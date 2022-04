VSIP khẳng định vị thế qua chuỗi dự án bất động sản theo chuẩn Singapore

Mang phong cách từ đất nước Singapore nổi tiếng sống xanh và quy hoạch chuẩn mực, các Khu công nghiệp VSIP tạo ra sự khác biệt, khi tỷ lệ lấp đầy thường trên 80% và đóng góp vai trò rất lớn trong quá trình phát triển của địa phương. Đại diện VSIP cho biết, khi lấn sân sang bất động sản, với sự chỉn chu và tư duy phát triển bền vững, sản phẩm thật - chất lượng thật, loạt dự án nhà ở do VSIP phát triển kỳ vọng là biểu tượng của sự chuẩn mực từ pháp lý, quy hoạch, chất lượng, tiến độ, tiện ích.

Lễ khởi công VSIP III ngày 19/3 tại Hội Nghĩa, Tân Uyên (Ảnh: VSIP).

Sun Casa Central đón đầu nhu cầu nhà ở chất lượng cho giới chuyên gia

Với tốc độ phát triển công nghiệp là các khu công nghiệp, cũng như đòn bẩy Khu công nghiệp VSIP III đã đưa Tân Uyên đứng trước sức ép rất lớn về nguồn cầu nhà ở cho hàng trăm ngàn người lao động và giới chuyên gia. Trong đó, giới chuyên gia, kỹ sư cấp cao yêu cầu rất khắt khe về môi trường sống, chất lượng dịch vụ, tiện ích và an ninh. Trong khi do chính sách siết chặt pháp lý, nguồn cung mới trong gần đây hạn chế. Ở khu vực Tân Uyên có khu đô thị Sun Casa Central của VSIP kỳ vọng đáp ứng được tiêu chí của giới chuyên gia.

Sun Casa Central chính thức giới thiệu giai đoạn II vào thời gian tới với 453 sản phẩm.

Sau thành công của giai đoạn I, VSIP sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn II với nguồn cung 453 căn nhà phố thương mại, liền kề, biệt thự song lập, đơn lập xây sẵn diện tích đa dạng. Sun Casa Central được xây theo chuẩn xanh Singapore với điểm nhấn là 2 công viên trung tâm (trong giai đoạn I), 1 công viên trung tâm và công viên ven suối (trong giai đoạn II) tích hợp đường chạy bộ, khu sinh hoạt cộng đồng… Cùng với đó là chuỗi tiện ích thiết thực như phòng khám đa khoa 5.000 m2 và trường mầm non quy mô 2.500m2 đủ khả năng đáp ứng cho dịch vụ chăm sóc, giáo dục 400 trẻ... Góp phần nâng tầm chất lượng sống của địa phương và phục vụ trọn vẹn nhu cầu cư dân nội khu, ngay cạnh Sun Casa Central, chủ đầu tư cũng xây dựng các tiện ích như khu phức hợp dịch vụ thương mại The Sun Mall & Park rộng gần 7 ha.

Khu phức hợp thể thao The Sun Sport Center chính thức hoạt động vào ngày 23/4.

VSIP cho biết chú trọng đến các hoạt động thể thao vốn được các chuyên gia nước ngoài yêu thích thông qua việc xây dựng khu The Sun Sport Center rộng hơn 1 ha, vừa đạt "Chứng chỉ công trình xanh" do Edge chứng nhận. The Sun Sport Center bao gồm hồ bơi đạt chuẩn, khu vui chơi trẻ em, sân tennis trong nhà và sân bóng đá mini, khu ăn uống và cafe, phòng tập gym, khu xông hơi… đáp ứng đủ mọi nhu cầu, mang đến cuộc sống tiện nghi, khoa học cho cư dân. The Sun Sport Center sẽ chính thức được khai trương vào ngày 23/4 với hàng loạt hoạt động hấp dẫn, mang đến trải nghiệm chân thực cùng nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt.

Sắp tới đây, VSIP tiếp tục ra mắt công viên, khu mua sắm, nhà hàng tiệc cưới với mục tiêu xây dựng cộng đồng dân cư đạt chuẩn.

