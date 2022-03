Triển vọng phát triển của thành phố Tân An

Một góc thành phố Tân An (Ảnh: baolongan.vn).

Bối cảnh mới

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi nhờ các chiến lược phòng chống dịch thích ứng linh hoạt, an toàn với Covid-19.

Đối với thị trường bất động sản, từ những tháng đầu năm 2022, mức độ quan tâm của người dân trên cả nước, đặc biệt ở thị trường phía Nam có dấu hiệu tích cực. Mức độ tìm kiếm đầu tư, mua, bán các dự án tăng, đặc biệt là các dự án đô thị vệ tinh. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng sức mua, nhu cầu đầu tư bất động sản lúc này, cũng vẫn ít nhiều phụ thuộc vào biến số Covid-19.

Từ đầu năm, thị trường bất động sản có diễn ra cơn sốt cục bộ tại một số địa phương, thu hút dòng tiền nhà đầu tư.

Cùng với thị trường Đồng Nai và Bình Dương, Long An được xem là một nhánh của kiềng 3 chân trong chiến lược phát triển đô thị vệ tinh của TPHCM, bởi vị trí giáp ranh và là cửa ngõ kết nối TPHCM với miền Tây.

Trong đó, TP Tân An sở hữu vị trí chiến lược kết nối Long An và TPHCM, đầu mối giao thông quan trọng. Ngoài Quốc lộ 1 đi TPHCM và các tỉnh miền Tây, còn có Quốc lộ 62 dẫn đến vùng Đồng Tháp Mười. Ngoài ra, cao tốc TPHCM - Trung Lương tạo thuận lợi cho sự lưu thông kết nối vùng; và tại đây tập trung nhiều khu công nghiệp; các hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ, góp phần tạo ra động lực phát triển của thành phố.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Covid-19, khách hàng và các nhà đầu tư hướng tới sự phát triển bền vững và gia tăng giá trị một cách an toàn. Do đó, đô thị vệ tinh giáp ranh TPHCM như TP Tân An cũng là một trong những thị trường bất động sản thu hút nhà đầu tư trong năm 2022.

Đầu tư bất động sản tại thành phố Tân An

TP Tân An không chỉ là thủ phủ của tỉnh Long An mà còn là một trong những đô thị vệ tinh có vai trò chiến lược của TPHCM.

Chỉ hơn 10 năm, tốc độ phát triển của TP Tân An diễn ra nhanh chóng, khi từ thị xã nâng cấp lên thành phố (đô thị loại III) vào năm 2009, đến đô thị loại II năm 2019 và phấn đấu lên đô thị loại I năm 2030 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại. Để thực hiện được điều này, thành phố cũng phát huy tối đa các nguồn lực trong và ngoài ngân sách để cùng xây dựng, phát triển.

Tân An có lượng dân cư khá đông, quy mô 8.173,37 ha, mật độ 2.470 người/km2 vào năm 2019. Cùng với xu hướng giãn dân về các đô thị vệ tinh trong những năm gần đây, Tân An dự kiến trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, khách hàng đến từ TPHCM và các vùng lân cận.

Trong đó phân khúc nhà phố, biệt thự tại đây được quy hoạch hoàn chỉnh, tiềm năng tăng giá… thu hút nhà đầu tư.

TP Tân An thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản như Tập đoàn Nam Long, FLC, Cát Tường Group… với loạt dự án lớn nhỏ đang được triển khai, đáp ứng nhu cầu sống mới của người dân thành thị nơi đây.