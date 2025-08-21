Vera Diamond City từng bước định hình diện mạo tại Móng Cái

Hội tụ lợi thế về vị trí, hạ tầng và pháp lý minh bạch, dự án thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Hạ tầng từng bước hoàn thiện

Tọa lạc giữa trung tâm Móng Cái, cửa ngõ giao thương quốc tế sôi động bậc nhất miền Bắc, Vera Diamond City sở hữu vị trí hiếm có, chỉ chưa đầy 2km đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bắc Luân II, đồng thời kết nối liền mạch với trung tâm hành chính khu vực. Khu vực này được quy hoạch trở thành đầu tàu kinh tế, thương mại và du lịch của Quảng Ninh, nhờ đó dự án thừa hưởng trọn vẹn lợi thế phát triển vượt bậc của địa phương.

Từ dự án, cư dân có thể kết nối thuận lợi tới khu kinh tế cửa khẩu, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, hệ thống cảng biển và bãi biển Trà Cổ. Lợi thế vị trí không chỉ mang lại tiềm năng kinh doanh, khai thác dịch vụ mà còn là cơ sở để gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Vera Diamond City sở hữu vị trí cách cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Bắc Luân II chưa đầy 2km, kết nối trực tiếp trung tâm hành chính (Ảnh: CĐT).

Vera Diamond City, khu đô thị quy mô 48,8ha, cung cấp 637 sản phẩm cao cấp bao gồm nhà liền kề, shophouse, biệt thự với hạ tầng kỹ thuật đang hoàn thiện và đồng bộ. Từ những tuyến đường nội bộ trải nhựa hiện đại, đến hệ thống điện, nước, chiếu sáng chỉn chu… tất cả đã sẵn sàng kiến tạo nên một không gian sống tiện nghi, văn minh và bền vững.

Hiện nay, các hạng mục tiện ích được chủ đầu tư gấp rút triển khai, góp phần nâng tầm giá trị cho một khu đô thị xanh đáng sống bậc nhất Móng Cái. Từng ngày, diện mạo mới dần hình thành, mang đến chuẩn sống hiện đại và trọn vẹn hơn cho cư dân tương lai. Dễ dàng cảm nhận, khu công viên hồ điều hòa rộng 1,2ha đang mở ra một khoảng xanh mát lành, nơi hơi thở thiên nhiên chan hòa cùng nhịp sống hiện đại.

Với quy mô lên tới 48,8ha, Vera Diamond City cung cấp 637 sản phẩm cao cấp, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng đã hoàn thành (Ảnh: CĐT).

Song song với hạ tầng đồng bộ, khu phức hợp thể thao và tiện ích trung tâm rộng 1ha đang được từng bước hoàn thiện. Nổi bật với 4 sân pickleball hiện đại, công viên cảnh quan đa tầng, sân chơi trẻ em, bể bơi nước mặn theo chuẩn resort, phòng gym cao cấp cùng nhiều hạng mục hấp dẫn khác, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm nhấn sôi động, nâng tầm trải nghiệm sống cho toàn khu đô thị.

Khu thể thao và tiện ích có diện tích trên 10.000m2 được đẩy nhanh tiến độ thi công (Ảnh: CĐT).

Mỗi tiện ích được kiến tạo không chỉ làm nên diện mạo hiện đại cho khu đô thị mà còn mở ra bức tranh phồn hoa đang dần thành hiện thực, nơi khách hàng có thể tận mắt chứng kiến một không gian sống sôi động, tràn đầy sức sống và hứa hẹn khởi đầu thịnh vượng.

Xu hướng thị trường và cơ hội đầu tư

Thị trường bất động sản Móng Cái đang có sự chuyển mình. Cùng với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và lượng khách du lịch tăng trưởng ổn định, giá đất tại nhiều khu vực trung tâm đô thị đã ghi nhận mức tăng trong vài năm trở lại đây.

Theo nhận định của giới chuyên gia, những dự án có pháp lý minh bạch, vị trí trung tâm và tiện ích đồng bộ sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Với Vera Diamond City, khi toàn bộ tiện ích đi vào hoạt động, biên độ tăng giá được dự báo có thể đạt 30-40% trong trung và dài hạn. Đây là yếu tố giúp dự án trở thành kênh đầu tư đáng được cân nhắc, nhất là đối với những khách hàng lựa chọn tham gia ngay từ giai đoạn đầu.

Ngoài tiềm năng sinh lời, dự án còn mở ra chuẩn sống mới, an cư chất lượng cho cư dân và các chuyên gia, doanh nhân đến sinh sống, làm việc tại khu kinh tế cửa khẩu. Sự kết hợp giữa không gian sống hiện đại, tiện nghi và lợi thế thương mại từ vị trí trung tâm chính là giá trị lâu dài mà Vera Diamond City hướng tới.

Những căn biệt thự cao cấp mang phong cách châu Âu sang trọng, tinh tế, gần gũi với thiên nhiên (Ảnh: CĐT).

Vera Diamond City có pháp lý minh bạch được kiến tạo bởi chủ đầu tư Vinaconex, một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng.

Với tiến độ xây dựng nhanh chóng, nhiều hạng mục đã hiện hữu, khách hàng và nhà đầu tư có thể trực tiếp tham quan, trải nghiệm thực tế tại Vera Diamond City thay vì chỉ tiếp cận qua thông tin hay hình ảnh. Đây là thời điểm phù hợp để tham khảo, đánh giá và đưa ra quyết định dựa trên những cơ sở rõ ràng, minh bạch.

Trong bối cảnh thị trường Móng Cái tiếp tục thu hút dòng vốn và sự quan tâm của cả nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế, sự xuất hiện của Vera Diamond City được xem là một lựa chọn cân nhắc. Dự án không chỉ phản ánh tốc độ phát triển của đô thị cửa khẩu, mà còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị bền vững cho những ai nắm bắt sớm.