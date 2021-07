Văn Phú - Invest: Chuyên nghiệp, tận tâm chinh phục nấc thang mới

Dân trí "Chuyên tâm tạo giá trị sống" là triết lý xuyên suốt của Văn Phú - Invest trên hành trình vươn ra biển lớn nhằm kiến tạo những dự án văn minh, bền vững, cùng môi trường sống nhân văn cho cộng đồng.

Chất lượng và sự bền vững song hành cùng sự phát triển

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khi nền kinh tế chung có nhiều "bứt tốc" như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi để thích nghi với thời cuộc. Trước quá trình chuyển mình đó, không ít doanh nghiệp dưới áp lực của việc đổi mới đã bỏ quên yếu tố chất lượng, bền vững của sản phẩm. "Ngược dòng" thị trường, Văn Phú - Invest chọn lối đi riêng, đảm bảo nhanh chóng thích nghi với thời cuộc, nhưng vẫn giữ vững triết lý kinh doanh "chuyên tâm tạo giá trị sống".

"Ngay từ những ngày khởi sự chúng tôi đã xác định rằng, chất lượng sản phẩm là con đường duy nhất để khẳng định thương hiệu và vượt qua các biến động của thị trường. Đại dịch Covid-19 chính là lúc để Văn Phú - Invest soi chiếu và hiểu sâu sắc hơn điều này và tin tưởng vào triết lý "chuyên tâm" mình đã lựa chọn, nhằm mang tới những sản phẩm có giá trị bền vững cho thị trường", lãnh đạo VPI tâm niệm.

Để có được "quả ngọt" sau một hành trình dài bền bỉ, đó là nỗ lực của Văn Phú - Invest trong gần 20 năm phát triển, khi luôn đặt chất lượng gắn liền với yếu tố bền vững lên hàng đầu. Điều này đồng nghĩa với việc, phát triển kinh doanh cần có sự vận động để thích nghi với thời cuộc, song vẫn phải gìn giữ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, đảm bảo "hòa nhập nhưng không hòa tan".

Lấy con người là yếu tố trung tâm

Ngay từ khi lên ý tưởng quy hoạch, Văn Phú - Invest luôn tập trung nghiên cứu văn hóa nơi phát triển dự án, khai thác hiệu quả bản sắc địa phương. Các kỹ sư, kiến trúc sư dành nhiều tâm sức nghiên cứu, tìm hiểu về phong tục, lối sống của người dân bản địa trước khi đặt bút phác thảo lên những ý tưởng quy hoạch.

Nhìn từ thành công của KĐT Văn Phú (Hà Tây cũ), có thể thấy, nơi đầm lầy phía Tây Thủ đô chuyển mình trở thành một khu đô thị đáng sống, mang đậm bản sắc Việt, được ví như một thành phố thu nhỏ trong lòng Hà Đông.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân là yếu tố được Văn Phú - Invest chú trọng khi phát triển dự án.

Ngày nay, cùng với việc hướng tới thu hút người dân bản địa tham gia nhiều hơn vào đời sống xã hội của đô thị, yếu tố con người còn giúp các dự án của Văn Phú - Invest nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cư dân cả về vật chất và tinh thần.

Điển hình như tại dự án Grandeur Palace - Giảng Võ, bên cạnh thiết lập tiêu chuẩn sống hạng sang giữa lòng Thủ đô với hệ thống tiện ích thượng lưu vượt trội, chủ đầu tư còn chú trọng đến yếu tố riêng tư, biệt lập - điều mà mỗi chủ nhân danh giá luôn mong cầu sở hữu. Từ đó, mỗi ngôi nhà của Văn Phú - Invest không chỉ là nơi chốn đi về, mà nơi đó trở thành điểm hội tụ của lòng người, những người yêu quý và nâng niu từng giá trị trong cuộc sống.

Nương theo tự nhiên để phát triển bền vững

Bên cạnh việc lấy con người làm trung tâm, để tạo ra một môi trường sống hòa hợp, bền vững, việc nương theo và tôn trọng tự nhiên cũng được Văn Phú - Invest duy trì và phát triển theo thời gian.

Ngôi nhà người Việt từ ngàn đời xưa rất coi trọng yếu tố phong thủy, ngũ hành. Hiểu rõ điều đó, ngay từ khi phát triển dự án KĐT Văn Phú (Hà Đông), Văn Phú - Invest đã dày công nghiên cứu địa hình, khí hậu để đưa ra phương án thiết kế phù hợp.

Tòa nhà Vlasta - Văn Phú được nghiên cứu xây dựng theo kiến trúc 3 hình elips xoay nghiêng, hướng về phía Tây Nam - hướng gió chủ đạo trong mùa hè ở miền Bắc.

Bởi vậy, các căn hộ tại dự án được đón gió tự nhiên tối đa, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Bên cạnh đó, phong cách thiết kế này giúp tất cả các căn hộ được thừa hưởng ánh sáng tự nhiên, song lại không bị nắng chiếu trực diện vào nhà.

Tòa nhà Vlasta - Văn Phú được nghiên cứu xây dựng theo 3 hình elips xoay nghiêng giúp đón không khí tươi vào trong căn hộ.

Tiếp tục khai thác lợi thế từ thiên nhiên, không ngừng cải thiện chất lượng, ở những dự án tiếp theo, bên cạnh việc áp dụng nguyên lý tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, Văn Phú - Invest còn nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ trong thiết kế sản phẩm. Từ đó giúp giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, đem lại không gian sống gần gũi, đảm bảo sức khỏe và không khí trong lành cho cư dân.

Tại các dự án gần đây như The Terra - An Hưng hay Grandeur - Palace Giảng Võ, đều được ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, sử dụng vật liệu xanh như bê tông nhẹ, gạch không nung.

Bên cạnh đó, Văn Phú - Invest cũng chú trọng đến phát triển các giải pháp kỹ thuật nhằm tiết kiệm điện, nước để tối ưu chi phí cho khách hàng. Minh chứng rõ rệt nhất đó là dự án the Terra - An Hưng đạt chứng chỉ công trình xanh EGDE với khả năng tiết kiệm năng lượng lên tới 24%, tiết kiệm nước 28%, giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu 43%, giải quyết vấn đề chi phí điện, nước năng cho các gia đình. Cụ thể, hàng năm, mỗi căn hộ tại The Terra - An Hưng có thể tiết kiệm được tối thiểu 30 m3 nước và ít nhất 2 triệu đồng tiền điện.

Xây dựng tương lai bền vững trước biến đổi của thời cuộc

Đảm bảo hài hòa giữa triết lý chuyên tâm của doanh nghiệp với sự phát triển của thời đại công nghệ 4.0 là lợi thế khác biệt giúp Văn Phú - Invest có bước tiến mạnh mẽ, vững chắc trên thị trường. Một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình đổi mới là sự kiện Văn Phú - Invest chính thức thay đổi nhận diện thương hiệu.

Từ nền tảng logo cũ mang ý nghĩa của sự vững chắc, logo mới được Văn Phú - Invest giới thiệu với phần chữ giữ nguyên, kế thừa từ nhận diện thương hiệu cũ, nhằm tái khẳng định thương hiệu Văn Phú - Invest.

Phần hình được thiết kế hợp thành bởi 3 đường cong nằm ngang tượng trưng cho "Tâm hy sinh", "Tâm nhẫn nhục" và "Tâm siêng năng của con người Văn Phú, những người luôn làm việc bằng tất cả nhiệt huyết và sự chuyên tâm để kiến tạo nên giá trị sống đúng như tinh thần của định vị thương hiệu.

Nhận diện thương hiệu mới của Văn Phú - Invest.

Nhận diện thương hiệu mới của Văn Phú - Invest vừa kế thừa những giá trị văn hóa cốt lõi doanh nghiệp đã nhiều năm gây dựng, lại có sự sáng tạo và đổi mới, thể hiện khát vọng tiến về phía trước, phát triển không ngừng và vươn đến tầm cao mới.

Sức mạnh mềm chính là nguồn nội lực vô tận để Văn Phú - Invest kiên định với triết lý "chuyên tâm", thích nghi, linh hoạt trước mọi biến động của nền kinh tế mới.

Trường Thịnh