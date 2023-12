Vinhomes công bố chiến lược nâng tầm chuẩn sống cho cư dân

Chương trình áp dụng đồng bộ tại các khu đô thị Vinhomes trên toàn quốc từ tháng 1/2024, khởi đầu bằng việc đưa vào hoạt động 3 câu lạc bộ (CLB) Sống xanh - Sống vui khỏe - Sống đẳng cấp.

Trọng tâm của chiến lược nâng tầm chuẩn sống cho cư dân là phát triển các cộng đồng cư dân văn minh, lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng hoạt động. Trong đó, Vinhomes sẽ phát huy tối đa lợi thế của mô hình đô thị đa tiện ích "tất cả trong một" (all in one) và khả năng vận hành chuyên nghiệp sẵn có, kết hợp cùng các thương hiệu trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup cũng như các đối tác chiến lược để cùng cư dân kiến tạo những giá trị sống đẳng cấp, nhân văn riêng có cho Vinhomes.

Khởi đầu cho chiến lược mới là việc quy hoạch lại các hoạt động cộng đồng đang có và nâng tầm lên thành 3 CLB theo 3 tiêu chí: thân thiện với môi trường; khỏe thể chất - mạnh trí lực; vui tinh thần - giàu trải nghiệm. Với tên gọi đơn giản Sống xanh, Sống vui khỏe và Sống đẳng cấp - 3 CLB cơ bản hệ thống hóa được các nhu cầu sinh hoạt cộng đồng thiết yếu của cư dân, phù hợp với nhiều lứa tuổi cũng như mong muốn xây dựng cộng đồng nhân văn và gắn kết tại các khu đô thị.

Điểm khác biệt của các CLB trong chiến lược nâng tầm chuẩn sống mới là được vận hành bài bản và chuyên nghiệp với sự chủ trì nhất quán từ Vinhomes. Lực lượng vận hành nòng cốt của các CLB như chủ tịch, đại sứ… cũng sẽ là những gương mặt tích cực, có khả năng tập hợp và truyền cảm hứng, được bình bầu từ cộng đồng nhằm đảm bảo các CLB luôn hoạt động thiết thực, đúng và trúng nhu cầu của cư dân.

Khi các CLB đi vào vận hành, hoạt động cộng đồng sẽ không chỉ gia tăng về số lượng với hàng trăm sự kiện trực tiếp và trực tuyến như hội thảo, giải đấu, các cuộc thi, các buổi sinh hoạt thường kỳ… mà còn gia tăng về chất lượng với hàng nghìn ý tưởng sáng tạo.

Bên cạnh các hoạt động cộng đồng đã có như các hội tennis, bóng đá, chạy bộ, bơi lội, hội câu cá, nhóm thơ ca, các lễ hội tết, chợ phiên, ngày hội gói bánh chưng, lễ hội thiếu nhi, lớp học bơi lội miễn phí..., các CLB dự kiến cân nhắc những xu hướng thời thượng nhất như tập golf, học cưỡi ngựa, sống thực dưỡng, tổ chức các lớp phong cách sống, hoạt động thời trang… nhằm đảm bảo sức hấp dẫn, tính thiết thực và thu hút đông đảo thành viên tham gia.

Phát biểu về chiến lược mới, bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinhomes cho biết: "Với phương châm không bán một chỗ ở mà mang tới một cuộc sống hạnh phúc cho khách hàng, Vinhomes đặc biệt tâm huyết triển khai chiến lược nâng tầm chuẩn sống mới nhằm cùng cư dân chung tay kiến tạo những giá trị nhân văn, đẳng cấp và bền vững. Đây cũng là mục tiêu của chúng tôi trong việc phát triển các khu đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam".

Ngày 3/12, CLB Sống vui khỏe đã được ra mắt đầu tiên tại khu đô thị Vinhomes Times City. CLB Sống vui khỏe sẽ kết nối cư dân thông qua những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp cư dân mọi lứa tuổi gắn kết, nắm bắt được nhiều thông tin, kiến thức về sức khỏe.

Vinhomes công bố chiến lược mũi nhọn mới tập trung phát triển cộng đồng với việc thành lập 3 CLB, gồm Sống xanh, Sống vui khỏe, Sống đẳng cấp.

Đặc biệt, trong sự kiện ra mắt, thành viên của CLB Sống vui khỏe tại Vinhomes Times City được nhận hàng loạt quyền lợi như giảm 25-35% khi sử dụng các dịch vụ trị liệu tại nhà độc quyền của Sao Phương Đông, trải nghiệm các dịch vụ tại trung tâm Y học cổ truyền Vinmec - Sao Phương Đông, quyền lợi chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City với ưu đãi lên tới 15%, cùng các khóa học, hội thảo, hội thảo trực tuyến hoặc trực tiếp với các chuyên gia đông y hàng đầu.

Sự ra đời của bộ 3 CLB cộng đồng theo chuẩn sống mới tại các khu đô thị Vinhomes là minh chứng cho sự tiên phong và khác biệt trong chiến lược phát triển, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài, luôn nỗ lực không ngừng gia tăng giá trị sống đẳng cấp cho cư dân. Đây cũng là điểm ưu việt đặc trưng làm nên thương hiệu nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam và top 20 thương hiệu bất động sản giá trị nhất thế giới cho Vinhomes.

Vinhomes đang vận hành 29 khu đô thị trên toàn quốc, thu hút hàng trăm nghìn cư dân, trong đó có những đại đô thị quy mô hàng trăm héc ta như: Vinhomes Riverside, Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park…

Các khu đô thị Vinhomes góp phần hình thành những vùng trung tâm mới, thiết lập mặt bằng tiêu chuẩn mới trong phát triển đô thị, tạo nên những mô hình đô thị kiểu mẫu với môi trường sống văn minh, gắn kết.