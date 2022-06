TTG Holdings chú trọng phát triển bất động sản công nghiệp

Theo nhận định từ các chuyên gia, chính sự tăng trưởng mạnh về nguồn vốn đầu tư FDI đã tô thêm những nét tươi sáng cho bức tranh toàn cảnh đầy màu sắc của phân khúc bất động sản khu công nghiệp thời gian qua. Điều này thể hiện sự vận động tích cực, thích nghi với tình hình dịch bệnh của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp. Cùng với đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố như: Xu hướng dịch chuyển dòng vốn, lợi thế từ hàng loạt Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) được ký kết... Các khu công nghiệp mới đã được quy hoạch hoặc xây dựng trên khắp các thị trường Bắc, Trung, Nam để kịp thời đáp ứng nhu cầu này.

Khu công Nghiệp VSIP Nghệ An (Ảnh: TTG Holdings).

Nghệ An sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như quỹ đất lớn, vị trí địa lý thuận lợi, giá đất rẻ, nguồn nhân lực dồi dào cộng với hàng loạt khu công nghiệp được mở rộng, hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Cùng với việc thương mại điện tử bùng nổ, yêu cầu hàng tồn kho tăng và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, bất động sản khu công nghiệp Nghệ An có nhiều cơ hội để phát triển. Bởi vậy, Nghệ An trở thành vùng đất hứa thu hút các "ông lớn" vào đầu tư.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 812 nhằm triển khai thực hiện "Đề án phát triển khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030". Cụ thể, ranh giới khu kinh tế Đông Nam sẽ điều chỉnh lên 80.000 ha (bao gồm 70.000 ha đất liền và 10.000 ha mặt nước biển). Trong đó, diện tích khu công nghiệp khoảng 15.000 ha và đổi tên thành khu kinh tế Nghệ An.

Đón đầu xu hướng, hàng loạt doanh nghiệp tên tuổi cũng đã nhanh chóng "đổ bộ" tới Nghệ An với nhiều dự án quy mô, khiến thị trường trở nên sôi động… Sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này, khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào Nghệ An. Điển hình là TTG Holdings - tập đoàn phát triển nhà ở đô thị và khu công nghiệp - đã đồng hành cùng địa phương thực hiện kế hoạch khảo sát, đầu tư mở rộng, thành lập mới khu công nghiệp.

Đại diện TTG Holdings cho hay, nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam không ngừng tăng thời gian qua sẽ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của phân khúc bất động sản công nghiệp. Nghệ An cũng đang thực hiện tốt lĩnh vực này, vươn lên trở thành một trong những tỉnh công nghiệp phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ. Là doanh nghiệp phát triển nhà ở đô thị và khu công nghiệp, TTG Holdings đang tập trung khảo sát, đầu tư phát triển lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Nghệ An

Bất động sản công nghiệp tại Việt Nam đang hấp dẫn các nhà đầu tư, tuy nhiên phân khúc này cũng đang đứng trước nhiều thách thức như: Đầu tư công nghệ trong vận hành hạn chế, hạ tầng chưa thực sự đồng bộ, lao động chưa có chuyên môn cao.