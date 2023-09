Tủ bếp module: Lựa chọn hàng đầu cho cuộc sống hiện đại

Tủ bếp module trở thành xu hướng mới trên thị trường nội thất

Tủ bếp module là dạng tủ sở hữu các khoang chức năng độc lập, được lắp ghép lại với nhau tạo thành một hệ tủ hoàn chỉnh. Vì vậy, tủ bếp module có thể tháo lắp, di chuyển, thay đổi vị trí và kết cấu các khoang dễ dàng.

Nhờ những ưu điểm trên, tủ bếp module nhanh chóng được ưa chuộng và trở thành xu hướng mới trên thị trường nội thất, nhất là khi người dùng ngày càng đề cao tính tối giản, thông minh và linh hoạt trong không gian sống.

Nhiều thương hiệu nội thất lớn trên thế giới như IKEA, Homepro, Home Depot… cũng đã ứng dụng thiết kế module vào các sản phẩm tủ bếp. Những đơn vị này cung cấp các module tủ bếp được đóng gói sẵn, nhờ đó khách hàng chỉ cần đến trung tâm thương mại, siêu thị, showroom,… để chọn mua và tự lắp đặt tại nhà. Toàn bộ quá trình sở hữu một chiếc tủ bếp "vừa vặn" với sở thích và không gian sống cá nhân được diễn ra nhanh chóng, đơn giản và tiện lợi.

Tủ bếp module được đóng gói sẵn và bày bán tại các siêu thị, trung tâm thương mại ở các nước châu Âu, châu Á (Ảnh:Flexfit).

Anh Trần Minh Khang, 31 tuổi, Hà Nội, cho biết: "Tôi sử dụng tủ bếp module được 3 năm và hoàn toàn hài lòng với những gì mà loại tủ này mang lại. Khi có nhu cầu sắp xếp lại vị trí các khoang chức năng hay thậm chí sửa chữa, chỉ cần tháo lắp những khoang cần thiết là xong. Còn với tủ bếp nguyên khối, tôi buộc phải tháo dỡ cả hệ tủ".

Tại Việt Nam, Flexfit là một trong những thương hiệu nội thất tiên phong dòng sản phẩm tủ bếp module. Theo phương châm "Flexible to fit your home - Vừa vặn với từng gia đình bằng thiết kế linh hoạt", Flexfit đã cho ra đời sản phẩm tủ bếp module Easy by Flexfit - thế hệ tủ bếp module mới mang đến sự tiện dụng, linh hoạt và kinh tế cho người dùng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Tủ bếp module Easy by Flexfit - Mảnh ghép chất lượng cho căn bếp hiện đại

Từ kinh nghiệm thi công nội thất cho hàng nghìn công trình tại Việt Nam, Flexfit cho biết đã chắt lọc, kết hợp cùng các ưu điểm nổi bật từ dòng tủ bếp module của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, để vận dụng vào việc thiết kế và phát triển sản phẩm tủ bếp module Easy by Flexfit.

Đúng như tên gọi của mình - Easy by Flexfit - dòng tủ bếp này mang đến cho người dùng nhiều giá trị "dễ dàng" trong quá trình sở hữu một căn bếp phù hợp, gồm dễ dàng linh hoạt để vừa vặn với mọi không gian, dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và dễ dàng đồng bộ với thẩm mỹ chung của ngôi nhà.

Chi tiết một module của Tủ bếp Easy by Flexfit (Ảnh: Flexfit).

Với những khoang tủ độc lập, có thể lắp ghép hoàn chỉnh thành nhiều kết cấu tủ bếp khác nhau, tủ bếp module Easy by Flexfit phù hợp với mọi không gian bếp, thậm chí với cả những căn bếp không vuông vắn, nhỏ hẹp trong những căn nhà ống,… Khi người dùng có nhu cầu sắp xếp lại vị trí, đổi mới không gian sống hay chuyển nhà, sản phẩm cũng có thể tháo dỡ, thay đổi và lắp đặt lại nhanh chóng.

Tủ bếp module Easy by Flexfit được sản xuất từ những tấm ván gỗ MDF đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng E1 được chấp nhận tại châu Âu, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng và chống ẩm, hạn chế mối mọt, phù hợp với những nước có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam.

Bên cạnh đó, dưới sự nghiên cứu của đội ngũ chuyên gia Flexfit, tủ bếp module Easy by Flexfit được thiết kế hiện đại với đa dạng kiểu dáng, màu sắc, vừa tạo nên cảm giác thoải mái, vừa dễ dàng hài hòa với nhiều phong cách thiết kế khác nhau, đảm bảo tính thẩm mỹ đồng bộ cho căn bếp lẫn ngôi nhà.

Tủ bếp module Easy by Flexfit sở hữu nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau để khách hàng dễ dàng lựa chọn cho không gian bếp của mình (Ảnh: Flexfit).

Theo đại diện công ty, những ưu điểm của thiết kế module đã mang đến dòng sản phẩm tủ bếp module Easy by Flexfit có chất lượng vượt trội, tính thẩm mỹ cao và giá thành phù hợp, là giải pháp phù hợp về chi phí cũng như nhu cầu sống cho các gia đình trong thời đại mới.

Flexfit cho biết hỗ trợ lắp đặt nhanh chóng trọn bộ sản phẩm chỉ trong vòng 48 giờ, thời gian bảo hành lên đến 3 năm.

Khách hàng tìm hiểu thêm về tủ bếp module Easy by Flexfit tại:

Website: https://store.flexfit.vn/

Hotline: 1900 633 588

Địa chỉ: 48 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa , quận Cầu Giấy, TP Hà Nội