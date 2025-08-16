Từ Đất Xanh Miền Trung đến Regal Group: Bước tiến của thương hiệu vươn ra quốc tế

Trong khi Đất Xanh Miền Trung mới tiếp tục sứ mệnh môi giới và phát triển thứ cấp dự án thì Regal Group hướng đến phát triển các đô thị điểm đến dành cho công dân toàn cầu.

Đổi tên mới Regal Group, chuyển giao tên cũ Đất Xanh Miền Trung

Trong suốt hơn một thập kỷ, Đất Xanh Miền Trung đã gắn liền với hàng loạt công trình bất động sản đẳng cấp trải dài khắp miền Trung Việt Nam. Từ năm 2023, thương hiệu này chính thức bước vào một giai đoạn chuyển mình mang tính chiến lược: tái cấu trúc toàn diện và định vị toàn cầu dưới tên mới - Regal Group.

Hội sở chính Regal Group đặt tại 52-54 Võ Văn Kiệt, phường An Hải, Đà Nẵng.

Tuy nhiên, thay vì xóa bỏ tên tuổi cũ, Regal Group đã chọn một giải pháp khéo léo: chuyển giao thương hiệu Đất Xanh Miền Trung cho thế hệ kề cận. Theo đó Công ty Cổ phần Đô Thị Thông Minh Việt Nam sẽ đổi tên thành Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Đất Xanh Miền Trung nhằm tiếp tục phát triển trong lĩnh vực môi giới bất động sản.

Điều này giúp giữ vững giá trị thương hiệu được xây dựng trong suốt hơn 10 năm, đồng thời tách ra hai định hướng phát triển: một bên tập trung vào dịch vụ môi giới, một bên tập trung phát triển bất động sản hạng sang.

Regal Group thoái vốn khỏi mảng môi giới bất động sản

Sau khi đổi tên và củng cố định hướng phát triển, Regal Group đã tiến hành tái cấu trúc toàn diện, trong đó trọng tâm là chuyển nhượng toàn bộ mảng môi giới bất động sản đang nắm giữ tại Đất Xanh Miền Trung cho DXS (Công ty dịch vụ Đất Xanh) vào năm 2024 để hoàn tất quá trình tái cấu trúc toàn diện. Với sự thay đổi này, Đất Xanh Miền Trung hiện đóng vai trò là đơn vị phân phối cho các dự án của Regal Group.

Regal Group chuyển nhượng toàn bộ mảng môi giới bất động sản, tập trung phát triển 3 nhóm thương hiệu chủ chốt.

Song song với tái cấu trúc, Regal Group tập trung xây dựng hệ sinh thái bất động sản toàn diện với 3 thương hiệu mũi nhọn là Regal Homes - thương hiệu nhà ở hạng sang; Regal Mall - trung tâm thương mại kiểu mới tích hợp mua sắm, giải trí và nghệ thuật; Regal Hotels - chuỗi khách sạn, villa lưu trú cao cấp.

Cũng trong năm 2024, Regal Group đã thành công ra mắt thương hiệu lễ hội Legend Fest và hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đưa doanh nghiệp có mặt trên sàn chứng khoán.

Legend Fest là một phần cốt lõi trong chiến lược phát triển dài hạn của Regal Group.

Tập trung phát triển bất động sản toàn diện, xây điểm đến toàn cầu

Không dừng lại ở vai trò người xây nhà, từ khi thành lập, Regal Group theo đuổi triết lý phát triển bất động sản sống đúng với giá trị, gu thẩm mỹ và khát vọng của cộng đồng tinh hoa toàn cầu. Theo đó, Regal Group định hướng mỗi khu đô thị sẽ trở thành một điểm đến trên bản đồ du lịch và bất động sản quốc tế.

Trong hệ sinh thái mà Regal Group đang kiến tạo, bất động sản chỉ là điểm khởi đầu. Bao quanh là chuỗi tiện ích cao cấp như trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ cao cấp, ẩm thực, phố đi bộ, lễ hội bốn mùa… hình thành nên một hệ sinh thái bất động sản (BĐS) khép kín, đạt chuẩn quốc tế và kết nối toàn cầu.

Nhờ vậy, khu đô thị Regal Legend được bình chọn là "Dự án đáng sống năm 2024” và năm 2025, Regal Group vinh dự vào "Top 10 Chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam".

Regal Group hướng đến mục tiêu lớn - phát triển đô thị điểm đến toàn cầu.

Trong giai đoạn 2026-2030, Regal Group sẽ mở rộng hệ sinh thái của mình tại chuỗi thành phố biển như Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quy Nhơn, Tuy Hòa…, đồng thời phát triển đa dạng sản phẩm ở nhiều phân khúc, từ nhà ở cao cấp đến hạng sang, phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế.

Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng các “thành phố điểm đến” - nơi có kiến trúc đặc sắc, có lễ hội quanh năm, có trải nghiệm sống đa chiều và đặc biệt, có khả năng tạo lực hút mạnh mẽ với dòng vốn đầu tư, du lịch và cư dân toàn cầu.