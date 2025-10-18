Vạn Xuân Group giới thiệu “căn hộ tầm chuyên gia” đến giới đầu tư miền Bắc

Sau khi tạo dấu ấn tại thị trường phía Nam với chuỗi dự án mang “thương hiệu truyền cảm hứng” như Happy One Central, Happy One Sora…, Vạn Xuân Group Bắc tiến, mang theo dòng sản phẩm chiến lược mới Happy One Mori được định vị là “Căn hộ tầm chuyên gia” - hướng đến nhóm khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng sống, môi trường an cư văn minh và lợi thế đầu tư dài hạn.

Bước đi chiến lược, mở rộng hệ sinh thái Bắc - Nam

Theo khảo sát từ các kênh đầu tư, nguồn cung căn hộ theo chuẩn chuyên gia vẫn còn khan hiếm, phần lớn nằm ở các dự án cao cấp giá trên 5-7 tỷ đồng, chưa phù hợp với nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ. Với mô hình căn hộ chất lượng cao đã và đang áp dụng tại dòng căn hộ Happy One, Vạn Xuân Group mong muốn có thêm sản phẩm phù hợp tài chính, có tỷ suất sinh lời ổn định cho nhà đầu tư miền Bắc.

Đại diện Vạn Xuân Group cho biết, thị trường miền Bắc đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, trong đó phân khúc căn hộ dành cho chuyên gia - kỹ sư - nhóm khách hàng tri thức đang Nam tiến tại các khu công nghiệp trọng điểm lại là khoảng trống lớn chưa được khai thác đúng tiềm năng. Việc đưa dòng sản phẩm “căn hộ tầm chuyên gia” ra Bắc không chỉ nhằm mở rộng quy mô thị trường, mà còn là thông điệp khẳng định vị thế thương hiệu của doanh nghiệp trên bản đồ bất động sản Việt Nam.

Vạn Xuân Group giới thiệu dự án Happy One Mori tại 2 đầu cầu Bắc - Nam (Ảnh: CĐT).

Để triển khai kế hoạch Bắc tiến, Vạn Xuân Group đã ký kết hợp tác chiến lược với loạt đơn vị tư vấn tại Hà Nội như: Liên minh Indochine - Đất Xanh Miền Bắc - Thăng Long Land và 6 đối tác phân phối chiến lược gồm MSH Group, Imperland, Redland, An Vượng Invest, Kinh Bắc, Nhà Ở Ngay… Đồng thời, Vạn Xuân Group còn mở rộng làm việc với các tổ chức tài chính, đối tác đầu tư đang có nhu cầu đầu tư tại thị trường miền Nam, cụ thể là khu vực “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương (cũ).

“Giá trị thật” - nền tảng để bước vào sân chơi mới

Để gia nhập vào cuộc đua, Happy One Mori được định vị không chỉ là dự án mang từ Nam ra Bắc, mà là sản phẩm được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng hiện nay.

Happy One Mori tọa lạc tại cửa ngõ Đông Bắc TPHCM, nơi thu hút nguồn lao động chất lượng (Ảnh: CĐT).

Khách hàng miền Bắc coi trọng tính đo lường, so sánh và minh chứng thực; một dự án muốn thuyết phục cần hội tụ 3 yếu tố về pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng, tiện ích chất lượng được định hình đúng chuẩn sống.

Bà Lê Thị Hằng - Tổng giám đốc Indochine cho rằng: “Nhà đầu tư miền Bắc có góc nhìn chiến lược và khả năng nắm bắt xu thế thị trường nhanh. Khi dòng tiền Nam tiến ngày càng nhiều, chúng tôi tin rằng Happy One Mori - dự án sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ Đông Bắc TPHCM sẽ là lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm vừa ở, vừa sinh lời”.

Biểu tượng “cây ước nguyện” tại dự án Happy One Mori (Ảnh: CĐT).

Với nền tảng thương hiệu đã được kiểm chứng, sản phẩm có giá trị thực và chiến lược hợp tác bài bản cùng hệ thống đối tác chiến lược từ thiết kế, xây dựng đến tài chính..., bước đi Bắc tiến của Vạn Xuân Group hứa hẹn góp phần định hình lại chuẩn sống của phân khúc căn hộ đầu tư - an cư dành cho chuyên gia.

