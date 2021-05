Vinhomes Star City - đô thị giúp "mầm xanh" xứ Thanh phát triển toàn diện

Dân trí Không chỉ tại Hà Nội hay TPHCM mà hiện nay, các thành phố trực thuộc các tỉnh thành như Thanh Hóa cũng gặp phải tình trạng thiếu không gian dành cho trẻ em do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.

Nắm bắt tình hình này, Vingroup đã đưa mô hình các đô thị đa tiện ích vì sự phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai - những mầm xanh tới Thanh Hóa, điển hình tại Vinhomes Star City.

Đầu tư cho trẻ: Ưu tiên môi trường sống trong lành, văn minh

Thực tế cho thấy trẻ em sống tại các trung tâm đô thị có nhiều điều kiện học tập, tiếp cận với những tiện nghi hiện đại nhưng lại "nghèo" không gian vui chơi và phát triển các kỹ năng vận động. Tuổi thơ của trẻ bị phụ thuộc nhiều vào thiết bị công nghệ gây ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất lẫn tinh thần.

Trong khi đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những trẻ em có điều kiện sinh hoạt, vui chơi trong không gian trong lành sẽ có sức khỏe tốt, nguy cơ mắc các bệnh như béo phì, suy giảm thị lực, các chứng rối loạn về tinh thần như tự kỉ hay chứng thiếu tập trung ít hơn. Khi bị ốm, các triệu chứng của trẻ vận động thường xuyên cũng ít hơn 40% so với trẻ thiếu vận động.

Các đô thị hiện đại chú trọng thiết kế không gian công cộng giúp trẻ vận động thường xuyên, khỏe mạnh, và phát triển tư duy tốt hơn (Ảnh minh họa)

Không gian mở với các hoạt động trải nghiệm phong phú chính là môi trường tuyệt vời nhất để giúp con trẻ lớn lên khỏe mạnh với đầy đủ những kỹ năng sống cần thiết. Thông qua đó, trẻ được khám phá thiên nhiên, tiếp nhận hiểu biết thường thức, kích thích trí tò mò, rung động với cái đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn và tận hưởng niềm vui cuộc sống. Đây cũng là một giải pháp hiệu quả giúp trẻ hạn chế tiếp xúc, phụ thuộc vào các thiết bị điện tử trong thời đại 4.0 hiện nay.

Do đó, tại các đô thị hiện đại, các khu vực dành cho trẻ em ngày càng được quan tâm chú trọng, đầu tư các tiện ích đồng bộ, trường học, công viên để trẻ em có môi trường sống tốt phát huy được các tiềm năng về thể chất và trí tuệ, theo kịp xu hướng phát triển chung trên toàn cầu.

Vinhomes Star City - đô thị tiên phong vì trẻ nhỏ tại Thanh Hóa

Vinhomes Star City có tổng diện tích dự án lên tới 147ha nhưng mật độ xây dựng chỉ chiếm 19,6%, phần còn lại của khu đô thị là các quần thể tiện ích đa dạng, hiện đại. Đây được đánh giá là mô hình đô thị hiện đại kiểu mẫu tại Thanh Hóa mang đến không gian sống lý tưởng đặc biệt cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Một khoảng sân vườn xanh mát tại khu đô thị Vinhomes Star City nơi trẻ em vui chơi an toàn, không khí trong lành

An cư tại Vinhomes Star City, trẻ nhỏ không chỉ được trang bị những điều kiện cơ sở vật chất tốt mà còn có không gian cho những hoạt động thể chất ngoài trời. Tuổi thơ của những cư dân nhí tại khu đô thị không bị giới hạn trong những bức tường bí bách hay thiết bị công nghệ mà được thỏa thích khám phá thiên nhiên rộng mở.

Không gian đô thị được quy hoạch hiện đại và an toàn cho vô vàn hoạt động thể chất lý thú.

Sau 2 năm đi vào vận hành, khu đô thị hoàn toàn thuyết phục và "lấy lòng" được toàn bộ các cư dân khi bố mẹ, ông bà được sống trong môi trường văn minh, hiện đại, được chứng kiến con trẻ của mình có tuổi thơ lành mạnh, an toàn. Ngoài không gian xanh, hệ thống tiện ích đa dạng trang bị cho các bạn nhỏ đầy đủ công cụ để phát triển từ thể chất tới trí tuệ như: Các khu vui chơi ngoài trời, bể bơi 4 mùa, bể bơi ngoài trời,…

"Nhà gần trường" cũng là một trong những lý do quan trọng để nhiều gia đình lựa chọn nơi an cư tại Vinhomes Star City. Hệ thống trường học liên cấp Vinschool ngay trong khuôn viên khu đô thị giúp các phụ huynh an tâm khi con được đào tạo trong môi trường giáo dục toàn diện, chất lượng cao.

Trường Mầm non Vinschool Thanh Hóa khai giảng khóa đầu tiên trong năm 2021 thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Môi trường sống lành mạnh cho trẻ nhỏ không thể thiếu yếu tố an toàn. Tại Vinhomes Star City, trẻ em được bảo vệ, được vui chơi, chơi thể thao, học tập hàng ngày ngay bên trong khu đô thị, nơi có hệ thống an ninh tuần tra vòng ngoài 24/7, đặc biệt những phân khu đóng còn sở hữu hệ thống bốt an ninh cùng hệ thống camera giám sát 24h.

Anh Mai Xuân T. - một cư dân tại phân khu Hoa Hồng chia sẻ về lý do lớn nhất trở thành một trong những hộ gia đình đầu tiên chuyển về an cư tại khu đô thị: "Vợ chồng tôi muốn 2 đứa con có không gian để vui chơi, học tập thay vì phải chen chúc trong những con phố cũ chật chội và tuổi thơ phải gắn liền với điện thoại, ti vi. Từ ngày về đây các cháu luôn vui vẻ hoạt bát vì được tham gia rất nhiều hoạt động thể chất trong khu đô thị. Tôi cũng là một trong những phụ huynh đăng ký cho con học tại Vinschool đầu tiên khi trường bắt đầu mở tuyển sinh."

Bể bơi bốn mùa - nơi tổ chức các lớp học bơi miễn phí cho cư dân nhí vào dịp nghỉ hè

Ngoài cơ sở hạ tầng và tiện ích có sẵn của Khu đô thị, dịch vụ và hoạt động của Ban quản lý cũng nhắm tới mục tiêu phát triển kỹ năng sống cho cư dân nhí như các lớp học bơi miễn phí vào mùa hè hay các sự kiện cộng đồng vào mỗi dịp đặc biệt trong năm…

Trường Thịnh