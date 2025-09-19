Vị thế của Tây Hồ Tây trên thị trường bất động sản Thủ đô

Đích đến của giới đầu tư thông thái

Những khu phố nhà giàu, những căn hộ đắt tiền xuất hiện ngày càng nhiều ở khắp nội, ngoại thành Hà Nội nhưng bất động sản Tây Hồ Tây, nhất là các dự án lân cận khu đô thị Ciputra vẫn có vị thế riêng - vốn là biểu tượng cho giới thượng lưu, tinh hoa từ năm 2000 tới nay.

Vị trí đắt giá, không gian tinh tế, gần gũi thiên nhiên cùng những đặc quyền vị thế giúp Tây Hồ Tây hút cộng đồng cư dân quốc tế chọn làm nơi an cư khi tới làm việc tại Việt Nam.

Số liệu từ Sen Vàng Group cho thấy, giá bất động sản sơ cấp trung bình tại khu vực Tây Hồ Tây trong tháng 8 ước tính ở mức trung bình 185 triệu đồng/m², tăng 27% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn nhiều so với mức trung bình của Hà Nội. Dù giá ở ngưỡng cao, dự án mới ra hàng tại Tây Hồ Tây đều ghi nhận tỷ lệ giao dịch thành công ở mức cao, cho thấy nhu cầu cao tại khu vực này.

Bất động sản Tây Hồ Tây ghi nhận mức giá cao hàng đầu Thủ đô (Ảnh: CĐT).

Đại diện một sàn giao dịch lớn tại Hà Nội cho biết, tỷ lệ tin rao bán lại chung cư khu vực này trong năm 2024 giảm 50-60% so với năm 2023, là bởi nhiều chủ sở hữu không muốn bán dù giá tăng. Sự mất cân đối giữa cung và cầu khiến mặt bằng giá đẩy lên cao, nhưng người mua vẫn chấp nhận nếu muốn sở hữu một sản phẩm tại khu vực được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng hàng đầu Thủ đô.

Tây Hồ Tây được đánh giá là một trong khu vực được đầu tư hạ tầng đô thị đồng bộ bậc nhất Thủ đô, từ các tuyến Vành đai 2 (Võ Chí Công), Vành đai 2,5 (Nguyễn Văn Huyên kéo dài), Vành đai 3 (Phạm Văn Đồng); đường Nguyễn Hoàng Tôn mở rộng; đại lộ Tây Thăng Long dài 33 km…, đến các tuyến Metro 2, 6; cùng mạng lưới cầu vượt, đường nội khu hiện đại.

Tây Hồ Tây còn là nơi tập trung các khu đại đô thị như Ciputra, Starlake, Ngoại Giao Đoàn hay Vườn Đào - những khu đô thị đẳng cấp quốc tế với cộng đồng cư dân trí thức lâu đời, là những "hạt nhân" góp phần định hình Tây Hồ Tây trở thành vùng đất của giới thượng lưu và là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư cao cấp.

Cùng với hệ thống y tế - giáo dục chất lượng theo chuẩn quốc tế, Tây Hồ Tây quy tụ nhiều cơ sở y tế chất lượng cao như bệnh viện Phương Đông, bệnh viện Nam Thăng Long, bệnh viện E và mới đây là Sungroup International Hospital (Bệnh viện Mặt trời) đã hiện diện tại khu vực, mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và hiện đại.

Việc trở thành trung tâm hành chính quốc gia trong tương lai gần đang đặt Tây Hồ Tây vào vị trí có “bệ phóng” để phát triển đa dạng các phân khúc bất động sản. Tây Hồ Tây được quy hoạch xây dựng trụ sở 11 cơ quan bộ, ngành và dự kiến sẽ có khoảng 17.600-22.000 cán bộ, chuyên gia làm việc tại đây, mở ra nguồn cầu căn hộ và khả năng khai thác cho thuê với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Trong bối cảnh thị trường địa ốc Thủ đô có sự dịch chuyển khá rõ thì khu vực Tây Hồ Tây dần khẳng định vị thế với nhà đầu tư. Tính thanh khoản cao, tiềm năng tăng giá vượt trội và giá trị đầu tư bền vững trong dài hạn, nhất là với những dự án mới xuất hiện tại đây sẽ nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

An cư, đầu tư cùng Jade Square

Trong số các dự án gây chú ý gần đây tại Tây Hồ Tây có thể kể đến dự án căn hộ cao cấp Jade Square. Tọa lạc tại vị trí kết nối chiến lược trong khu vực, Jade Square thừa hưởng trọn vẹn lợi thế từ quy hoạch, đón đầu nhịp tăng trưởng của một trong những khu vực đáng sống và đáng đầu tư bậc nhất Thủ đô.

Vị trí chiến lược là nền tảng tạo sự khác biệt vượt trội cho Jade Square (Ảnh: CĐT).

Yếu tố cốt lõi khiến Jade Square trở nên hấp dẫn bởi là vị trí tâm điểm kết nối; không gian sống sang trọng; thiết kế tối ưu công năng và tầm nhìn khoáng đạt view (tầm nhìn) sông Hồng, cầu Thăng Long; hơn 39 tiện ích đẳng cấp; dịch vụ quản lý quốc tế được vận hành bởi Savills.

Hệ tiện ích đa tầng không gian trải dọc từ tầng một đến tầng mái của Jade Square (Ảnh: CĐT).

Dự án còn gây ấn tượng mạnh với hệ tiện ích nội khu đẳng cấp, với những tiện ích nổi bật như: bể bơi nước nóng, quảng trường, sân pickleball, khối đế thương mại, phòng đa năng, thư viện thiếu nhi, đài quan sát, kính viễn vọng, vườn thiền, khu yoga, góc thư giãn, vườn nướng BBQ, hệ thống trạm sạc nhanh xe điện tại tầng hầm B1...

Với loạt chính sách ưu việt như ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 15% giá trị căn hộ để ký hợp đồng, được ngân hàng hỗ trợ vay đến 85% với lãi suất 0% trong 24 tháng đầu và ân hạn nợ gốc trong 5 năm. Jade Square mở bán trong tháng 9, đem đến cơ hội vàng cho khách hàng và nhà đầu tư mong muốn sở hữu căn hộ tiềm năng khu Tây Hồ Tây.

