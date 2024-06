Vinhomes Ocean Park 2 ra mắt thiết kế tổ hợp công viên thể thao

Không gian thể thao - sinh thái

Vinhomes vừa hoàn thiện phối cảnh thiết kế công viên Empire - Empire Park quy mô 7,5ha tại Vinhomes Ocean Park 2 của đại đô thị phía Đông Hà Nội - Ocean City - và thu hút được sự chú ý của cư dân.

Phối cảnh tổng thể Empire Park sở hữu không gian xanh ngập tràn và các tiện ích thể thao được bố trí hợp lý, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Theo đó, công viên này được Vinhomes kiến tạo để tạo nên một không gian đa dạng trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu ăn - chơi - ngắm cảnh - thư giãn - thể thao của cư dân. Bước ra khỏi thềm nhà, cư dân có thể thư thái ngắm cảnh với hồ cảnh quan cùng nhiều chòi nghỉ, thềm ngắm cảnh và những sản phẩm thị giác nghệ thuật (artwork) tương tác mới lạ. Nơi đây còn có vườn trà đạo và vườn cờ để người cao tuổi cũng có không gian tái tạo năng lượng, kết nối thiên nhiên và tận hưởng bầu không khí bình yên, trong lành.

Trong những ngày hè, cư dân có thể thư giãn bên bể bơi phong cách nghỉ dưỡng, tận hưởng bể sục jacuzzi, tắm nắng ở những chiếc ghế nghỉ. Hai cụm bể bơi của Empire Park như đưa cư dân đến với một kỳ nghỉ ngay trong công viên ven nhà.

Empire Park mang tới cho cư dân không gian sống lành mạnh, chan hòa cùng thiên nhiên (ảnh phối cảnh).

Bên cạnh đó là không gian vui chơi - giải trí dành cho mọi lứa tuổi. Cư dân nhí có thể thỏa sức hoạt động tại các cụm sân chơi trẻ em đặc sắc, từ đơn giản như thú nhún, bập bênh, cầu trượt đến vận động liên hoàn thú vị hay vườn xích đu Swing Fun Party với những chiếc xích đu xoắn và vòng xích đu khổng lồ.

Cư dân nhí Vinhomes Ocean Park 2 sẽ có khu vui chơi để thỏa sức hoạt động (ảnh phối cảnh).

Với các gia đình, không gian sum họp ăn uống, tiệc tùng sẽ được tìm thấy tại vườn cắm trại, khu chòi BBQ Garden Party nhiều phong cách, từ dân dã đến sang chảnh.

Các gia đình cũng dễ dàng tìm thấy tại Empire Park không gian để gia đình sum họp cuối tuần (ảnh phối cảnh).

Không dừng lại ở việc mang tới cho cư dân một không gian sống xanh, chan hòa với thiên nhiên, Vinhomes còn mong muốn tạo dựng lối sống vui - khỏe - xanh - văn minh - đẳng cấp. Theo đó, một tổ hợp sân tennis hiện đại sẽ được xây dựng trong Empire Park để tổ chức các sự kiện thể thao và không gian tập luyện cho cư dân.

Tổ hợp sân tennis được đầu tư tại Vinhomes Ocean Park 2 sẽ mang tới đặc quyền mới cho cư dân (ảnh phối cảnh).

Bên cạnh đó, Vinhomes Ocean Park 2 cũng sẽ là đại đô thị hiếm hoi sở hữu sân tập golf riêng, quy mô 1,3ha, đáp ứng nhu cầu tiếp cận môn thể thao thời thượng của những cư dân thành đạt. Với tiện ích này, các "tín đồ" golf tại đây sẽ không cần phải tốn thời gian đến các sân tập ở xa để thỏa mãn đam mê hay gặp gỡ đối tác, trao đổi công việc, mở rộng quan hệ hợp tác, kinh doanh.

Vinhomes hiện thực hóa mơ ước đưa sân tập golf về ngay bên nhà để có thể tỏa mãn đam mê 24/7 của nhiều người (ảnh phối cảnh).

Được đầu tư lớn và bài bản nhưng tổ hợp sân tennis và sân tập golf tại Vinhomes Ocean Park 2 đều không mang mục đích kinh doanh mà dành đặc quyền sử dụng miễn phí cho chính cư dân đại đô thị (sân tập golf miễn phí sử dụng theo số lượng bóng cố định).

Chủ đầu tư cũng thiết kế tổ hợp sân tennis và sân tập golf trên quan điểm tôn trọng tối đa cảnh quan sinh thái hiện hữu tại Empire Park với "hàng rào sinh thái" gồm cây xanh và mặt nước bao quanh. Vị trí các sân tập được bố trí xa khu dân cư thấp tầng để đảm bảo không ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt cũng như tầm nhìn của các cư dân sống kế cận.

Thêm cú hích nâng cao giá trị bất động sản

Ocean City liên tục được chủ đầu tư bổ sung, nâng cấp hệ thống tiện ích - dịch vụ, cập nhật xu hướng mới nhằm nâng cao chuẩn sống và mang tới trải nghiệm mới mẻ, đẳng cấp cho cư dân.

Vinhomes Ocean Park 2 còn là điểm sáng trên bản đồ du lịch miền Bắc, mang tới cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho cư dân.

Thời gian tới, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ có thêm sự hiện diện của các công trình điểm nhấn như trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị - tiệc cưới quy mô hàng đầu Việt Nam và nhà hát phong cách tân cổ điển.

Vinhomes Ocean Park 2 cũng vừa khai màn show xiếc quốc tế "Journey to the Wonderland" tại quảng trường Kinh đô Ánh sáng. Các màn biểu diễn do đoàn nghệ thuật xiếc lừng danh thế giới Anqing thực hiện sẽ kéo dài trong suốt tháng 6, mang đến cho cư dân một bữa tiệc tinh thần thịnh soạn.

Bổ sung tiện ích, điểm đến mới sẽ tạo cú hích cho hoạt động kinh doanh và nâng cao giá trị bất động sản tại Vinhomes Ocean Park 2 (ảnh phối cảnh).

Cư dân Vinhomes Ocean Park 2 cũng được hưởng cuộc sống tiện nghi khi các phân khu được bao quanh bởi những con phố thương mại sầm uất. Đó là Little Hong Kong dự kiến khai trương trong thời gian tới với dấu ấn Trung Hoa đậm nét, phân khu K-Town như "Hàn Quốc thu nhỏ" và tổ hợp Center Point đã quy tụ hàng trăm nhãn hàng nổi tiếng trong và ngoài nước…

Cùng với sự hiện diện của các thương hiệu "họ Vin" như Vinmec, Vinschool, VinWonders..., cư dân sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu vui chơi, ẩm thực, mua sắm, giải trí, nghỉ dưỡng thời thượng.

Ngay từ khi ra mắt, Vinhomes Ocean Park 2 đã tạo ra "cơn sốt" ở phía Đông Hà Nội khi sở hữu hệ thống tiện ích quy mô, hiện đại hàng đầu Việt Nam với hệ thống sân tập thể thao, nhiều cảnh quan đô thị, cây xanh sinh thái, quảng trường… mang đến môi trường sống tiện nghi và đẳng cấp cho các cư dân.

Việc liên tục được bổ sung thêm tiện ích, dịch vụ và khai trương thêm điểm đến hấp dẫn sẽ góp phần mang tới không gian sống đẳng cấp cho cư dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy gia tăng giá trị bất động sản tại đây.