VICEM xin giữ lại tòa văn phòng nghìn tỷ đồng đang trơ khung

Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM (VICEM Tower) nằm tại khu "đất vàng" với diện tích gần 8.500m2 xây dựng. Theo thiết kế, chủ đầu tư sẽ xây dựng tòa văn phòng tiêu chuẩn hạng A, cao 31 tầng nổi, 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng hơn 78.000m2.

Dự án được khởi công vào năm 2011, dự kiến hoàn thành sau khoảng 3 năm nhưng chậm tiến độ, sau đó được lùi thời hạn đi vào hoạt động sang cuối năm 2017. Tổng mức đầu tư ban đầu gần 2.000 tỷ đồng, và được điều chỉnh tăng lên gần 2.700 tỷ đồng (tăng gần 800 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay, sau 11 năm khởi công tòa tháp mới chỉ hoàn thiện phần thô và bỏ hoang nhiều năm.

Mới đây, trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, VICEM đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận cho doanh nghiệp này được "giữ lại tiếp tục sử dụng" khu đất tại lô 10E6 khu đô thị mới Cầu Giấy để tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án VICEM Tower và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến cho phép VICEM không thực hiện phương án chuyển nhượng để hoàn thiện việc đầu tư dự án.

Theo VICEM, việc thực hiện chuyển nhượng dự án theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có một số khó khăn vướng mắc. Trong đó, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo hình thức án tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, chưa xác định được giá trị tài sản trên đất do vướng mắc hoặc tranh chấp kéo dài liên quan đến một số gói thầu của dự án (gồm cả tranh chấp đang trong quá trình giải quyết thông qua tòa án và trọng tài).

Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM (VICEM Tower) xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm (Ảnh: Hà Phong).

Bên cạnh đó, giá trị quyền sử dụng đất của lô đất chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt giá đất cụ thể. Dự án dở dang kéo dài hơn 10 năm và còn một số tồn tại của các gói thầu nên việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án cũng gặp khó khăn.

Theo VICEM, VICEM Tower không phải là dự án bất động sản, không phải là bất động sản đầu tư do mục tiêu chính của dự án là xây dựng trụ sở làm việc của tổng công ty nên việc tiếp tục đầu tư dự án phải tuân thủ quy định của Luật số 69/2014 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Nghị định số 91/2015 và các quy định pháp luật có liên quan.

VICEM xin giữ lại tòa văn phòng nghìn tỷ đang trơ khung ở Thủ đô để hoàn thiện và sử dụng (Ảnh: Hà Phong).

Ngoài ra, tại báo cáo gửi Bộ Xây dựng trên, VICEM nêu ra các lý do cần thiết để tiếp tục đầu tư dự án này.

Theo VICEM, trụ sở đang sử dụng tại 228 Lê Duẩn (Đống Đa, Hà Nội) là tòa nhà 8 tầng cũ đã xây dựng từ năm 1980, diện tích chật hẹp, cơ sở hạ tầng đã cải tạo sửa chữa nhiều lần. Lộ giới an toàn đường sắt cắt ngang lối vào trụ sở làm việc của VICEM tiềm ẩn rủi ro về an toàn giao thông. Do đó, nhu cầu về trụ sở làm việc mới của Tổng công ty và các đơn vị thành viên là cần thiết.