Vinhomes Golden Avenue - điểm đến của các gia đình đa thế hệ

Chốn sống vừa ý của những gia đình nhiều thế hệ

Trong xã hội hiện đại, mô hình gia đình đa thế hệ giúp lưu giữ những nét văn hóa truyền thống độc đáo, khi những thế hệ sau được truyền kinh nghiệm từ thế hệ đi trước. Trẻ em sẽ được nuôi dưỡng chu đáo trong sự sum vầy cùng người thân. Người cao tuổi được chăm sóc, bầu bạn để bớt đi sự cô đơn và những trụ cột kinh tế của gia đình cũng có nơi để chia sẻ, giảm bớt áp lực trong công việc cũng như cuộc sống.

Tuy nhiên, tại những đô thị có sự phát triển mạnh mẽ, với tốc độ đô thị hóa nhanh như thành phố vùng biên Móng Cái, việc tìm kiếm một không gian sống rộng rãi với đầy đủ tiện ích phù hợp cho một gia đình nhiều thế hệ không đơn giản. Sự bó hẹp trong không gian và thiếu thốn tiện ích sống cũng khiến nhu cầu cá nhân của mỗi thành viên khó được đáp ứng.

Đa dạng không gian và trải nghiệm sống là nền tảng để phát triển mô hình gia đình đa thế hệ.

Từng mất hơn 1 năm để đi tìm nơi an cư mới cho cả đại gia đình, anh Nguyễn Quang Huy, TP Móng Cái cho biết, các tiêu chí hàng đầu là môi trường sống trong lành, chất lượng cao cấp, tiện ích sống đa dạng. Quan trọng hơn cả, nơi đó phải có các không gian, hoạt động chung để gia đình cùng nhau trải nghiệm, giúp gia tăng sự gắn kết.

"Gia đình tôi vui mừng sau khi tham quan dự án Vinhomes Golden Avenue. Mọi người đều vừa ý với tiện ích sống - nghỉ dưỡng cũng như môi trường trong lành của khu đô thị, nên tôi đã quyết định xuống tiền để chuẩn bị chuyển nhà về đây", anh Huy chia sẻ.

Vinhomes Golden Avenue sở hữu không gian đa dạng, tiện ích cao cấp và môi trường trong lành.

Anh Huy cũng tâm đắc với quyết định của mình khi mới đây, chủ đầu tư vừa bổ sung thêm cho khu đô thị nhiều tiện ích độc đáo, hứa hẹn mở ra trang mới cho sự phát triển của khu vực với mô hình khu đô thị du lịch, thương mại đẳng cấp quốc tế. Do đó, an cư tại Vinhomes Golden Avenue là sống giữa một tâm điểm phồn hoa sôi động, những trải nghiệm sống sẽ nâng lên một tầm cao mới.

Sống trọn vẹn nhờ những tiện ích "may đo"

Tại khu đô thị đáng sống bậc nhất Móng Cái Vinhomes Golden Avenue, nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi mỗi người đều được tận hưởng những trải nghiệm đẳng cấp 4 mùa trong năm.

Trong đó, phân khu Asia Vibe là tâm điểm sống sôi động bậc nhất trong khu vực, được vận hành bán lẻ bởi Vincom Retail với kinh nghiệm chuyên nghiệp, bài bản. Các tuyến phố tấp nập tại đây là nơi cư dân vừa trải nghiệm văn hóa, giải trí, ẩm thực độc đáo, vừa dễ dàng hòa mình vào không khí sôi động cùng hàng vạn du khách trong nước và quốc tế. Góc Hà Nội, góc Thượng Hải, phố Tây thương cảng, phố đồ ăn nhanh và cà phê tráng miệng…, nơi nào cũng có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân.

Sau những phút giây vui chơi hết mình, cư dân có thể tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tại phố Trường Xuân Thọ. Nơi đây tập trung các cửa hàng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thư giãn và làm đẹp theo xu hướng mới.

Trải nghiệm chăm sóc sức khỏe còn được nâng tầm tại Cung điện Kỳ sắc phương Đông - công trình điểm nhấn mới tại phân khu Zen Harmony với sự đồng hành dịch vụ bởi Vinpearl.

Cư dân Vinhomes Golden Avenue sẽ được trải nghiệm mô hình tắm khoáng phong cách phương Đông và các dược mỹ phẩm cao cấp của Vinmec. Do đó, đây sẽ là một điểm đến yêu thích của ông bà, bố mẹ bởi nhu cầu chăm sóc, phục hồi sức khỏe được đáp ứng. Trong khi đó, trẻ em sẽ được vui chơi thỏa thích tại khu vui chơi trong nhà.

Kết thúc hành trình trải nghiệm, gia đình có thể quây quần bên những bữa tiệc ấm cúng tại nhà hàng Việt Nam 5 sao theo phong cách tiệc cung đình. Đi kèm với đó là nhiều hoạt động độc đáo, như show múa rối nước, chầu văn, quan họ… mang đậm truyền thống văn hóa dân tộc.

Các công viên sẽ là không gian thư giãn, gắn kết mọi thành viên trong một gia đình đa thế hệ.

Ngoài ra, cuộc sống tại Vinhomes Golden Avenue còn được tạo nên từ bộ sưu tập 5 công viên tổng quy mô 43.680m2 trong khu đô thị. Trong khi ông bà sở hữu riêng không gian yên bình tại công viên dưỡng sinh phong cách Nhật Bản, thì bố mẹ lại thỏa sức tận hưởng cuộc sống năng động nhờ các sân thể thao, bể bơi, khu tập gym, chòi BBQ… được xây dựng tại công viên trung tâm quy mô tới 13.000m2.

Còn với những cư dân nhí, những trò chơi, thử thách tại công viên Mission Park hay công viên nước Mini Paris và công viên vui chơi vận động trẻ em và thanh thiếu niên tại phân khu Grand Europa sẽ mang lại tuổi thơ đáng nhớ.

Đến an cư và lập nghiệp tại Vinhomes Golden Avenue, cư dân sẽ sở hữu không gian thương mại và khép kín 2 trong 1 với tiêu chuẩn an ninh cao, bảo vệ kiểm soát ra vào 24/24. Nhờ những tiện ích đặc quyền không ngừng gia tăng và trải nghiệm mới mẻ với loạt hoạt động sự kiện không ngừng được tổ chức, Vinhomes Golden Avenue không chỉ thu hút một lượng lớn khách du lịch mở ra cơ hội kinh doanh, mà còn là đích đến của các gia đình đa thế hệ đang tìm kiếm một nơi an cư cho mọi thành viên.