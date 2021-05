Vụ cư dân Sông Đà Nha Trang kêu cứu: Sở Xây dựng Khánh Hòa nói gì?

Dân trí Ban Quản trị chung cư Sông Đà Nha Trang vừa có đơn kêu cứu đến Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa về việc chủ đầu tư chây ì bàn giao 2% phí bảo trì trong khi nhiều hạng mục xuống cấp sau 8 năm khai thác.

Cư dân kêu cứu nhiều năm vì phí bảo trì bị "giam"

Theo tìm hiểu, chung cư Sông Đà Nha Trang (số 6 Bãi Dương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) có quy mô 162 căn hộ được bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2013. Dự án này do Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư.

Nhiều năm nay, một số hạng mục xuống cấp như tòa nhà bị mưa thấm dột, thang máy từng bị rơi tự do, máy nổ, bể phốt, bể nước… bị quá tải cần kinh phí bảo trì, sửa chữa, vệ sinh.

Theo ông Trần Tường Khuê, Trưởng Ban quản trị chung cư Sông Đà Nha Trang, chủ đầu tư đang nắm giữ 2% kinh phí bảo trì (4 tỷ đồng).

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần làm việc với các bên liên quan, mới đây nhất là cuộc làm việc ngày 22/12/2020 giữa Thanh tra Sở Xây dựng, UBND TP Nha Trang, Công ty CP Sông Đà Nha Trang (chủ đầu tư), Ban quản trị chung cư Sông Đà Nha Trang để giải quyết các vướng mắc.

Tại đây, các bên đã thống nhất ký vào biên bản, trong đó yêu cầu chủ đầu tư quyết toán kinh phí bảo trì, bàn giao kinh phí còn lại cho Ban quản trị chung cư như cam kết trước đó là chậm nhất vào ngày 31/12/2020.

Thế nhưng đến tháng 5 năm nay, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao lại phí bảo trì cho Ban quản trị chung cư.

"Chủ đầu tư không thực hiện theo biên bản đó, không chịu bàn giao kinh phí bảo trì, phớt lờ cam kết của mình với Ban quản trị chung cư và các yêu cầu từ Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa", ông Trần Tường Khuê nói.

Theo ông Khuê, trong trường hợp này, UBND tỉnh Khánh Hòa cần ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để bàn giao cho Ban quản trị chung cư theo quy định hiện hành.

Sở Xây dựng Khánh Hòa nói gì?

Để tìm hiểu sự việc, trong tháng 5, chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Trí Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, để nắm thêm thông tin nhưng bất thành.

Tuy nhiên, trước đó, công văn đề ngày 19/3/2021 do ông Dũng ký gửi cho BQT chung cư Sông Đà Nha Trang nêu lý do chưa bàn giao quỹ bảo trì 2% vì BQT chung cư đã tự ý thuê bảo trì, bảo dưỡng một số hạng mục như thang máy, camera an ninh, tự ý cho phép (có thu phí) một số căn hộ trong chung cư sửa chữa, cải tạo…

"Chủ đầu tư sẵn sàng bàn giao tổng thể khu chung cư (bao gồm quỹ bảo trì) và không chấp nhận bàn giao riêng lẻ", công văn từ Công ty CP Sông Đà Nha Trang nêu.

Liên quan đến những lùm xùm kể trên, ông Trần Văn Châu - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa - cho biết Sở Xây dựng đã nắm được sự việc và đang chỉ đạo các bên giải quyết dứt điểm.

Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, quy định hiện hành cho phép cưỡng chế kinh phí bảo trì chung cư nếu chủ đầu tư không chịu bàn giao cho BQT. Tuy nhiên, điểm mấu chốt hiện nay là giữa BQT chung cư Sông Đà Nha Trang và chủ đầu tư chưa thống nhất là quỹ bảo trì còn lại bao nhiêu để làm cơ sở cưỡng chế.

"Phí bảo trì chung cư này do chủ đầu tư nắm giữ đã lâu và hiện nay 2 bên cũng chưa xác định, thống nhất là số tiền còn lại bao nhiêu trước khi xem xét thủ tục cưỡng chế phí bảo trì. Trong trường hợp này, BQT chung cư Sông Đà Nha Trang cũng có quyền khởi kiện chủ đầu tư ra tòa", Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa nói.

Hải Đăng