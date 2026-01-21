Van Phuc Group ra mắt The Legend Shophouse: Phố thương mại bên sông Sài Gòn

Khi kiến trúc trở thành mạch nguồn cảm hứng

The Legend Shophouse được lấy cảm hứng từ những buổi chiều ở Milan, khi ánh nắng cuối ngày chạm nhẹ lên những mái vòm kính của Galleria: nơi nghệ thuật, kiến trúc và thương mại không tách rời mà cùng nhau tạo nên nhịp sống thịnh vượng kéo dài qua nhiều thế kỷ.

Phối cảnh phố thương mại cao cấp The Legend Shophouse tại Van Phuc City (Ảnh: CĐT).

Ở đây, kiến trúc không được tạo ra để phô diễn mà để trường tồn. Những đường phào chỉ chuẩn mực, nhịp cong mái vòm uyển chuyển, những khối đá hoa cương được tuyển chọn khắt khe.

The Legend Shophouse là nơi mỗi căn nhà mang một dấu ấn riêng. Một tầng hầm độc lập không chỉ để xe mà là lớp riêng tư thầm lặng dành cho chủ nhân. Phía dưới là không gian kinh doanh, nơi một thương hiệu được định hình trọn vẹn.

Phía trên là dinh thự giữa tầng không, nơi ban công mở ra bến du thuyền Marina Royal lấp lánh. Ở đó, công việc và tận hưởng không còn là hai thế giới đối lập mà hòa vào nhau thành một phong thái sống ung dung của giới tinh hoa.

The Legend Shophouse phiên bản giới hạn 44 căn (Ảnh: CĐT).

Một công trình chỉ xứng danh "legend" (biểu tượng) khi giá trị không đo bằng giá bán mà bằng những giá trị tinh thần có khả năng truyền đời. Với số lượng giới hạn 44 căn, The Legend Shophouse như lời khẳng định cho hành trình 30 năm kiến tạo của Van Phuc Group. The Legend Shophouse hiện diện ở đó để tiếp tục trở thành chứng nhân cho sự phồn vinh bền vững của Van Phuc City.

Diamond Sky - Vươn mình giữa trung tâm đại đô thị

Nếu The Legend Shophouse đại diện cho chiều sâu mặt đất thì Diamond Sky là bước chuyển mình của Van Phuc City khi đại đô thị bước vào giai đoạn đẩy nhanh tiến độ.

Diamond Sky là tổ hợp căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của không gian sống cao tầng tại Van Phuc City. Nhưng giá trị của dự án không nằm ở độ cao mà ở thời điểm xuất hiện. Diamond Sky được kiến tạo khi Van Phuc City đã phát triển vượt bậc, quy hoạch đồng bộ và hệ tiện ích đã hoàn chỉnh, cộng đồng cư dân tinh hoa đã thành hình.

Căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky (Ảnh: CĐT).

Không chạy theo số đông, không phô trương hình ảnh, Diamond Sky được triển khai bằng tiến độ rõ ràng và được kiểm soát chặt chẽ. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành hệ thống cọc, chính thức khởi công phần hầm công trình và dự kiến hoàn thành phần hầm móng trong quý I. Đây là cột mốc quan trọng phản ánh năng lực triển khai và cam kết bền vững của Van Phuc Group khi triển khai dự án.

Diamond Sky không tách rời khỏi tổng thể Van Phuc City mà được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với toàn bộ hệ sinh thái nơi đây. Từ vị trí trung tâm Van Phuc City, Diamond Sky mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Sài Gòn, hồ Đại Nhật, mảng xanh… cho đến việc kết nối với chuỗi tiện ích cao cấp đang hiện hữu.

Cùng với đó là khả năng liên kết với Quốc lộ 13, Metro 3B trong tương lai và cách quận 1 cũ, sân bay Tân Sơn Nhất từ 10 phút. Vì thế, Diamond Sky vẫn giữ trọn sự gắn kết trọn vẹn với nhịp sống đô thị hiện đại.

Diamond Sky mở rộng khả năng kết nối trực tiếp với Quốc lộ 13 và Metro 3B (Ảnh: CĐT).

Ngoài ra, Diamond Sky không được tạo dựng bằng lời hứa cho tương lai xa mà bằng những gì đang hiện hữu từng ngày. Dự án được kiến tạo bằng nội lực, sự kiên định và tầm nhìn dài hạn của Van Phuc Group đã được kiểm chứng suốt ba thập kỷ.

Từ những tuyến phố mang dấu ấn thời gian như The Legend Shophouse cho đến biểu tượng vươn cao giữa trung tâm đại đô thị như Diamond Sky, hai công trình nhưng cùng chung một triết lý: phát triển bền vững, nhất quán và dài hạn.

Sự liền mạch đã định hình chuẩn sống mới tại Van Phuc City. Không chỉ là nơi để ở, để kinh doanh mà là một đại đô thị đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, trường tồn cùng thời gian.

Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City), Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TPHCM

Hotline: 1800 6363

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/