Trong cơn "sốt" đất nền, đâu là khu vực an toàn để đầu tư?

Dân trí Đất nền hiện đang nóng ở nhiều địa phương, có nơi xuất hiện tình trạng sốt ảo, khiến nhiều nhà đầu tư vấp phải "bánh vẽ" của cò mồi. Vậy đâu là khu vực an toàn để đầu tư?

Thông tin "sốt đất" xuất hiện ở nhiều nơi

Thống kê trong Quý 1/2021 giá bất động sản tăng mạnh, có nơi tăng nhiều lần so với đầu năm 2020. Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng từ việc các địa phương tăng khung giá đất. Bên cạnh đó, còn do giới đầu cơ lợi dụng các yếu tố như chuẩn bị quy hoạch đô thị, hạ tầng… để "thổi giá" gây "sốt đất" cục bộ ở nhiều nơi.

Đơn cử có thể kể đến tại Phan Thiết - Bình Thuận, sau khi có thông tin thi công sân bay vào tháng 3, thị trường tiếp tục bị đẩy vào cơn sốt như đợt năm 2019. Cụ thể, trên đường sỏi rẽ vào xã Thiện Nghiệp - nơi sẽ triển khai dự án sân bay Phan Thiết xuất hiện nhiều "cò đất" chạy theo tư vấn rằng, đất cây trồng dọc mặt đường này hiện rơi vào khoảng 4 - 4,2 tỷ một sào (1.000m2), vào trong nữa thì giá mềm hơn.

Một địa phương khác cũng đang rục rịch "sốt đất" trở lại là Cần Giờ, TPHCM. Sau khi quy hoạch 1/500 khu đô thị lấn biển Cần Giờ được thông qua, giá nhà đất tại khu vực này đã bắt đầu tăng vượt ngưỡng, có những nơi vị trí đẹp giá trên 50 triệu đồng/m2, giá thấp nhất cũng rơi vào 3- 4 tỷ/nền.

Giữa hiện tượng sốt đất trên diện rộng, kinh nghiệm của các nhà đầu tư lâu năm cho biết, "sốt đất" chính là cơ hội để chúng ta nhìn lại về chất lượng của bất động sản, cần được đặt lên "bàn cân" để đầu tư chắc thắng.

Dự án đất nền tại khu vực vệ tinh có pháp lý hoàn chỉnh lên ngôi

Dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện được nhiều nhà đầu tư lựa chọn

Để tránh mắc phải hiện tượng bong bóng đất như thời điểm 2007 - 2008 thì ở thời điểm này, trước khi "xuống tiền" chốt giao dịch, nhất là tại các dự án tại khu vực vệ tinh, nhà đầu tư cần thận trọng tìm hiểu kỹ về vị trí địa lý, chất lượng hạ tầng, kết nối giao thông, đặc biệt là phải có pháp lý hoàn chỉnh và giá cả còn mềm. Vì khi một dự án có đầy đủ các yếu tố này sẽ có nhu cầu ở và kinh doanh thực, tính thanh khoản cao.

Theo nhiều chuyên gia bất động sản, năm 2021 sẽ là thời điểm đất nền tại các vùng vệ tinh phát triển mạnh và chủ đạo. Ví dụ như Long An - địa phương đang vươn lên dẫn đầu thị trường về nguồn cung và lượng tiêu thụ toàn thị trường trong quý 1/2021, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Nơi này tiếp tục chiếm giữ vị thế chủ lực về nguồn cung khi quỹ đất sạch tại TP HCM ngày càng khan hiếm. Trong đó, các dự án pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện được nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn.

Dự án Garden Riverside đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho cư dân

Đơn cử có thể kể đến dự án Garden Riverside của chủ đầu tư IDTT. Đây là dự án hiếm hoi trên thị trường có pháp lý hoàn chỉnh. Cụ thể, dự án đã có phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép xây dựng, hoàn thiện tiền sử dụng đất và sổ riêng từng nền. Được biết, ngày 24/4 sắp tới, chủ đầu tư sẽ tiến hành trao sổ đợt đầu cho cư dân Garden Riverside.

Được biết, hiện Garden Riverside có giá từ 1,4 tỷ/nền, thấp hơn nhiều so với giá đất nền Bình Dương hay Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều chuyên gia trong ngành cho biết, mặt bằng giá bất động sản thấp, quỹ đất còn nhiều chính là động lực để Long An nói chung và dự án nói riêng thu hút nhà đầu tư đổ về tìm kiếm cơ hội đầu tư.

"Nước chảy về vùng trũng" là xu hướng tất yếu của thị trường bất động sản. Ở các khu vực đô thị mặt bằng giá cao thì việc nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền về các khu vệ tinh như Long An có giá bất động còn mềm là một xu thế rõ nét", một chuyên gia nhận định.

Hình phối cảnh kênh nội khu tại dự án Garden Riverside

Ngoài pháp lý đầy đủ, giá khá mềm, Garden Riverside còn thích hợp đón sóng giãn dân từ TP HCM về sinh sống với môi trường xanh hàng đầu khu vực. Sau một ngày làm việc căng thẳng, cư dân Garden Riverside có thể trở về nhà và tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ với hệ thống 2 sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, cùng 3 dòng kênh nội khu.

Bên cạnh đó, dự án sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ngay trung tâm hành chính huyện, dân cư đông đúc, gần các khu công nghiệp lớn như: khu công nghiệp như KCN Tân Thành (768ha), KCN Hòa Bình (118ha), KCN Việt Phát (1.800ha), KCN Thủ Thừa (188ha).... Từ dự án, chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển đến TP Tân An, 30 phút để kết nối với TP HCM.

Được biết, trong giai đoạn 2021 - 2026, các tuyến đường trọng tâm kết nối với trực tiếp dự án sẽ được mở rộng như QL 62, QL N2, đường tỉnh 818, 817 tạo điều kiện khơi thông điểm nghẽn trên địa bàn. Đặc biệt là đường 818 kết nối QL1 và đường N2 giúp kết nối khu vực phía Bắc và Phía Nam của huyện, giúp kết nối thuận tiện ra cảng Long An và các khu vực trung tâm. Khi các tuyến giao thông được đầu tư hoàn chỉnh sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn hết sức mạnh mẽ, giá bất động sản khu vực chắc chắn sẽ tăng mạnh.

Ái Linh - Trường Thịnh