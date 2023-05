Vị trí đặc biệt của Ixora Ho Tram by Fusion giữa "thủ phủ du lịch" Hồ Tràm

Giá trị đầu tư từ lợi thế vị trí đắc địa

Cung đường tỷ đô Bình Châu - Hồ Tràm được xem là dải resort cao cấp quy tụ hàng loạt thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Trong số 32km đường bờ biển tuyệt đẹp này, chỉ 10km là không có đá ngầm, không có dòng chảy xiết, phù hợp cho các hoạt động tắm biển.

Ixora Ho Tram by Fusion sở hữu vị trí đắc địa tại phân đoạn 10km đó. Bên cạnh đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc nâng cấp và mở rộng cung đường này lên 6 làn xe cùng lợi thế từ việc giữ được nguyên trạng của khu rừng sinh thái Phước Bửu, Ixora Ho Tram by Fusion đang nằm trong khu vực tâm điểm của "thủ phủ du lịch" Hồ Tràm.

Không gian tiện ích cao cấp được chăm chút để tạo nên lợi thế cạnh tranh khi dự án đưa vào vận hành (Ảnh phối cảnh).

Trong cuộc chạy đua thu hút thị phần khách du lịch trong và ngoài nước, Ixora Ho Tram by Fusion không đơn lẻ vì nằm trong khu vực đầy sức sống với hàng loạt tên tuổi vận hành khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới như InterContinental, Holiday Inn Resort, Fusion… Tất cả sẽ cộng hưởng để thu hút không chỉ thị trường 16 triệu dân từ TPHCM mà còn hướng đến con số 25 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm từ sân bay Long Thành khi đưa vào vận hành.

Lợi thế về cảnh quan thiên nhiên cũng như khí hậu hơn 300 ngày nắng ấm quanh năm cũng góp phần tạo nên những ưu thế khác biệt của Hồ Tràm.

Chủ đầu tư kỳ vọng, tỷ lệ lấp đầy phòng ở đây sẽ vượt hơn con số hiện tại khoảng 50% ngày trong tuần và hơn 90% ngày cuối tuần là hoàn toàn có cơ sở. Chính vì những dữ liệu thực tế trên, việc Ixora đưa ra chính sách chương trình cho thuê cam kết lợi nhuận 24% trong 4 năm đầu và chia sẻ doanh thu 30% từ năm thứ 5 trở đi đã được thị trường và các nhà đầu tư kinh nghiệm lâu năm tích cực đón nhận.

Tiềm năng gia tăng giá trị tài sản trong khu phức hợp được đầu tư bài bản và quy mô, gồm sân golf, casino… (Ảnh phối cảnh dự án).

Ixora Ho Tram by Fusion còn tận hưởng lợi thế đặc biệt khi nằm trong khu phức hợp cao cấp hàng đầu Đông Nam Á - The Grand Ho Tram Strip 164ha. Đây là dự án góp phần tạo nên bộ mặt của Hồ Tràm, với những tài sản đã hình thành như sân golf top 35 thế giới The Bluffs, casino đẳng cấp 5.000m2 nằm trong quần thể cụm khách sạn 5 sao InterContintental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach với hệ tiện ích đa trải nghiệm.

Năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư cũng như thương hiệu vận hành quốc tế trong việc quản lý, khai thác công suất phòng hiệu quả cho các thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc chính là lợi thế lớn, giúp các chủ sở hữu Ixora Ho Tram by Fusion tối ưu hóa dòng tiền thụ động trong tương lai, đồng thời giúp củng cố thêm niềm tin và sự an tâm khi đánh giá hiệu suất kinh doanh.

Tận hưởng kỳ nghỉ giữa thiên nhiên trong lành

Ixora Ho Tram by Fusion là một trong những dự án có vị trí địa lý tự nhiên đắt giá, bên biển bên rừng, đảm bảo một cảnh quan thiên nhiên không chỉ tươi đẹp mà còn giá trị với sức khỏe con người.

Một nghiên cứu của Trường Đại học Exeter ở Anh được công bố trên Tạp chí Health & Place đã khảo sát gần 26.000 người để phân tích ảnh hưởng sức khỏe của việc ở gần bờ biển.

Kết quả cho thấy, những người sống cách biển dưới 1km có khả năng mắc các triệu chứng về sức khỏe thấp hơn 22% so với những người sống cách biển trên 50km. Khi cùng hiện diện đồng thời, cả 2 không gian tự nhiên của cây xanh và không gian biển cả mang lại hiệu ứng "đa tiếp xúc" với giá trị kép, giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Đây cũng là 2 khái niệm quan trọng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân tích trong một nghiên cứu có tên gọi "Green and Blue spaces and Mental Health" (Không gian sống xanh và sức khỏe tinh thần). Theo đó, những người sống gần các không gian tự nhiên của cây xanh và biển cả cho thấy sức khỏe tốt hơn và mức độ hạnh phúc tích cực cao hơn.

Sống trọn cùng thiên nhiên trong lành là giá trị mà Ixora Ho Tram by Fusion mang đến cho các chủ sở hữu (Ảnh phối cảnh).

Trong số các điểm đến nghỉ dưỡng biển lân cận TPHCM, hiếm có một khu vực nào sở hữu giá trị kép của không gian cây xanh lẫn không gian biển cả như Hồ Tràm nói chung và Ixora Ho Tram by Fusion nói riêng, đặc biệt khi liền kề khu rừng nguyên sinh Phước Bửu rộng lớn được ví như "lá phổi xanh" của vùng Đông Nam bộ.

Với cảnh quan thiên nhiên trong lành và nền nhiệt khí hậu ấm áp quanh năm, Hồ Tràm trở thành điểm đến cuối tuần yêu thích của du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các gia đình nhiều thế hệ.