TTC Phú Quốc khởi công xây dựng khu phức hợp Selavia - giai đoạn 2

Chương trình có sự tham dự của ông Lê Quốc Anh - Bí thư Thành ủy Phú Quốc; bà Đặng Thị Anh Đào - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phú Quốc; ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Phú Quốc; ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc; cùng lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các lực lượng vũ trang trên địa bàn Phú Quốc, lãnh đạo Tập đoàn TTC, lãnh đạo TTC Phú Quốc, đại diện Coteccons, đơn vị thiết kế, nhà cung cấp và các đối tác liên quan khác.

Lễ khởi công đánh dấu cột mốc hiện thực hóa Selavia - "Sen vàng nơi đảo ngọc" - khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế (Ảnh: TTC Phú Quốc).

Dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển

Lễ khởi công không chỉ là một bước tiến mới trong hành trình phát triển của TTC Phú Quốc mà còn là sự kiện đánh dấu khẳng định của chủ đầu tư trong việc kiến tạo một không gian sống và nghỉ dưỡng bền vững, giao hòa với thiên nhiên.

Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc TTC Phú Quốc cho biết phân khu A4.1 và A3 được quy hoạch theo định hướng "Sống khỏe - Sống xanh - Sống an lành" (Ảnh: TTC Phú Quốc).

Sau thành công của shophouse Selashine, việc triển khai hai phân khu A4.1 và A3 là bước tiến tiếp theo nhằm hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại Selavia. Là thành viên của Tập đoàn TTC, TTC Phú Quốc với hơn 16 năm hình thành và phát triển ghi dấu ấn mạnh mẽ với hệ sinh thái đa ngành, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương và kinh tế địa phương.

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó chủ tịch thường trực, Tổng giám đốc Tập đoàn TTC - khẳng định TTC sẽ cùng chung tay với những định hướng phát triển của lãnh đạo tỉnh nhà để đưa Phú Quốc phát triển xứng với tầm vóc vốn có (Ảnh: TTC Phú Quốc).

Tại buổi lễ, bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó chủ tịch thường trực, Tổng giám đốc Tập đoàn TTC cho biết, TTC đặt tâm huyết, sáng tạo và khát vọng trong việc chăm chút các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đúng nghĩa, khai thác được những vẻ đẹp được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng, nhưng vẫn tổng hòa được sự phát triển bền vững, hài hòa với môi trường sống.

"Lễ khởi công xây dựng Selavia giai đoạn 2 thể hiện cam kết mạnh mẽ của TTC trong việc kiến tạo dự án độc bản ngay tại Phú Quốc. Chúng tôi kỳ vọng, những thành quả này sẽ góp phần chung tay với địa phương, đưa Phú Quốc nói riêng và nước nhà nói chung phát triển rực rỡ, gia tăng vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu", bà Huỳnh Bích Ngọc chia sẻ.

Đồng thời, TTC sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung vào các danh mục đầu tư mang lại lợi ích tích cực cho môi trường và nền kinh tế như nông nghiệp tuần hoàn, năng lượng xanh, bất động sản xanh, cùng với các lĩnh vực du lịch, giáo dục,…

Selavia Phú Quốc - hứa hẹn là biểu tượng nghỉ dưỡng mới tại đảo ngọc

Là một trong những khu phức hợp nghỉ dưỡng hiếm hoi, tọa lạc tại vị trí "tứ cận - tứ linh", Selavia mang vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, theo hướng hài hòa phong thủy vượng khí.

Ra mắt giữa năm 2021, dự án tạo dựng dấu ấn riêng nhờ mô hình phát triển đa dạng, cung cấp biệt thự sang trọng, shophouse sầm uất, căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp.

Tất cả được quy hoạch theo triết lý "All in one", tích hợp hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, mang đến trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng trọn vẹn giữa thành phố biển đảo Phú Quốc. Đảo hoa sen nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam - biểu tượng của Selavia - được thiết kế bởi Royal Haskoning (Hà Lan), đơn vị danh tiếng đã kiến tạo Đảo Cọ tại Dubai.

TTC Phú Quốc đã và đang cộng tác với nhiều tên tuổi hàng đầu về kiến trúc xây dựng trong nước và quốc tế như Surbana International (Singapore), Southland Development (Mỹ), Kume Design (Nhật Bản)… đảm bảo chất lượng vượt trội, giá trị lâu dài cũng như sự tài trợ của các ngân hàng, định chế tài chính và những nhà quản lý vận hành uy tín.

Với vị thế độc tôn, cộng hưởng những giá trị hiện hữu tạo nên sự khác biệt, dự án sẽ mở ra cơ hội đầu tư chiến lược, gia tăng giá trị bền vững, kênh tích lũy tài sản an toàn, linh hoạt trước nhiều biến động kinh tế (Ảnh: TTC Phú Quốc).

Phú Quốc đã được chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027. Đây là cơ hội để Phú Quốc vươn mình trở thành tâm điểm đầu tư khu vực, nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch - kinh tế toàn cầu, đồng thời minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của TTC Phú Quốc, hướng tới mục tiêu đưa Selavia trở thành biểu tượng du lịch mới của Việt Nam.

Thông tin thêm về dự án Selavia Phú Quốc, liên hệ:

Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc)

Địa chỉ: Tổ 12, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Hotline: 098 767 8888

Website: selaviaphuquoc.vn