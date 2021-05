Vì sao nhà phố ven sông giá cao vẫn hút khách?

Dân trí Nhà phố sinh thái ven sông luôn có một sức hút cực kỳ lớn đối với khách hàng. Giá thành của loại hình bất động sản này rất xa xỉ. Không chỉ là môi trường sống lý tưởng, nhà ven sông còn nâng tầm, nâng giá trị bản thân gia chủ hiệu quả.

Tại sao nhà ven sông luôn đắt giá?

Hợp phong thủy: "Nhất cận thị - Nhị cận giang - Tam cận lộ" hay "Tựa sơn, hướng thủy" luôn là kim chỉ nam cho người mua nhà từ xưa đến nay.

Dòng sông xanh mát, sạch mang lại nguồn sinh khí tuyệt vời cho bất cứ ai đến và sinh sống. Nước còn tượng trưng cho phú quý và tài lộc. Chính vì vậy người có điều kiện luôn chọn nơi an cư đẳng cấp là biệt thự hướng sông.

Phân khu Sunlake Villas mặt tiền hồ Đại Nhật, cách bờ sông Sài Gòn chỉ vài bước chân - Ảnh: ĐP

Quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm: Các căn nhà phố, biệt thự ở nội đô sầm uất nhưng lại không thể mang lại cảm giác thoáng đãng và hấp dẫn được như ở ven sông. Những dòng sông xanh tự nhiên có hạn, trong khi đó nhu cầu người mua nhà ngày càng gia tăng, quỹ đất sạch ven sông ngày càng khan hiếm, biệt thự ven sông lại càng có thêm đà tăng mạnh.

Liều thuốc bổ cho sức khỏe thể chất và tinh thần: Ở những ngôi nhà ven sông, tiếp xúc với những mảng xanh tự nhiên sẽ khiến con người cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn khi ở trong môi trường đầy tiếng ồn và khói bụi.

Các nghiên cứu cho thấy: những cư dân sinh sống ở các khu đô thị xanh, nơi nhà cửa, phố xá bao quanh bởi làn nước, cây cối sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn là những người sống ở nội đô chật chội, ồn ào.

Sunlake Villas, nhà phố ven sông Sài Gòn được chờ đợi

Sunlake Villas là phân khu nhà phố bên hồ Đại Nhật tại Van Phuc City - nơi mang đến một lối sống hoàn toàn mới: sống riêng tư trong miền xanh thuần khiết bên hồ cảnh quan rộng 16ha và kênh đào dài 2km.

Phân khu Sunlake Villas được thiết kế mô hình "đảo trong vịnh đảo" cùng lối kiến trúc nhà phố đặc trưng phong cách châu Âu, vừa tái hiện lại khung cảnh thơ mộng, sông nước bao quanh mang lại sự riêng tư, yên tĩnh cho gia chủ.

Xung quanh Sunlake là các công trình, công viên Diamond Park, clubhouse - Ảnh: ĐP

Các căn Sunlake có diện tích đất từ 161-250m2 gồm 1 hầm và 4 tầng, tổng diện tích sử dụng lên đến gần 800m2. Sunlake Villas sở hữu mặt tiền sang trọng, được chăm chút từng đường nét thiết kế hoàn mỹ.

Điểm độc đáo của phân khu Sunlake Villas là sở hữu vị trí đẹp với tầm nhìn đắt giá và không gian cảnh quan 3 trong 1 hiếm có: ngắm nhìn toàn cảnh nhạc nước trên hồ Đại Nhật; tận hưởng không khí nhộn nhịp trên tuyến phố đi bộ ven kênh Sông Trăng; trải nghiệm công viên Ocean World hay dạo quanh bờ sông Sài Gòn xanh mát.

Bên cạnh không gian sống ven sông chuẩn mực, các dịch vụ tiện ích chuẩn 5 sao ngay trước ngưỡng cửa, chủ nhân của các căn Sunlake cũng được sở hữu những đặc quyền riêng, được cung cấp an ninh đa lớp với nhiều vòng bảo vệ: an ninh cổng vào khu đô thị, an ninh cổng vào nội khu, hệ thống camera an ninh thông minh được kết nối trực tiếp với bộ phận giám sát 24/2, chăm sóc cây xanh…

Trong tháng 5.2021, Van Phuc Group mở bán 32 căn Sunlake Villas, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà. Ngoài ra, người mua còn được tặng gói nghỉ dưỡng gia đình mùa hè trị giá 50 triệu đồng và ưu đãi cực lớn tổng giá trị gần 20 tỉ đồng trong chương trình: "Mua nhà sang - đón hè vàng".

Trường Thịnh