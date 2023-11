T&T Group khánh thành giai đoạn 1 hai dự án lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long

Đây là 2 dự án bất động sản được đánh giá có quy mô lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và là công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập T&T Group.

Với quy mô 267ha, nằm tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, khu thương mại, biệt thự và chung cấp cao cấp T&T City Millennia được T&T Group đầu tư với mong muốn kiến tạo một thành phố mang diện mạo của các đại đô thị quốc tế.

Dự án thiết kế dựa trên cảm hứng lịch sử hào hùng của vùng đất Cần Giuộc, hòa quyện các dòng chảy tự nhiên, văn hóa, lịch sử và con người với những tinh hoa từ các vùng sông nước trên thế giới như Venice - Italy, Garden by the bay - Singapore. Bên cạnh đó, dự án T&T City Millennia còn có sự hợp nhất văn hóa địa phương vào lối sống thời thượng của thời đại.

Dự án T&T City Millennia (Long An) chính thức khánh thành giai đoạn 1.

Dự án phân kỳ thành 4 giai đoạn với 12 phân khu mang 3 phong cách kiến trúc chính: châu Á hiện đại - Bản sắc Việt Nam - Kiến trúc châu Âu.

Các khu nhà ở được quy hoạch thành các cộng đồng sinh thái, đô thị tích hợp và thông minh… có đời sống văn hóa và liên hệ mật thiết với văn hóa địa phương.

Các tiện ích, công năng được thiết kế tối ưu, toàn diện cùng với hệ sinh thái xanh tạo nên môi trường sống lý tưởng, gần gũi với thiên nhiên. Mục tiêu là kiến tạo cộng đồng cư dân tinh hoa - cuộc sống thịnh vượng và tôn vinh bản sắc văn hóa.

Dự án được phát triển bởi chủ đầu tư Công ty cổ phần Thái Sơn - Long An, tư vấn cảnh quan kiến trúc bởi thương hiệu Belt Collins và tổng thầu xây dựng Newtecons. Giai đoạn 1 vừa khánh thành được triển khai trên diện tích đất 69,38 ha, bao gồm các sản phẩm biệt thự, nhà liền kề và shophouse với phong cách kiến trúc châu Á hiện đại.

Phối cảnh tổng thể dự án T&T City Millennia tại Long An với quy mô 267ha.

Trong khi đó, dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại An Giang là công trình mang tính biểu tượng đầu tiên tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh hoa thế giới, hứa hẹn kiến tạo cuộc sống phồn vinh và cộng đồng thịnh vượng tại tỉnh An Giang.

Dự án triển khai trên diện tích đất khoảng 3,5 ha với tổng mức đầu tư trên 2.378 tỷ đồng, tọa lạc tại trung tâm thành phố Long Xuyên. Dự án lấy cảm hứng từ những quảng trường nổi tiếng ở châu Âu với những tuyến phố đi bộ xung quanh để kiến tạo nên một điểm dừng chân bên dòng Long Xuyên.

Với các dãy nhà phố thương mại và nhà ở thương mại, cụm công trình hỗn hợp thương mại - dịch vụ - khách sạn được nối với quảng trường trung tâm, dự án gợi lại hình ảnh của dãy Thất Sơn huyền thoại để mang đến cho người dân và du khách ấn tượng sâu đậm về văn hóa của vùng đất này. Dự án được phát triển bởi Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng, cùng đơn vị tư vấn thiết kế WestGreen Design (Canada) và tổng thầu xây dựng Newtecons.

Phối cảnh dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại tại An Giang.

Ông Phạm Thành Lý, một trong những chủ nhân đầu tiên của khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp T&T City Millennia chia sẻ: "Vị trí dự án đẹp, giáp ranh với TPHCM, chủ đầu tư chuyên nghiệp nên gia đình tôi đã quyết định mua và chuyển về vừa ở vừa kinh doanh. Tôi cũng thực sự bất ngờ khi chứng kiến sự thay đổi hàng ngày của khu đô thị. Chỉ trong vòng 4 tháng, chủ đầu tư đã chỉnh trang và làm thay đổi bộ mặt của khu đô thị".

T&T Group chính thức khánh thành giai đoạn 1 của dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại tại An Giang.

Sự kiện khánh thành giai đoạn 1 của 2 dự án tiếp tục khẳng định uy tín của T&T Group trong việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nhà ở, vui chơi, mua sắm, giải trí của người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, Long An và nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước nói chung.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng hiện nay, việc T&T Group đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các dự án cho thấy tiềm lực, nỗ lực vượt khó của một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là bước dậm đà chuẩn bị cho sự bứt phá của doanh nghiệp khi thị trường hồi phục.