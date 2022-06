Vì sao RichHome 3 được người trẻ Bình Dương quan tâm?

Vị trí trung tâm, giá vừa túi tiền

Nhà ở xã hội RichHome 3 gồm 276 sản phẩm, nằm trong tổng thể khu đô thị Mega City với quy mô lớn lên đến hơn 50 ha. Đây là vị trí trung tâm Bến Cát - Bình Dương và bao quanh là những trục giao thông trọng điểm như: Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, Vành đai 4, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một- Chơn Thành, Cầu Đò 2… giúp kết nối thuận lợi các khu công nghiệp (KCN), dễ dàng đi TPHCM và các đô thị lớn lân cận.

RichHome 3 tọa lạc ngay trung tâm Bến Cát, đô thị đang phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, kinh tế - xã hội (Ảnh: Công ty Thuận Lợi).

Bến Cát dần đáp ứng các tiêu chí về dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp… để tăng tốc lên thành phố trực thuộc tỉnh trong năm 2023. Năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, địa phương định hướng trở thành trung tâm cấp vùng về công nghiệp, thương mại - dịch vụ phía Bắc TPHCM. Định hướng phát triển này đang là "cú hích" lớn giúp Bến Cát tiếp tục thu hút đầu tư và mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông. Trong khi đó, RichHome 3 được quy hoạch ngay trung tâm Bến Cát nên có khả năng hưởng lợi lớn từ việc lưu thông đến tiềm năng đầu tư trung và dài hạn.

Theo chủ đầu tư, dù có vị trí tiện an cư và triển vọng tăng giá bất động sản trong thời gian tới nhưng RichHome 3 sẽ có giá dễ tiếp cận, hướng đến nhóm đối tượng lao động, công nhân và dân nhập cư với tổng thu nhập ở mức trung bình tại khu vực. RichHome 3 còn có gói giải pháp tài chính linh hoạt, chia nhỏ tiến độ thanh toán nhiều đợt cùng nhiều chính sách ưu đãi càng giúp những người đang cần nhà ở dễ sở hữu.

Trong hơn 2 năm qua, giá bất động sản Bình Dương tăng nhanh và dần tiệm cận một số quận, huyện thuộc TPHCM. Theo báo cáo thị trường bất động sản Bình Dương của batdongsan.com.vn, giá đất nền một số nơi ở Bình Dương giai đoạn 2018-2020 đã tăng 95% và căn hộ cũng ghi nhận tỷ lệ tăng 68%. Trong khi Bình Dương có hơn 50% là dân nhập cư, phần lớn là lao động trẻ đã tạo nên hiện trạng bất cân bằng giữa giá nhà và nhu cầu thực.

"Giữa sức ép nhà ở, RichHome 3 trở thành điểm sáng bất động sản vừa túi tiền cho hàng triệu lao động làm việc trong các KCN trên địa phương và các khu vực lân cận", chủ đầu tư cho biết.

Quy hoạch đồng bộ, không gian sống hiện đại

Tuy là nhà ở xã hội nhưng RichHome 3 được thiết kế hiện đại gồm 1 trệt 1 lầu, các không gian chức năng được bố trí tạo nên sự hài hòa, dễ dẫn sáng đón gió và tối ưu diện tích sử dụng cho gia chủ.

Thiết kế hiện đại của RichHome 3 (Ảnh: Phối cảnh các dãy nhà).

RichHome 3 được bao quanh bởi sông Thị Tính xanh mát, nhờ vậy môi trường sống tại đây được cân bằng quanh năm, không gian xanh mát và yên bình, hoàn toàn tách biệt phố thị náo nhiệt bên ngoài.

Một lợi thế khác của RichHome 3 là được quy hoạch trong khu đô thị Mega City đồng bộ và hiện đại nên thừa hưởng loạt tiện ích khép kín như: Trường mầm non, trường tiểu học, hồ bơi, trung tâm thương mại Mega Mall… đáp ứng tất cả nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và các hoạt động vui chơi - giải trí của cư dân.

RichHome 3 còn nằm liền kề 2 tuyến công viên lớn: Công viên trung tâm rộng 1,2 ha khắc họa hình ảnh 12 con giáp và công viên ven sông dài gần 2 km, rộng 4,88 ha với nhiều dịch vụ đẳng cấp, đây là không gian lý tưởng để thư giãn, vận động, có những trải nghiệm độc đáo hay tổ chức các hoạt động ngoài trời.

RichHome 3 nằm liền kề công viên ven sông Thị Tính dài 2 km với nhiều dịch vụ đẳng cấp.

Với vị trí vùng lõi phát triển của Bến Cát, RichHome 3 còn trở thành tâm điểm kết nối loạt dịch vụ - tiện ích sẵn có trong khu vực. Tiêu biểu như chỉ mất 2 phút đến Trung tâm Hành chính Bến Cát, chợ Bến Cát, Trung tâm Triển lãm Bến Cát, hệ thống trường học các cấp từ mầm non, tiểu học đến THCS, điều này rất thuận tiện cho các gia đình trẻ có con nhỏ. Đồng thời, trong khoảng 5 phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận các bệnh viện, trung tâm tài chính và các khu vui chơi - giải trí đẳng cấp khác.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, quý I/2022, Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với 2,32 tỷ USD, chiếm 26% cả nước và cao gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm ngoài. Do vậy, nhiều chuyên gia dự đoán tốc độ gia tăng dân số của tỉnh sẽ rất lớn trong thời gian tới, mà chủ yếu là dân nhập cư dẫn đến cơn "khát" nhà ở vừa tầm còn kéo dài. Chính vì vậy, RichHome 3 với mức giá dễ tiếp cận cùng số lượng sản phẩm có hạn sẽ mang đến cơ hội an cư cho những khách hàng nhanh nhạy đón đầu cơ hội trong thời điểm này.