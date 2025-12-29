Từ địa thế độc đáo tới quy hoạch đột phá, Charmora City viết “chương mới” cho Nha Trang

Vị thế độc đáo của tổ hợp đô thị bên sông

Trên thế giới, những đô thị thịnh vượng đều gắn liền với những dòng sông. Paris vươn mình bên sông Seine, London rực rỡ cùng sông Thames, New York phát triển dọc sông Hudson.

Không gian ven sông vừa tạo nên bản sắc cảnh quan, vừa hình thành trục phát triển kinh tế - văn hóa, đặt nền móng cho các khu đô thị hạt nhân bền vững.

Không gian ven sông hình thành trục phát triển kinh tế - văn hóa, góp phần kiến tạo đô thị thịnh vượng và hiện đại (Ảnh: Phạm Đăng Khiêm).

Tại Việt Nam, quy luật này cũng được minh chứng rõ nét. Sông Sài Gòn mở ra trục phát triển mới cho TPHCM, sông Hàn góp phần định hình diện mạo hiện đại của Đà Nẵng, với sự xuất hiện của các khu đô thị ven sông, nơi hội tụ không gian sống, thương mại, giải trí và du lịch, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho đô thị.

Còn tại Nha Trang, điểm đến biển xinh đẹp và giàu sức hút này được đánh giá còn thiếu những mảnh ghép mang tính “bước ngoặt” để hướng tới vị thế đô thị đáng sống tầm cỡ quốc tế. Đó là các tổ hợp đô thị quy mô, nơi có thể tích hợp đa dạng nhu cầu sống, làm việc, giải trí và nghỉ dưỡng.

Nha Trang là điểm đến biển xinh đẹp và giàu sức hút nhưng vẫn thiếu những mảnh ghép mang tính bước ngoặt (Ảnh: Cổng thông tin du lịch Khánh Hòa).

Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư Sun Group đang đầu tư xây dựng Charmora City, được định hướng trở thành trung tâm đô thị chuẩn quốc tế với không gian sống sinh thái, đa dạng trải nghiệm giải trí từ sáng đến đêm và thu hút cộng đồng cư dân toàn cầu.

Charmora City sở hữu một lợi thế địa thế đặc biệt hiếm có khi được bao bọc bởi hai dòng sông lớn là Quán Trường và sông Tắc. Địa thế này mở ra điều kiện lý tưởng để hình thành một đại đô thị ven sông đóng vai trò hạt nhân, nơi mặt nước trở thành trung tâm tổ chức không gian sống, nghỉ dưỡng và giải trí, góp phần kiến tạo chuẩn mực sống mới cho Nha Trang trong dài hạn.

Charmora City được Sun Group định hướng trở thành đô thị theo chuẩn quốc tế tại Nam Nha Trang (Ảnh: Sun Property).

Với quy mô 227ha, dự án tọa lạc tại phường Nam Nha Trang - khu vực đặt trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa. Từ đây, dự án kết nối thuận tiện tới trung tâm Nha Trang, bãi biển, các khu vui chơi giải trí lâu đời, sân bay quốc tế Cam Ranh và trục ven biển quốc gia.

Lợi thế này giúp Charmora City không tách rời lõi đô thị hiện hữu, mà trở thành hạt nhân trong chiến lược mở rộng không gian thành phố về phía Nam.

Mô hình Sponge City hiện đại

Trên nền tảng địa thế hiếm có, Charmora City được quy hoạch khoa học để các chức năng hành chính, an cư và vui chơi giải trí bổ trợ lẫn nhau, tạo nên một nhịp sống cân bằng, đa dạng.

Điểm nhấn nổi bật là việc tiên phong áp dụng mô hình Sponge City - xu hướng phát triển đô thị xanh và thích ứng biến đổi khí hậu đang được nhiều quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Đức hay Hà Lan triển khai.

Mô hình này lấy cảm hứng từ cấu trúc linh hoạt của miếng bọt biển, cho phép đô thị thấm hút, lưu giữ và tái sử dụng nước tự nhiên thông qua hệ thống sông hồ, công viên, đường sá,... Thay vì để nước mưa trôi đi gây ngập úng, hệ sinh thái này giúp lọc, giữ nước, nuôi dưỡng cây xanh và kiến tạo đô thị sinh thái bền vững.

Charmora City tiên phong áp dụng mô hình Sponge City, hướng tới đô thị sinh thái bền vững (Ảnh: Sun Property).

Tại Charmora City, mô hình Sponge City được hiện thực hóa bằng việc quy hoạch hệ thống 3 đảo, 9 công viên, 60 ha mặt nước nội khu cùng hơn 47ha cây xanh và cảnh quan, kết nối thành một hệ sinh thái toàn diện.

Trong đó, Đảo Bắc là đảo hành chính, với điểm nhấn là quảng trường trung tâm rộng 5,2ha và công viên ngập nước đầu tiên tại khu vực Nam Trung Bộ, gắn với quần thể trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa.

Đảo Trung được định hướng trở thành trung tâm vui chơi giải trí và kinh tế đêm mới của Nha Trang, với các không gian biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện và show diễn trên mặt nước. Đảo Nam được định hình là khu an cư - nghỉ dưỡng, phát triển các tòa tháp cao tầng, biệt thự và townhouse hài hòa với cảnh quan sinh thái.

Đảo Nam được định hình là khu an cư - nghỉ dưỡng với các tòa tháp cao tầng, biệt thự và townhouse (Ảnh: Sun Property).

Charmora City cũng là dấu ấn tiếp theo của Sun Group - tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam với nhiều công trình mang tính biểu tượng tại các điểm đến du lịch lớn.

Việc dự án thu hút sự quan tâm của thị trường ngay từ giai đoạn giới thiệu, với sự tham dự của hàng nghìn khách mời tại các sự kiện, phản ánh niềm tin vào tầm nhìn và năng lực của chủ đầu tư.

Trong bối cảnh Nha Trang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại, đáng sống và có sức cạnh tranh quốc tế, Charmora City được kỳ vọng nâng tầm bức tranh đô thị và du lịch của điểm đến.

Với địa thế độc đáo, giải pháp quy hoạch tiên tiến và dấu ấn từ Sun Group, dự án được định vị trở thành biểu tượng phát triển mới tại Nam Nha Trang, thu hút cộng đồng cư dân và nhà đầu tư dài hạn trong tương lai.