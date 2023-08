Triển vọng đầu tư shophouse khối đế

Shophouse khối đế chung cư không còn là "gà đẻ trứng vàng"?

Từng được săn lùng trên thị trường và được xem là "gà đẻ trứng vàng" cho nhà đầu tư, nhưng cho đến nay, shophouse khối đế tại một số chung cư rơi vào cảnh ế ẩm, cho thuê giá rẻ hoặc rao bán. Tình trạng này khiến nhiều chủ sở hữu điêu đứng, nhà đầu tư chôn vốn bởi số tiền cho thuê không bù con số hàng chục tỷ đồng phải bỏ ra ban đầu. Thực trạng này diễn ra ở những thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM - nơi mật độ cư dân đông đúc, sức tiêu thụ của người dân ở mức dẫn đầu cả nước.

Tại một số chung cư Hà Nội, lượng cư dân chưa về ở đông, nhiều cửa hiệu, gian hàng phần shophouse khối đế đã đóng cửa, hoặc đang treo biển cho thuê. Tại TPHCM, dù đã có lượng lớn dân cư về sinh sống, nhưng khoảng 50% số lượng shophouse ở một số dự án vẫn còn trống khách thuê. Tình trạng này tương tự như khu shophouse ở một chung cư TP Thủ Đức.

Dãy shophouse thương mại tại dự án HH Linh Đàm - Hà Nội (Ảnh: BHS Group).

Dù vậy, việc shophouse ế ẩm, cho thuê giá rẻ không hoàn toàn là kịch bản diễn ra ở tất cả các chung cư hiện nay. Trên thực tế, vẫn có rất nhiều shophouse được lấp đầy, mức giá thuê ổn định mang lại dòng tiền ổn định cho những nhà đầu tư.

Đơn cử như shophouse tại khu đô thị HH Linh Đàm với khoảng 3.000 căn hộ, 300 shophouse, tỷ lệ shophouse chỉ chiếm 3% tổng sản phẩm dự án. Hay tại chung cư The K-Park (Hà Đông) với hơn 950 căn hộ, số lượng shophouse chỉ chiếm 4,5% tổng sản phẩm (43 shophouse). Các shophouse tại đây vẫn trong tình trạng đủ khách thuê với đa dạng ngành hàng. Tại khu vực Nguyễn Xiển, các tòa căn hộ Eco Green, Eco Dream hiện vẫn kín khách thuê phần shophouse khối đế. Điều này có thể lý giải là do những dự án kể trên có tỷ lệ shophouse thấp hơn nhiều lần so với số lượng căn hộ, trong khi đó, mật độ dân cư lại vô cùng lớn.

Công thức thành công khi đầu tư shophouse khối đế

Những shophouse khối đế tại các tòa chung cư Linh Đàm, The K-Park, Eco Dream… chỉ là một trong những ví dụ điển hình của bài toán đầu tư shophouse.

Có thể thấy, có nhiều thành tố tạo nên công thức đầu tư shophouse khối đế thành công, trong đó, yếu tố quan trọng được nhiều nhà đầu tư đồng tình đó là số lượng dân cư, tỷ lệ lấp đầy ở mỗi dự án. Bởi, những tòa nhà được lấp đầy bởi cư dân sẽ tạo nên một nguồn cầu vô cùng lớn. Tâm lý sử dụng dịch vụ tiện ích "all in one" của người dân, việc mua sắm, sử dụng dịch vụ ngay tại các gian hàng thương mại trong chính nơi mình sống sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian.

Dự án The Ori Garden - Tổ hợp chung cư nhà ở xã hội quy mô lớn ở Đà Nẵng (Ảnh: The Ori Garden).

Đó là những gì đang diễn ra mỗi ngày tại tổ hợp chung cư nhà ở xã hội quy mô lớn ở Đà Nẵng với hơn 3.000 căn hộ thuộc lô B4-2 khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - tên thương mại The Ori Garden.

Dự án được thiết kế gồm căn hộ cao tầng để ở và các căn hộ thương mại tầng 1 với công năng vượt trội khi kết hợp sử dụng để ở và kinh doanh. Các căn hộ tầng 1 được đầu tư xây dựng chỉn chu, quy hoạch với nhiều tiện ích. Với đặc thù là nhà ở xã hội nên tỷ lệ lấp đầy cao. Đây cũng chính là lý do căn hộ thương mại tầng 1 được nhiều nhà đầu tư săn đón. Minh chứng cho điều này là ở giai đoạn 1 của The Ori Garden, tỷ lệ lấp đầy với hơn 3.000 cư dân sinh sống, các căn hộ thương mại tầng một kết hợp để kinh doanh được hưởng lợi nhờ lưu lượng đông đúc từ cư dân nội khu và khu vực lân cận.

Dãy căn hộ thương mại tầng 1 đã được lấp đầy tại giai đoạn 1 dự án The Ori Garden (Ảnh: The Ori Garden).

Khi hoàn thiện tất cả giai đoạn, The Ori Garden dự kiến sẽ là nơi an cư của khoảng 14.000 cư dân. Kết hợp với lực lượng cư dân lân cận là người dân bản địa, chuyên gia, kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển gần dự án, hứa hẹn sẽ tạo tiềm năng phát triển cho những căn hộ thương mại tầng 1 tại đây.

"Với số lượng hữu hạn chỉ 78 căn cùng pháp lý lâu dài, những căn hộ thương mại sẽ đi vào phục vụ hơn 3000 căn hộ tại The Ori Garden (tỉ lệ 2,42% tổng sản phẩm), ước tính mỗi căn thương mại sẽ phục vụ khoảng 179 cư dân", chủ đầu tư cho biết.

Các căn hộ thương mại khối đế tại The Ori Garden được kỳ vọng trở thành bài toán sinh lời cho những nhà đầu tư nắm bắt cơ hội. "Khách hàng mua sản phẩm thời điểm này sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% giá trị cửa hàng trong vòng 24 tháng. Căn hộ sẽ đi vào khai thác vận hành ngay trong quý IV/2024 giúp tối đa hóa dòng tiền cho nhà đầu tư", chủ đầu tư chia sẻ.

Thông tin từ chủ đầu tư, hiện tại có hơn 700 hồ sơ đăng ký mua căn hộ giai đoạn 2. Trước tín hiệu này, nhiều khách hàng đã đặt chỗ trước các căn hộ thương mại chân đế tại The Ori Garden.