngoại khu, điểm du lịch nổi tiếng để tạo ra sự sôi động. Vì vậy, nhà đầu tư sở hữu tài sản được quy hoạch trong khu đô thị hưởng lợi từ môi trường sống hiện đại và tiềm năng khai thác kinh doanh.

Cùng với sự quay trở lại của một bộ phận người mua, nhiều dự án mới cũng được chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường. Chẳng hạn mới đây, BIM Land đã giới thiệu ra thị trường hơn 200 sản phẩm biệt thự liền kề mặt tiền vịnh, nằm trong bán đảo 1 Khu đô thị du lịch Halong Marina mang tên Horizon Bay.

Phối cảnh biệt thự tại Horizon Bay.

Horizon Bay cách Thủ đô Hà Nội khoảng 90 phút di chuyển, cùng các tuyến đường cao tốc, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ. Chủ đầu tư dành phần lớn diện tích để phát triển không gian sống xanh, cùng với chuỗi tiện ích trong cả nội khu và ngoại khu dự án như: Bể bơi ngoài trời, clubhouse nội khu, vườn nướng BBQ, quảng trường biển, bến du thuyền, sailing club, trung tâm thương mại Lotte… Những tiện ích "all-in-one" giúp Horizon Bay thu hút sự chú ý của nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu ở thực.

Đại diện đơn vị phát triển kinh doanh THM Land cho biết, trong những năm gần đây, giá bất động sản tại Bãi Cháy tăng mạnh. Tuy nhiên, số lượng dự án sở hữu vị trí trung tâm Bãi Cháy không còn nhiều, đặc biệt là các sản phẩm bất động sản thấp tầng. Chính vì thế, dự án giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, sở hữu chuỗi tiện ích như Horizon Bay mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư để đón giá trị lợi nhuận dài hạn.

Cùng với việc giới thiệu sản phẩm ra thị trường, đơn vị phát triển kinh doanh dự án còn áp dụng các chính sách ưu đãi. Theo đó, khách hàng khi lựa chọn Horizon Bay trong thời gian này sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong thời gian 24 tháng, giảm một phần áp lực tài chính cho nhà đầu tư.

Trường Thịnh