Vĩnh Phúc: Vì sao các chuyên gia người nước ngoài lại "mê" căn hộ dự án La Fortuna?

Dân trí Đa phần người nước ngoài đều rất kỹ tính khi lựa chọn chốn an cư tại Việt Nam, thế nhưng, họ lại "mê" căn hộ cao cấp tại dự án La Fortuna, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ngay từ "điểm chạm" đầu tiên.

Chỉ cần truy cập internet, gõ cụm từ "La Fortuna - Vĩnh Yên", trong vòng 0,62s sẽ hiển thị 163.000 kết quả tìm kiếm khác nhau. Sự quan tâm của đông đảo khách hàng tới dự án này còn được ghi nhận ở độ lấp đầy nhanh chóng sau một năm ra mắt thị trường (từ tháng 8/2020) đến thời điểm hiện tại lên tới 70% sản phẩm đã tìm thấy chủ nhân.

Điều bất ngờ được chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vạn Cát chia sẻ, trong 70% lượng sản phẩm giao dịch tại La Fortuna, ghi nhận sự "đổ bộ" của không chỉ nhiều nhà đầu tư trong và ngoài Vĩnh Phúc "săn" căn hộ cao cấp để cho các chuyên gia người nước ngoài thuê, mà còn ấn tượng bởi một số lượng lớn khách hàng là người nước ngoài. Họ mua căn hộ để sinh sống và làm việc lâu dài tại Vĩnh Phúc.

Dự án căn hộ cao cấp La Fortuna thu hút sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư bất động sản khu vực phía Bắc, đặc biệt là các khách hàng người nước ngoài.

Không phải ngẫu nhiên La Fortuna lại "được lòng" khách hàng là các chuyên gia người nước ngoài và được giới đầu tư bất động sản ưu ái đến vậy. Hầu hết họ cho rằng, sự xuất hiện của dự án căn hộ cao cấp này không chỉ trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản khu vực phía Bắc mà còn trở thành "gà đẻ trứng vàng" trong bối cảnh nguồn cung thị trường cho thuê tại Vĩnh Phúc đang khan hiếm.

"Với lợi thế được xem như "thỏi nam châm" thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), những năm gần đây số lượng chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc ngày càng nhiều, ước tính lên tới 2.000 người. Cùng với đó, nhu cầu lưu trú của chuyên gia nước ngoài tại khu vực này "căng" lên từng ngày. Đây cũng là lý do, thị trường cho thuê tại Vĩnh Phúc đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn", ông Nguyễn Văn Duy - TGĐ Core Realty, đơn vị phân phối chính thức của dự án chia sẻ.

Nhiều nhà đầu tư "xuống tiền" tại khu vực này cũng khẳng định, nguồn cung thị trường cho thuê tại Vĩnh Phúc mặc dù có khan hiếm, thế nhưng, không phải dự án nào cũng "lọt mắt xanh" các chuyên gia người nước ngoài. Họ thường ưu tiên các dự án có vị trí tốt - nơi có kết nối hạ tầng giao thông xuyên suốt, thuận tiện và nhanh chóng kết nối tới các trung tâm vui chơi, giải trí, giáo dục và y tế trọng điểm; hệ thống tiện ích và dịch vụ của dự án vượt trội; cộng đồng người nước ngoài sinh sống, …

Tham chiếu những yếu tố trên vào dự án căn hộ cao cấp La Fortuna, nhận thấy, không phải vô cớ dự án này lại được mệnh danh là sản phẩm "đặt hàng" dành cho các chuyên gia người nước ngoài.

Sức hút đầu tiên của La Fortuna đến từ vị trí đắc địa trên mặt đường Nguyễn Tất Thành và Phạm Văn Đồng - khu vực lõi trung tâm thành phố Vĩnh Yên. Từ đây, cư dân tương lai dễ dàng di chuyển đến các cơ quan hành chính, trường học, nhà hàng, trung tâm thương mại, hồ điều hòa, các khu công nghiệp…

Bên cạnh vị trí vàng tại trung tâm thành phố, La Fortuna còn khiến các chuyên gia người nước ngoài "mê mẩn" bởi hệ thống không gian xanh, trong lành với gần 200 ha mặt nước (hệ thống hồ: Hồ Thiên Nga, Hồ Đầm Vạc, Hồ Trại Ổi, Hồ Tỉnh Ủy) và cây xanh bao quanh dự án.

Căn hộ cao cấp dự án La Fortuna ghi điểm với khách hàng bằng thiết kế tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Lấy yếu tố trải nghiệm chất lượng cuộc sống làm trọng tâm, La Fortuna còn rất chú trọng đến thiết kế bên trong căn hộ. Là sản phẩm của các chuyên gia tư vấn thiết kế hàng đầu Nhật Bản và Việt Nam, mỗi căn hộ đều được thiết kế tối ưu về công năng và thẩm mỹ, mang phong cách hiện đại, sang trọng, nhiều mặt thoáng nhằm tận hưởng trọn vẹn ánh sáng tự nhiên và gió trời. Các căn hộ có diện tích rất linh hoạt (từ 51,5 m2 - 297 m2) cũng là một ưu điểm giúp các khách hàng nước ngoài thoải mái lựa chọn.

Điểm cộng tiếp theo được cho là "lực hút" chinh phục các chuyên gia người nước ngoài lựa chọn La Fortuna làm "bến đỗ" đó chính là hệ thống tiện ích "all in one" chỉ cách một bước chân. Sự đầu tư này xuất phát từ việc thấu hiểu của chủ đầu tư về lối sống tối ưu hóa và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nghỉ ngơi của các chuyên gia người nước ngoài, đòi hỏi mọi tiện ích phục vụ cho cuộc sống phải thật thuận tiện sử dụng.

Dự án không chỉ mang đến một không gian thoáng đãng, hiện đại mà còn là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh các tiện ích cơ bản như: Trung tâm thương mại, hệ thống nhà hàng, cafe, siêu thị, hiệu sách, khu vui chơi trẻ em trong nhà, phòng khám đa khoa, hệ thống phòng tập gym, spa cao cấp v.v… các chuyên gia nước ngoài đặc biệt yêu thích các tiện ích đỉnh cao như bể bơi vô cực, vườn thượng uyển và sky bar được thiết kế "lung linh" tại tầng thượng. Cùng với đó, La Fortuna mang lại sự yên tâm tuyệt đối với việc trang bị hệ thống an ninh đa lớp 24/7.

Chính những điều này đã khiến chị Yu Shen Hui, 35 tuổi, người Đài Loan - một khách hàng đã sở hữu tới 3 căn hộ tại đây cho rằng: "La Fortuna là dự án đáng sống hàng đầu tại Vĩnh Yên tính đến thời điểm hiện tại".

Yếu tố đặc biệt giúp La Fortuna ghi điểm trọn vẹn với mọi khách hàng, kể cả những vị khách khó tính như các chuyên gia người nước ngoài đó chính là pháp lý đầy đủ, minh bạch, được Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc công bố được phép bán cho người nước ngoài. Thêm vào đó, La Fortuna luôn đảm bảo tiến độ thi công vượt trội, chất lượng công trình chuẩn cam kết.

Anh Kwon Min Sung, 39 tuổi, người Hàn Quốc, hiện là Giám đốc một công ty tại KCN Khai Quang chia sẻ: "Tôi sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 8 năm và ở cũng khá nhiều thành phố. Tuy nhiên, khi tìm mua căn hộ để định cư lâu dài tại Vĩnh Phúc, tiêu chí đầu tiên của tôi phải là pháp lý rõ ràng và tiến độ, chất lượng xây dựng chuẩn cam kết. Do đó, sau khi trực tiếp tham quan dự án và căn hộ thực tế tại La Fortuna tôi đã rất yên tâm. Ngoài căn hộ mua cho cá nhân, công ty tôi mua thêm 5 căn hộ khác để làm nơi ở cho chuyên gia và quản lý".

Với việc sở hữu những yếu tố "cần và đủ" cho một sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn sống vượt trội và khả năng sinh lời bền vững, chẳng khó hiểu, vì sao La Fortuna lại "lọt vào mặt xanh" của các chuyên gia người nước ngoài. Đây cũng sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư bứt phá tại thị trường Vĩnh Phúc cuối năm 2021.

Trường Thịnh