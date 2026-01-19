Wellness: Xu hướng của bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp

Trước đây, từ khoá wellness từng được hiểu đơn giản là spa, phòng gym hay các dịch vụ thư giãn. Tuy nhiên, cách tiếp cận mới đang đi xa hơn khi wellness trở thành một hệ sinh thái nơi ánh sáng, không khí, thiên nhiên và trải nghiệm được phối hợp để tạo nên một môi trường phục hồi toàn diện.

Cùng với đó, những tiêu chuẩn thiết kế cũng thay đổi. Các yếu tố như thiết kế sinh học như kết hợp ánh sáng tự nhiên, cây xanh và không khí trong lành được áp dụng như một hướng tiếp cận nhằm cải thiện chất lượng không khí và phúc lợi con người, thay vì chỉ phục vụ mục đích lồng ghép trong kiến trúc, trang trí tiểu cảnh…

Sự dịch chuyển này góp phần đưa wellness từ một tiện ích thành một chuẩn mực mới trong bất động sản, khách sạn và nghỉ dưỡng phân khúc xa xỉ. Theo dự báo của Global Wellness Institute (GWI), quy mô thị trường bất động sản wellness, nghỉ dưỡng toàn cầu có thể đạt khoảng 1.100 tỷ USD vào năm 2029. Đây là chỉ dấu cho thấy wellness được chuẩn hóa thành nhu cầu dài hạn, chứ không đơn thuần là trào lưu.

IFF Holdings chọn làm ít nhưng làm sâu trong một thị trường nhiều lựa chọn

IFF Holdings định vị theo hướng làm ít nhưng làm sâu: lựa chọn con đường của một nhà phát triển bất động sản chuyên biệt, nơi mỗi dự án được nhìn như một cam kết về giá trị bền vững và tiêu chuẩn quốc tế.

Triết lý phát triển của doanh nghiệp được mô tả nhất quán. Bất động sản không chỉ để ở hay nghỉ dưỡng, mà để trở thành tài sản trao truyền cho nhiều thế hệ, bản sắc hình thành từ sự giao thoa giữa văn hóa bản địa và ngôn ngữ kiến trúc đương đại, với niềm tin nghệ thuật và văn hóa là linh hồn của không gian sống.

Một điểm nổi bật trong cách IFF lý giải về bền vững là cách hiểu rộng về chất lượng xây dựng tuân thủ chuẩn mực quốc tế, sự hài hòa với thiên nhiên bản địa và khả năng gia tăng giá trị theo thời gian và cả về công năng lẫn sự gắn kết cảm xúc.

Một ví dụ được nhắc đến là Hyatt Regency Hồ Tràm Residences, nơi IFF Holdings hợp tác cùng tập đoàn Hyatt và giới thiệu điểm nhấn trải nghiệm wellness: PuraVida - Wellness Center được mô tả là lớn bậc nhất Hồ Tràm, quy mô hơn 10.000m².

Trung tâm wellness lớn bậc nhất Hồ Tràm trong khu dinh thự Hyatt Regency Hồ Tràm Residences dự kiến đi vào hoạt động năm 2026 (Ảnh: IFF Holdings).

Khác với cách hiểu wellness theo hướng thư giãn đơn thuần, IFF nhấn mạnh yếu tố nền tảng chăm sóc sức khỏe qua các đối tác như BeWell Clinic. Từ đó đưa những tiêu chuẩn lâm sàng và trị liệu chuyên sâu vào không gian nghỉ dưỡng theo cách khoa học hơn.

Chính triết lý bền vững và cách tiếp cận nghiêm cẩn với wellness đã dẫn đến một bước ngoặt tiếp theo: IFF Holdings mang The Luxury Collection - thương hiệu được mệnh danh là “nhà giám tuyển các điểm đến” - lần đầu hiện diện tại Việt Nam nói riêng và châu Á - Thái Bình Dương nói chung.

Đó là dự án The Residences at Arbora, a Luxury Collection Resort and Spa, Quang Nam, Da Nang.

Dự án The Residences at Arbora, được giới thiệu là dự án dinh thự và căn hộ mang thương hiệu The Luxury Collection đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương (Ảnh: IFF Holdings).

Về vị trí, The Residences at Arbora toạ lạc tại cột mốc Km0 dọc theo bờ biển Đà Nẵng. Ở đó, tiêu chuẩn sống được định hướng dựa trên văn hóa, thẩm mỹ tĩnh tại và tinh thần wellness. Di sản Hội An được chắt lọc và chuyển hóa thành ngôn ngữ sống đương đại để phù hợp cho nhiều thế hệ cùng an trú.

Trong triết lý của IFF Holdings, thước đo thành công của một dự án không nằm ở vẻ ngoài lộng lẫy, mà ở nụ cười viên mãn và sức khỏe bền bỉ của du khách.

Từ đó, Arbora được nhìn nhận là một “tài sản kép” khi có thể vừa kiến tạo phong cách sống wellness bền vững, vừa đảm bảo giá trị lâu dài nhờ tính khan hiếm, vị trí độc bản và hệ thống vận hành chuẩn mực toàn cầu của The Luxury Collection.

Còn ở góc độ chiến lược, IFF Holdings cũng nhấn mạnh việc doanh nghiệp ưu tiên hợp tác với các đơn vị quốc tế có tiêu chuẩn cao để đảm bảo chất lượng dự án.

Trung tâm wellness tại dự án The Residences at Arbora, a Luxury Collection Resort and Spa, Quang Nam, Da Nang (Ảnh: IFF Holdings).

Sự chuyển dịch sang wellness khiến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp phải trả lời một câu hỏi thẳng thắn rằng sau 10-20 năm, điều gì sẽ còn lại ngoài vẻ đẹp bề mặt?

Câu trả lời ngày càng nghiêng về những yếu tố bền vững và có thể cảm nhận mỗi ngày như sức khỏe, sự tĩnh tại và chất lượng vận hành, các trải nghiệm đủ chiều sâu để trở thành nơi xây dựng tổ ấm thứ hai của giới thượng lưu.