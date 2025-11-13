Triết lý “bất động sản tinh khiết” tại dự án Galia Hanoi

Bất động sản tinh khiết - Nền tảng phát triển khác biệt của MEYGROUP

Trước bối cảnh đô thị hướng đến sự phát triển bền vững và thân thiện với môi trường, MEYGROUP định vị bản sắc bằng triết lý “bất động sản tinh khiết” - hệ giá trị toàn diện, hướng đến môi trường sống nơi con người, thiên nhiên và công nghệ được cân bằng.

Triết lý này không chỉ là thông điệp truyền thông, mà còn được minh chứng qua bộ tiêu chuẩn sống tinh khiết MeyEQ Ultra, do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và xu hướng Công nghệ Toàn cầu thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.

MEYGROUP kiến tạo không gian sống tinh khiết, hài hòa cùng thiên nhiên trong mỗi dự án (Ảnh: CĐT).

Từ nền tảng ấy, MEYGROUP cụ thể hóa triết lý “tinh khiết” qua ba trụ cột, ứng dụng xuyên suốt trong mọi dự án, từ quy hoạch, thiết kế đến vận hành, nhằm kiến tạo những không gian sống lý tưởng cho cộng đồng.

Sinh thái: Mỗi dự án được kiến tạo như một hệ sinh thái sống, nơi kiến trúc và cảnh quan hòa hợp, đưa thiên nhiên trở lại trung tâm đời sống cư dân.

Trong lành: Các dự án của MEYGROUP được nghiên cứu và ứng dụng toàn diện các công nghệ cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước sạch.

Kết nối: Không gian sống được quy hoạch mở, khuyến khích giao lưu và sẻ chia, giúp cư dân tìm thấy sự cân bằng giữa vật chất và tinh thần, giữa nhịp sống hiện đại và giá trị nhân văn bền vững.

Galia Hanoi - minh chứng cho triết lý “Bất động sản tinh khiết”

Từ triết lý đến thực tế, MEYGROUP đã hiện thực hóa sứ mệnh “bất động sản tinh khiết” qua những công trình mang dấu ấn riêng, trong đó Galia Hanoi là dự án tiên phong của doanh nghiệp tại Thủ đô.

Tọa lạc trên trục đường Đỗ Mười, cửa ngõ phía Nam Hà Nội, lấy cảm hứng từ hình ảnh khu rừng xanh vươn mình giữa lòng thành phố, Galia Hanoi được ví như “khoảng thở” hiếm hoi giữa khu vực có mật độ dân cư dày, mang đến không gian sống cân bằng và bền vững.

Galia Hanoi hiện thực hóa triết lý “Bất động sản tinh khiết” của MEYGROUP (Ảnh: CĐT).

Dự án quy tụ những đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới như HBA (Kiến trúc), AEDAS (Nội thất) và Belt Collins (Cảnh quan).

Với phong cách thiết kế phóng khoáng, đội ngũ kiến trúc sư của HBA Architecture đã mang vào dự án hình ảnh của thiên nhiên hùng vĩ - nơi núi non, thác nước và biển mây giao hòa, tạo nên dấu ấn khác biệt trong kiến trúc mặt ngoài tòa nhà, phá vỡ sự đơn điệu của các khối hình hộp thường thấy tại đô thị.

Câu chuyện gặp gỡ của “lá và kính” được HBA lồng ghép vào mọi góc trong không gian sống, nhờ đó, mỗi căn hộ đều đảm bảo yếu tố ánh sáng, không khí trong lành và giúp cư dân gần gũi với thiên nhiên. Các vật liệu tự nhiên như gỗ, đá… theo phong cách The Naturalist cũng được chọn lọc kỹ lưỡng cùng gam màu trung tính, tạo nên một tổng thể ấm áp, nhẹ nhàng, thanh lịch.

Ngoài ra, hệ tiện ích xanh “Forest Blooming in the City” với 50 hạng mục sinh thái cũng được khéo léo đan cài khắp tòa nhà, mang tới không gian sống xanh đa tầng cho cư dân.

Với tâm huyết của đội ngũ kiến tạo và sự nghiên cứu phát triển sản phẩm kỹ càng, ngày 29/10, Galia Hanoi đã đạt chứng nhận công trình xanh EDGE của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), với mức tiết kiệm 26% năng lượng, 28% nước và 32% năng lượng hàm chứa trong vật liệu.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong thời gian tới, MEYGROUP cam kết nhân rộng mô hình xanh từ gốc và tiêu chuẩn EDGE này đến tất cả các dự án bất động sản khác, biến chuẩn mực quốc tế thành kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của tập đoàn.

Galia Hanoi khẳng định tầm vóc và bản sắc của MEYGROUP

Sự xuất hiện của Galia Hanoi không chỉ lấp đầy khoảng trống nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu Nam Thủ đô, mà còn thiết lập chuẩn mực mới cho phân khúc bất động sản hạng sang. Với pháp lý minh bạch, năng lực triển khai uy tín cùng tầm nhìn phát triển bền vững, dự án nhanh chóng trở thành biểu tượng cho phong cách sống tinh khiết và giá trị trường tồn mà MEYGROUP theo đuổi.

Galia Hanoi với chất lượng tiện nghi sống vượt chuẩn cao cấp (Ảnh: CĐT).

Tiếp nối thành công này, trong tháng 12, MEYGROUP cho biết sẽ tiếp tục hành trình phát triển “bất động sản tinh khiết” với dự án thứ hai tại cửa ngõ Nam Hà Nội, hứa hẹn mở ra chuẩn mực sống xanh và hiện đại mới cho Thủ đô.

Đây cũng là bước tiếp theo trong chiến lược lan tỏa “chất sống tinh khiết” của MEYGROUP trên hành trình kiến tạo những không gian sống bền vững, nhân văn và giàu cảm xúc.