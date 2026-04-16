VietSing Square - điểm sáng đầu tư tại VSIP Bắc Ninh

Vị trí trung tâm - Kết nối chiến lược

Tọa lạc ngay trung tâm khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, VietSing Square sở hữu vị trí đắc địa khi nằm đối diện dự án Đại học Kinh Bắc - một trong những trung tâm đào tạo lớn của khu vực. Đây không chỉ là lợi thế về lưu lượng dân cư, chuyên gia, sinh viên mà còn tạo nên nguồn cầu ổn định cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ, thương mại.

Dự án nằm liền kề Hà Nội, hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng đang được đầu tư mạnh mẽ như: tuyến cao tốc kết nối Hà Nội - sân bay Gia Bình, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh và Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng. Những trục giao thông huyết mạch này giúp gia tăng khả năng kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế - thương mại vượt bậc cho toàn khu vực.

VietSing Square được quy hoạch bài bản với khoảng 300 căn nhà phố liền kề, xây dựng 4 tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại, linh hoạt công năng. Mỗi căn vừa có thể sử dụng để ở, vừa phù hợp kinh doanh, cho thuê hoặc làm văn phòng đại diện.

Với đặc thù nằm trong khu công nghiệp VSIP - nơi tập trung hàng trăm doanh nghiệp FDI và hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, người lao động - các sản phẩm nhà phố tại đây có khả năng khai thác thương mại rất cao. Từ các mô hình như nhà hàng, quán café, siêu thị mini, đến dịch vụ lưu trú, văn phòng… đều có tiềm năng sinh lời ổn định và lâu dài.

Từ Sơn - Thủ phủ công nghiệp phía Bắc

Thành phố Từ Sơn cũ (Bắc Ninh) từ lâu đã được ví như “thủ phủ công nghiệp” của miền Bắc nhờ tốc độ phát triển công nghiệp ấn tượng. Nơi đây quy tụ hàng loạt khu công nghiệp lớn như VSIP, Đồng Kỵ, Phù Khê… thu hút hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Không chỉ mạnh về công nghiệp, Từ Sơn còn nổi tiếng với các làng nghề truyền thống lâu đời như đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, sơn mài Hương Mạc… tạo nên nền tảng kinh tế đa dạng, bền vững. Song song đó, khu vực này cũng đang đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch, góp phần nâng cao chất lượng sống và gia tăng giá trị bất động sản.

Sự phát triển của hạ tầng giao thông kết hợp với làn sóng dịch chuyển dân cư và doanh nghiệp từ Hà Nội về các đô thị vệ tinh đã tạo ra lực đẩy lớn cho thị trường bất động sản Từ Sơn. Khoảng cách gần, kết nối thuận tiện giúp khu vực này trở thành lựa chọn lý tưởng cho an cư và đầu tư.

Với vai trò là cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô, Từ Sơn đang hưởng lợi từ chiến lược giãn dân và phát triển đô thị vệ tinh của Hà Nội. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp bất động sản khu vực duy trì đà tăng trưởng ổn định trong trung và dài hạn.

VietSing Square - Cơ hội đầu tư bền vững

Sở hữu vị trí trung tâm, quy hoạch đồng bộ, sản phẩm đa công năng cùng tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực, VietSing Square không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư hấp dẫn với khả năng sinh lời cao.

Trong bối cảnh thị trường đang dần ưu tiên các sản phẩm gắn liền với nhu cầu thực và khai thác kinh doanh hiệu quả, VietSing Square chính là lựa chọn đáng cân nhắc cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại “thủ phủ công nghiệp” năng động bậc nhất miền Bắc.