Vinhomes tái định nghĩa mô hình "đô thị nghỉ dưỡng" trên thị trường

Dân trí Với việc kết hợp 2 yếu tố: Khu đô thị tiện ích tất cả trong một với chất nghỉ dưỡng như tại resort 5 sao, dự án The Ocean View đánh dấu sự nhảy vọt trong phân khúc bất động sản cao cấp, giải tỏa được cơn khát về mô hình đô thị nghỉ dưỡng hiện nay.

"Thiên đường nghỉ dưỡng" đúng nghĩa không chỉ là cây xanh

"Bất động sản xanh", "bất động sản sinh thái" là những cụm từ dần xuất hiện trên thị trường trong gần chục năm trở lại đây và thực sự bùng phát khi dịch bệnh xuất hiện. Rất nhiều người muốn tìm cho mình một điểm đến an toàn và lý tưởng để tận hưởng sự nghỉ ngơi ngay tại nơi sinh sống thay vì phải đi xa.

Tuy nhiên, TS. Bùi Trọng Phát, Viện Tư vấn và Phát triển kinh tế đô thị, nguồn cung cho thị trường này còn yếu. "Người dân luôn nhu cầu tìm một địa chỉ sống nghỉ dưỡng sinh thái ngay trong đô thị chứ không chỉ là một nơi ở xanh. Đó không chỉ là những hàng cây mà phải là tổng hòa của rất nhiều yếu tố, từ công viên, hồ nước, bể bơi, khu vui chơi, tập thể thao, quảng trường. Đó là nơi mỗi người đều có tiện nghi giải trí, tìm thấy năng lượng được tái tạo mỗi khi về nhà, các không gian gắn kết gia đình. Tuy nhiên, thực tế không có nhiều dự án trong đô thị có thể đáp ứng chuẩn này", ông Phát nói.

The Ocean View - "đô thị nghỉ dưỡng" tiên phong trên thị trường BĐS Hà Nội.

Đồng tình với điều này, ông Trần Thế Hải, một nhà tư vấn BĐS, cho rằng cơn khát của thị trường khiến những dự án "đô thị nghỉ dưỡng" mới ra mắt như The Ocean View nằm ngay trong lòng một thành phố thu nhỏ "cái gì cũng có" Vinhomes Ocean Park tạo sức hút "khủng" trên thị trường.

Theo ông, sự đa dạng tiện ích từ thương mại - thể thao - giáo dục nằm trong quần thể được chắt lọc tinh hoa từ các quốc gia phát triển trên thế giới là yếu tố then chốt giúp The Ocean View vượt xa các sản phẩm khác trên thị trường. Đơn cử như phân khu The Pavilion mang đậm chất sinh thái Singapore với vườn thực vật Botanic Garden gồm 18 loài thực vật nhiệt đới theo các lớp cây xanh 3 tầng.

Hay tại phân khu The Zen Park, Chủ đầu tư đã mang tới một phong cách sống cân bằng, thư thái chuẩn Nhật từ điểm nhấn vườn Nhật tinh tế. Đối lập trong sự hài hòa là phân khu The Bayfront với chất resort cao cấp mang sắc màu Dubai sôi động. Đây là nơi cư dân đắm mình trong những giai điệu sôi động của sân khấu nghệ thuật nước và ánh sáng tại quảng trường Ocean View rộng 15.000m2 với những hàng cọ, hàng chà là, vườn nhiệt đới đậm chất thành phố vàng Dubai.

Tổng hòa trong thiết kế cảnh quan độc đáo kể trên là tổ hợp 100 tiện ích làm nên chất "nghỉ dưỡng" đích thực khó sản phẩm nào trên thị trường bắt kịp của The Ocean View. Hệ thống bể bơi ngoài trời và trong nhà, đảo Yoga, vườn thiền, sân thể thao đa bộ môn, sân chơi trẻ em chủ đề nhiệt đới... trải khắp các phân khu mang tới nhịp sống đa phong cách mỗi ngày cho cư dân.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố "xanh", The Ocean View sở hữu tổ hợp 100 tiện ích mang đến thiên đường nghỉ dưỡng quốc tế đa trải nghiệm cho cư dân.

Phân khúc cao cấp sẽ sôi động từ "cú hích" The Ocean View

Từ góc nhìn của The Ocean View, TS Bùi Trọng Phát thừa nhận, thị trường đang tạo dựng được những sản phẩm cao cấp đúng chuẩn "thiên đường nghỉ dưỡng sinh thái" và đây sẽ là xu hướng không thể bỏ lỡ thời gian tới. "Nguyên nhân một phần xuất phát từ quan niệm, lối sống đã thay đổi, phần khác bởi thu nhập của người Việt đang tăng lên đáng kể và các chủ đầu tư có nhiều chính sách tài chính tốt", ông Phát nói.

Theo TS Phát, khi những sản phẩm "mở khóa" như The Ocean View được đón nhận tốt, lực đẩy là rất lớn. Chính các chủ đầu tư sẽ phải nhìn nhau xuất phát nếu không muốn bỏ lỡ thị trường.

Đặc biệt, TS Bùi Trọng Phát đánh giá cao khi "thiên đường nghỉ dưỡng sinh thái đẳng cấp" giữa lòng Hà Nội này có những lợi thế vượt trội về vị trí và tiện ích, tạo ra tiềm năng tăng giá không giới hạn trong tương lai.

Từ The Ocean View, cư dân có khả năng kết nối nhanh chóng vào khu vực Hoàn Kiếm và tới sân bay, các tỉnh thành lân cận thông qua các cây cầu lớn như Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Chương Dương; cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ xuyên Việt 1A, quốc lộ 17, đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên,...

Về tiện ích, ngoài một không gian xanh, nghỉ dưỡng, The Ocean View đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống từ học tập, vui chơi đến mua sắm, giải trí, chăm sóc y tế hay quản lý vận hành nhờ được thừa hưởng hệ sinh thái đầy đủ của Vingroup gồm Vincom - Vinmec - Vinschool - VinUni - Vinhomes.

"Ngoài việc có thêm lựa chọn, chuẩn sống của cư dân sẽ dần được nâng lên, về dài hạn, đó là điều tốt cho cả thị trường", chuyên gia Bùi Trọng Phát đánh giá.

Trường Thịnh