Ngày 13/7, Ban thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã có báo cáo xử lý vi phạm trong đấu giá đất ở tại khu vực Đồng Quan, thôn 5, xã Quỳnh Hưng.

Theo đó, sáng 20/6, tại hội trường UBND xã Quỳnh Hưng, UBND huyện phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Quang Công Minh tổ chức đấu giá 56 lô đất được quy hoạch tại khu vực Đồng Quan theo hình thức đấu giá gián tiếp.

Công chức xã trúng đấu giá 23 lô đất, trị giá hơn 33 tỷ đồng (Ảnh: N.D).

Tham dự phiên đấu giá có Tổ giám sát đấu giá quyền sử dụng đất và các công dân tham gia đấu giá. Phiên đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu kín và kết quả đấu giá được công khai dưới sự giám sát của Tổ giám sát đấu giá quyền sử dụng đất. Có 312 lượt người tham gia đấu giá và 100% lô đất được đấu thành công với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 85 tỷ đồng.

Chênh lệch so với giá khởi điểm là gần 26 tỷ đồng. Lô đất có số tiền trúng đấu giá chênh lệch cao nhất là lô số 15, với giá trị hơn 2,7 tỷ đồng, chênh 863 triệu đồng so với giá khởi điểm, tỉ lệ chênh lệch 46%. Lô đất có số tiền trúng đấu giá chênh lệch thấp nhất là lô số 6, trị giá 1 tỷ đồng, chênh 200 triệu đồng so với giá khởi điểm, tỉ lệ chênh lệch 25%.

Tuy nhiên, trong số những người trúng đấu giá có ông Nguyễn Văn Trọng, công chức Tài chính - Kế toán xã Quỳnh Bá (là em ruột của ông Nguyễn Văn Quý, Phó chủ tịch UBND huyện - người đã ký quyết định phê duyệt giá đất) đã trúng đấu giá 23/56 lô đất với số tiền hơn 33 tỷ đồng.

Sau khi nắm thông tin dư luận và qua báo chí phản ánh về những bất thường trong việc đấu giá đất tại xã Quỳnh Hưng, Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu đã chỉ đạo rà soát, xử lý.

Cụ thể, Tổ giám sát đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện phối hợp với các phòng, ngành liên quan xác minh, làm rõ thông tin phản ánh nêu trên để kịp thời tham mưu xử lý theo quy định.

Ngày 28/6, Tổ giám sát đấu giá quyền sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu đã xác minh và xác định ông Nguyễn Văn Trọng - người đã được đấu giá viên xác định trúng 23 lô đất tại khu vực Đồng Quan (thôn 5, xã Quỳnh Hưng) là em ruột của người ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm các lô đất.

Ngày 3/7, UBND huyện tổ chức họp dưới sự chủ trì của ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện để bàn, cho ý kiến xử lý kết quả đấu giá 23 lô đất tại khu vực Đồng Quan.

Sau phiên họp, Chủ tịch UBND huyện đã có thông báo kết luận phiên đấu giá các lô đất tại xã Quỳnh Hưng ngày 20/6 diễn ra khách quan, đúng trình tự thủ tục luật định.

Tuy nhiên, do đấu giá viên, Tổ giám sát đấu giá chủ quan, không kiểm tra, rà soát kỹ tư cách khách hàng khi tham gia đấu giá nên để xảy ra việc ông Nguyễn Văn Trọng (công chức Tài chính - Kế toán xã Quỳnh Bá) không đủ điều kiện, tham gia đấu giá.

Hiện 23 lô đất ông Trọng trúng đã được Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu hủy bỏ và đấu giá lại (Ảnh: N.D).

Chủ tịch huyện không công nhận kết quả trúng đấu giá đối với 23 lô đất nêu trên. Đồng thời, giao công ty đấu giá khẩn trương hoàn tất các thủ tục xử lý 23 lô đất ở mà ông Trọng đã trúng; báo cáo giải trình rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục đấu giá để xảy ra sai sót.

Yêu cầu Tổ giám sát đấu giá chỉ đạo công ty đấu giá khẩn trương tiến hành thủ tục đấu giá lại 23 lô đất nói trên, đảm bảo kịp thời, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức đấu giá nói chung, Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh nói riêng trong thực hiện quy trình đấu giá tài sản trên địa bàn để làm cơ sở cho việc đánh giá, chấm điểm lựa chọn tổ chức đấu giá trong thời gian tới.

Kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của Tổ giám sát trong việc để xảy ra sai sót trong quá trình giám sát đấu giá các lô đất nêu trên.

Yêu cầu Phòng Nội vụ huyện phối hợp với các phòng liên quan và UBND xã Quỳnh Bá chỉ đạo ông Nguyễn Văn Trọng có báo cáo giải trình cụ thể sự việc và tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý (nếu có).

Theo ông Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy, mặc dù UBND huyện đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức đấu giá đất trong điều kiện khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay và đã chỉ đạo giải quyết vấn đề phát sinh sau cuộc đấu giá nhưng, Thường trực Huyện ủy nhận thấy UBND huyện tổ chức việc giám sát đấu giá đất có vi phạm.

Sau khi phát hiện vi phạm, UBND huyện chậm xử lý, không báo cáo kịp thời cho Thường trực Huyện ủy, lúng túng trong xử lý vi phạm, để dư luận phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình chung của huyện.

Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu chỉ đạo UBND huyện khẩn trương làm thủ tục xử lý đúng quy định pháp luật các lô đất đã đưa ra đấu giá; tổ chức kiểm điểm nghiêm túc Tổ giám sát đấu giá đất của UBND huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ trách nhiệm và có các hình thức xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm minh (nếu vi phạm) đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Giao Đảng ủy xã Quỳnh Bá chỉ đạo Chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt kiểm điểm đảng viên Nguyễn Văn Trọng; giao UBND huyện chỉ đạo UBND xã Quỳnh Bá tổ chức kiểm điểm công chức Nguyễn Văn Trọng.