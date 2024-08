Văn Phú - Invest chuyển nhượng một phần dự án The Terra Bắc Giang

The Terra - Bắc Giang là tên thương mại của dự án xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại phân khu số 2, khu đô thị phía Nam, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Việc chuyển nhượng một phần dự án này là bước đi chiến lược của Văn Phú - Invest khi vừa kết thúc nửa năm tài chính 2024.

Đại diện Văn Phú - Invest và New Goldsun thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án The Terra - Bắc Giang.

Dự án The Terra - Bắc Giang có quy mô 4,5ha, bao gồm 2 khu sản phẩm. Một là khu biệt thự có diện tích 28.182m2, gồm 66 căn biệt thự đơn lập có chiều cao 3 tầng, mật độ xây dựng 50%. Hai là khu nhà ở hỗn hợp, thương mại cao tầng và liền kề thấp tầng, gồm: 43 lô liền kề diện tích từ 1.403 - 1.918m2 đất/lô và 2 tòa tháp đôi cao 28 tầng (C-HH-01 thuộc dòng The Terra+ và C-HH-02 thuộc dòng The Terra) cung cấp ra thị trường 688 căn hộ, quy mô dân số thiết kế 2.262 người.

The Terra - Bắc Giang được đánh giá là một trong những dự án trọng điểm của Văn Phú - Invest trong giai đoạn hiện nay, kỳ vọng nối tiếp thành công của dự án The Terra - An Hưng tại Hà Nội. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp đôi cao 28 tầng với thiết kế kết hợp hài hòa, tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, lồng ghép đa dạng các hình ảnh biểu trưng cho thiên nhiên, địa lý, văn hóa địa phương.

Phối cảnh dự án The Terra - Bắc Giang.

Từ quý II/2024, Văn Phú - Invest đã bắt đầu tiến hành bàn giao những sản phẩm biệt thự đầu tiên tại The Terra - Bắc Giang, đóng góp vào doanh thu 165 tỷ đồng trong quý II.

Theo kế hoạch đã đề ra, năm 2024 Văn Phú - Invest đặt mục tiêu doanh thu 2.775 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng một phần dự án The Terra - Bắc Giang sẽ góp phần quan trọng giúp công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh và đem lại dòng tiền cho Văn Phú - Invest.

Điều quan trọng hơn nữa là thương vụ cải thiện tình hình tài chính của Văn Phú - Invest. Ghi nhận tại thời điểm kết thúc tháng 6/2024, hàng tồn kho của công ty đã tăng thêm 4% so với đầu năm, đạt 3.857 tỷ đồng, tương đương 33,3% tổng tài sản; riêng tại dự án The Terra - Bắc Giang đạt 1.515 tỷ đồng, tăng 2,5%.

"Việc chuyển nhượng một phần dự án The Terra - Bắc Giang sẽ giúp Văn Phú - Invest giảm giá trị hàng tồn kho, cải thiện dòng tiền kinh doanh, giảm vay mượn, tiết giảm chi phí tài chính, tối ưu hóa lợi nhuận. Công ty cũng sẽ có tài chính để phục vụ cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh khác, nhất là triển khai Vlasta Thủy Nguyên (Hải Phòng) - một trong các dự án trọng điểm của Văn Phú - Invest ở giai đoạn hiện tại, mang lại bước đột phá trong thời gian tới", đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ.

Trong giai đoạn hiện nay, khi thị trường bất động sản có những dấu hiệu phục hồi tích cực, Văn Phú - Invest vẫn đang tiếp tục thúc đẩy hoạt động mua bán sáp nhập (M&A), tìm hiểu các dự án đấu giá tiềm năng để gia tăng quỹ đất làm nguồn dự án gối đầu cho các năm tiếp theo, tạo đà phát triển bền vững theo đúng chiến lược phát triển 10 năm (2023 - 2032).

Với tầm nhìn cùng chiến lược kinh doanh đã đề ra và nền tảng doanh nghiệp, Văn Phú - Invest được đánh giá sẽ có cơ hội phát triển và trở thành nhà phát triển bất động sản tầm trung uy tín tại Việt Nam.