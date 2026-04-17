Vega City và mô hình điểm đến trải nghiệm tích hợp

Khi du lịch đề cao trải nghiệm hóa

Mùa du lịch hè 2026, thị trường Việt Nam ghi nhận sự trở lại của dòng khách. Tuy nhiên, nếu trước đây, du khách ưu tiên lựa chọn điểm đến dựa trên cảnh quan, chất lượng dịch vụ, thì hiện nay, nhu cầu đã dịch chuyển sang những trải nghiệm toàn diện hơn.

Họ tìm kiếm những mô hình “all-in-one” - nơi nghỉ dưỡng, văn hóa, giải trí và kết nối cộng đồng được tích hợp trong cùng một không gian. Giá trị của điểm đến ngày càng được đo bằng khả năng tạo ra trải nghiệm đủ sâu để du khách quay trở lại.

Nhà hát Đó - công trình điểm nhấn tại Vega City góp phần mang đến kỳ nghỉ đa sắc thái cho du khách (Ảnh: CĐT).

Trên thế giới, nhiều đô thị ven biển đã chuyển dịch từ phát triển đơn lẻ sang xây dựng các không gian tích hợp đa chức năng. Đây không còn là câu chuyện riêng của các thị trường quốc tế, mà đang dần lan tỏa và định hình cách phát triển tại nhiều điểm đến ở Việt Nam, đặc biệt là các đô thị nghỉ dưỡng ven biển.

Trong dòng chảy đó, Nha Trang là một trong những thành phố đang ghi nhận sự chuyển động rõ nét. Không chỉ dựa vào lợi thế thiên nhiên, địa phương này từng bước bổ sung các lớp giá trị mới, góp phần làm phong phú cách du khách khám phá và cảm nhận.

Vega City định hình “Hub trải nghiệm” bên vịnh biển

Hiện tại, Nha Trang hiện thực hóa nhu cầu du lịch mới thông qua sự xuất hiện của những không gian tích hợp, nơi nhiều lớp hoạt động được tổ chức trong cùng một hệ sinh thái. Trong đó, Vega City - dự án do KDI Group phát triển đang từng bước hình thành như một mô hình điểm đến mới, thu hút sự quan tâm.

Trên quy mô 44ha với thế “tựa sơn hướng thủy”, Vega City được phát triển như một tổ hợp ven biển theo hướng tích hợp, mở ra không gian nghỉ dưỡng và các hoạt động đa dạng bên vịnh biển, tích hợp nhiều lớp giá trị: nghỉ dưỡng, văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Vega City hướng tới việc hình thành một điểm đến có khả năng vận hành liên tục, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của du khách.

Vega City - không gian tích hợp đa dạng tiện ích theo mô hình “all-in-one” (Ảnh: CĐT).

KDI Group đầu tư các công trình mang tính biểu tượng và có khả năng dẫn dắt cảm nhận. Từ nhà hát Đó với kiến trúc đặc biệt, show Rối Mơ, Chum Show ấn tượng đến công viên san hô Vạn San Đảo gắn với các giá trị bảo tồn và khám phá hệ sinh thái biển cùng hệ thống shophouse, hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng… Tất cả tạo nên một hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế, đủ khả năng tổ chức các sự kiện quy mô lớn, đưa vị thế du lịch Nha Trang vươn tầm châu lục.

Tháng 4, Vega City triển khai một số chương trình tiêu biểu như biểu diễn nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các trải nghiệm biển. Đây là chuỗi sự kiện mở màn trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập KDI Group, đồng thời đặt nền tảng cho các chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng và làm mới trong thời gian tới.

Từ những bước đi ấy, Vega City đang từng bước được định vị như một “hub trải nghiệm” - nơi hội tụ các giá trị văn hóa, giải trí và cộng đồng, góp phần làm phong phú thêm hệ sản phẩm của Nha Trang, đồng thời mở rộng không gian du lịch ra ngoài khu vực trung tâm.

Cách tiếp cận này cho thấy sự dịch chuyển từ phát triển dự án đơn lẻ sang xây dựng mô hình điểm đến, nơi trải nghiệm được đặt làm trung tâm.

Chum Show góp phần làm phong phú trải nghiệm văn hóa cho du khách khi đến Nha Trang (Ảnh: CĐT).

Đại diện KDI Group chia sẻ: “Phát triển du lịch trong giai đoạn mới không chỉ là khai thác tài nguyên, mà là kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm có chiều sâu. Doanh nghiệp cần đóng vai trò như một nhà tổ chức của điểm đến, góp phần nâng cao chất lượng đô thị, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế. Đây cũng là cách để tạo ra sự phát triển bền vững, nơi lợi ích của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển chung của địa phương”.

Với cách tiếp cận này, Vega City không chỉ là một tọa độ mới, mà góp phần thúc đẩy cách phát triển điểm đến theo hướng lấy trải nghiệm làm trung tâm, nơi mỗi hành trình đều mang lại những xúc cảm khác biệt.

KDI Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong đa lĩnh vực bao gồm: Bất động sản, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, du thuyền, nội thất cao cấp, nông nghiệp và giáo dục.

Doanh nghiệp định hướng phát triển hệ sinh thái đa ngành gắn với trải nghiệm, giá trị sống và đóng góp bền vững cho cộng đồng. Một trong những dự án tiêu biểu là quần thể đô thị biển Vega City, tọa lạc tại khóm Đường Đệ, khu vực Bãi Tiên, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

