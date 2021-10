Vì sao căn hộ nội đô có thể "giữ tiền" trong đại dịch?

Dân trí Căn hộ nội đô có tiềm năng tăng giá tốt, kể cả thời dịch, là nhận định chung của một số báo cáo thị trường công bố trong giai đoạn vừa qua.

Theo báo cáo thị trường nhà ở TPHCM của Savills Việt Nam công bố tháng 10/2021 cho thấy, giá chào bán căn hộ trên thị trường thứ cấp tăng 10% theo quý tại 11 quận trong số 20 quận. Huyện Nhà Bè có mức tăng giá bán nhà chung cư thứ cấp cao nhất toàn thành phố, đạt 10% theo quý và 12% theo năm.

Số liệu từ Batdongsan.com.vn đồng thời chỉ ra, giá chung cư tại TPHCM trong 9 tháng đầu năm 2021 tiếp tục tăng hơn 4% so với cùng kỳ. Riêng trong quý II/2021 tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2020. Giá chung cư tại TPHCM hiện ở mức trung bình từ 43-45 triệu đồng/m2 với loại hình căn hộ trung cấp và vào khoảng 59-63 triệu đồng/m2 với loại hình cao cấp. Các khu vực ghi nhận giá căn hộ tăng mạnh nhất trong quý vừa qua như khu vực TP Thủ Đức, khu Nam Sài Gòn… ghi nhận mức tăng trung bình 3-7% so với quý trước.

Lý giải cho sự leo thang về giá này, giới chuyên gia cho rằng có ba nguyên nhân chủ yếu bao gồm: Tiềm năng kênh đầu tư địa ốc, nguồn cung khan hiếm và nhu cầu bất động sản vẫn hiện hữu.

Thứ nhất, bất động sản căn hộ là kênh đầu tư phù hợp cho nhiều nhà đầu tư mới lẫn chuyên nghiệp. Chia sẻ tại tọa đàm vào cuối quý II/2021, một chuyên gia cho rằng trong năm kênh đầu tư phổ biến, phân khúc bất động sản đứng thứ hai về độ an toàn, sau tiết kiệm ngân hàng. Cổ phiếu, khởi nghiệp và tiền ảo có mức độ rủi ro nhất định và không phải nhà đầu tư nào cũng có thể kiếm tiền tốt với ba kênh này.

Thứ hai, nguồn cung sản phẩm căn hộ khan hiếm từ năm 2019. Quỹ đất hạn hẹp, pháp lý siết chặt khiến số lượng dự án được giới thiệu ra thị trường trong tình trạng "nhỏ giọt". Theo thống kê của CBRE, nửa đầu năm 2021 có 5.600 căn được chào hàng, thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thứ ba, căn hộ nội đô vẫn là dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực. Khi tỷ lệ vaccine tăng cao, tỷ lệ thuận với các cơ chế mở cửa thì các hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động trở lại, đường bay quốc tế thông suốt hơn, việc thành phố đón các chuyên gia nước ngoài trở lại làm việc là chuyện sớm muộn. Khi đó thị trường căn hộ ở thực lẫn đầu tư cho thuê được dự báo "ấm" trở lại, khả năng khai thác dòng tiền và tính thanh khoản, tốc độ chuyển nhượng phục hồi.

Thị trường căn hộ khu Nam TPHCM thu hút giới đầu tư (Ảnh: Canva).

"Ở vị trí đủ thuận tiện, trung bình phí cho thuê 0,1-0,4% một tháng, tương đương 4%/ năm. Cộng thêm có tích sản tăng lên trong giá trị của nhà đất, trong vài năm cộng thêm lãi suất vẫn cao hơn lãi suất gửi ngân hàng", một chuyên gia bất động sản chia sẻ quan điểm.

Vị này chia sẻ thêm, ba yếu tố trên giúp thị trường giữ nhiệt và dòng căn hộ nội đô có thể xem là kênh giữ tiền trong bối cảnh bình thường mới.

Đây cũng là lý do ngay từ đầu quý III, để đón bắt dòng vốn đầu tư địa ốc của một bộ phận người mua, một số chủ đầu tư đã chào bán dự án hướng đến nhu cầu ở thực, pháp lý đầy đủ.

Đầu tháng 10 vừa qua, Tập đoàn Hưng Lộc Phát phối hợp đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Premium giới thiệu ra dự án The Peak Garden (quận 7, TPHCM). Theo ghi nhận từ đơn vị phân phối, dự án nhận được sự quan tâm lớn dù chỉ mới công bố vài ngày.

The Peak Garden sở hữu vị thế đắt giá, liền kề Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM).

Dự án tọa lạc ngay trên mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng, liền kề Phú Mỹ Hưng. Cư dân The Peak Garden có thể hưởng thụ các tiện ích của một trung tâm thương mại - tài chính quốc tế hiện đại khu Nam.

Nguyễn Lương Bằng cũng được nhiều tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước như Unilever, Vinamilk, Manulife,… chọn làm văn phòng đại diện Việt Nam, trụ sở sản xuất của các công ty đa quốc gia và tổng hành dinh phía Nam của nhiều tập đoàn công nghệ. Do đó nhu cầu thuê căn hộ cao cấp sống gần nơi làm việc hiện hữu, bảo đảm dòng tiền cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, The Peak Garden sở hữu thiết kế đáp ứng tiêu chí: sang trọng - riêng tư và an toàn - thân thiện, giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều lứa tuổi. Chủ đầu tư bố trí hệ thống mảng xanh - mặt nước hơn 11.000 m2 phía ngoài tòa nhà giúp tạo lớp hàng rào vô hình để ngăn cản khói bụi, âm thanh từ ngoài mặt đường. Cuối tuần, cư dân có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu Nam hiện đại trong khi đang thả mình ở hồ bơi Sky View hay dạo bộ giữa các vườn treo trên không.

Hồ bơi Sky view nội khu dự án.

"Có thể nói, sống tại The Peak Garden, cư dân sẽ cảm nhận được cuộc sống cân bằng cả về sức khỏe thể chất đến tinh thần. Sự chăm chút này cũng giúp tạo ra những nét riêng có cho dự án, từ đó tối đa hóa tính thanh khoản cho căn hộ", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

