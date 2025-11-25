Villa phân khu Casa đón dòng tiền đầu tư từ cú hích hạ tầng

Phong vị Iberia và bản sắc Nam Bộ trong từng đường nét kiến trúc

Nếu Blanca City gợi nhớ những đô thị biển châu Âu phóng khoáng, thì phân khu Casa là linh hồn của phong vị ấy, nơi tinh thần Iberia hòa quyện cùng nét đặc trưng Nam Bộ để tạo nên bản giao hưởng sống động giữa hai nền văn hóa.

Kiến trúc nhà phố, biệt thự Casa giao hòa tinh hoa văn hóa Iberia và Nam Bộ (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

Mỗi ngôi nhà tại phân khu Casa, Blanca City mang sắc trắng tinh khôi tựa lớp sóng bạc đầu trong hải trình của những con tàu đưa người Bồ Đào Nha, người Pháp đặt chân đến thương cảng Vũng Tàu trong quá khứ.

Hơn 200 mẫu thiết kế tại Casa được ví như “bản hòa âm” giữa kiến trúc Pháp, Bồ Đào Nha và Việt Nam, với tường trắng thô mộc, vòm cửa cong thanh thoát, mái ngói nâu đỏ và các chi tiết vách song, cột kèo, ban công… đầy tính nghệ thuật, tất cả gợi về những ngôi nhà trắng bên bờ biển Địa Trung Hải, nhưng lại thấp thoáng hơi thở phương Nam ấm áp.

Cận cảnh thiết kế ngoại thất nhà mẫu biệt thự Casa (Ảnh: Minh Khánh).

Các villa tại Casa không tuân theo khuôn mẫu khép kín của biệt thự nghỉ dưỡng truyền thống. Tại đây, Sun Group và Aedas chọn cách kiến tạo không gian mở, nơi mỗi khối nhà là một “tác phẩm”, được thiết kế để chủ nhân cảm nhận làn gió mát, thanh âm rì rào của biển và ánh sáng tự nhiên ngay trong ngôi nhà của mình.

“Biệt thự Casa không chỉ để ở, mà là lối hưởng thụ có gu. Cùng với tầm nhìn kiến tạo đô thị kiểu mẫu all-in-one (tất cả trong một) tiên phong tại Vũng Tàu, Sun Group đã mang đến những tác phẩm nghệ thuật và trải nghiệm sống đáng giá bên biển”, kiến trúc sư trưởng Blanca City chia sẻ.

Trải nghiệm sống có gu bên biển

Một trong những điểm khiến dòng villa tại Casa trở nên khác biệt giữa thị trường bất động sản ven biển là tư duy thiết kế linh hoạt nhiều tầng công năng, được lấy cảm hứng từ mô hình villa trên bờ biển “French Riviera” - nơi các biệt thự cổ của giới quý tộc từng được biến hóa thành boutique hotel sang trọng hay cà phê, nhà hàng đậm tính nghệ thuật.

Không gian nội thất bố trí thông minh, tối ưu công năng (Ảnh: Minh Khánh).

Mỗi căn biệt thự Casa được bố trí tầng hầm đa năng, không chỉ là kho lưu trữ, mà có thể linh hoạt thành hầm rượu hoặc phòng chiếu phim, giải trí. Tầng 1 được mở tối đa để vận hành cà phê, nhà hàng hoặc sảnh đón tiếp; các tầng trên có thể bố trí 5-8 phòng nghỉ boutique hotel; sân vườn có thể làm khu BBQ hoặc hồ bơi nhỏ, tạo nên mô hình “mini resort” khép kín ngay trong từng villa.

Mô hình này mở ra hai lựa chọn song hành cho chủ nhân: vừa an cư phong cách nghỉ dưỡng, vừa kinh doanh lưu trú cao cấp, đón dòng khách du lịch quanh năm. Trong bối cảnh du lịch phục hồi, với ước tính hơn 150 triệu lượt khách nội địa năm 2025 và 25 triệu lượt khách quốc tế, những villa có khả năng khai thác lưu trú như tại Casa đang nắm trong tay “lợi ích kép” - vừa là ngôi nhà thứ hai cho gia đình, vừa là tài sản đầu tư sinh lời.

Mỗi căn nhà mở ra không gian sống ven biển khoáng đạt (Ảnh: Minh Khánh).

Không ngẫu nhiên, nhiều nhà đầu tư Hà Nội và TPHCM đang đổ về Blanca City. Những khách hàng sành sỏi nhìn thấy ở Casa sự kết hợp giữa thẩm mỹ, công năng và khả năng kinh doanh.

Tăng trưởng giá trị vượt bậc nhờ hạ tầng và tiềm năng du lịch

Dẫn đường cho những dòng vốn đầu tư đổ về Blanca City là làn sóng đầu tư nâng cấp hạ tầng cùng sự bứt phá của du lịch phía Nam.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe trong tháng 12, rút ngắn thời gian di chuyển trung tâm TPHCM - Vũng Tàu còn hơn 1 giờ thay vì 2-3 giờ như trước. Ngay sau đó, ngày 19/12, sân bay quốc tế Long Thành vận hành kỹ thuật, mở ra cửa ngõ kết nối toàn cầu cho du lịch và bất động sản Nam Bộ.

Đến tháng 2/2026, tổ hợp giải trí - công viên nước Sun World Vũng Tàu sẽ khai trương, hoàn thiện mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng của Sun Group tại đô thị cửa ngõ biển của TPHCM.

Phân khu Casa đón đầu làn sóng phát triển của các hạ tầng trọng điểm (Ảnh: Minh Khánh).

Theo ước tính của Tổng cục Du lịch, trong giai đoạn 2026-2027, hàng chục triệu lượt khách quốc tế sẽ đến Việt Nam qua sân bay Long Thành, trong đó Vũng Tàu là điểm dừng chân chiến lược nhờ lợi thế chỉ cách sân bay khoảng 30 phút. Riêng 14 triệu lượt du khách từ TPHCM được dự báo sẽ đổ về Vũng Tàu ngay trong năm 2026, tạo nên “cú hích kép” cho thị trường bất động sản và ngành du lịch địa phương.

Trong dòng chảy sôi động đó, phân khu Casa thuộc Blanca City nổi lên như điểm đến đón đầu, hưởng trọn giá trị từ hạ tầng, tiềm năng du lịch cùng xu hướng đầu tư second-home (ngôi nhà thứ hai). Thời gian vừa qua, tiến độ thi công phân khu Casa nói riêng và các hạng mục quan trọng khác trong đô thị Blanca City nói chung đã đạt được những cột mốc quan trọng.

Trong số hơn 200 mẫu thiết kế, các mẫu nhà townhouse và biệt thự Casa đầu tiên đã được hoàn thiện, khẳng định cam kết về tiến độ cũng như chất lượng thi công của chủ đầu tư.