Trải nghiệm bốn tầng tiện ích "All in one+" tại EcoLife Riverside Quy Nhơn

Dân trí EcoLife Riverside Quy Nhơn tích hợp đa tầng tiện ích theo hướng "All in one+" nhằm thỏa mãn nhiều hơn giá trị sống trong trường hợp phải ở nhà thời gian dài.

Xu hướng chọn mua dự án "All in one+" lên ngôi

Kể từ khi Covid-19 bùng phát, khẩu vị mua nhà của người dân toàn cầu đã có sự thay đổi lớn. Richard Donnell, Giám đốc nghiên cứu tại nền tảng bất động sản Zoopla (Anh) cho rằng: "Nếu bạn khiến phần lớn dân số ở nhà trong nhiều tháng, họ sẽ phải nhanh chóng đánh giá lại những gì họ muốn từ ngôi nhà của họ".

Thực tế, khi thực hiện lệnh giãn cách, ngôi nhà được biến thành nơi hội tụ "tất cả trong một" khi vừa là nơi cư trú, vừa là văn phòng làm việc, lớp học, nơi nghỉ ngơi, thư giãn… Điều này đã tác động mạnh đến tâm lý và quyết định mua nhà của khách hàng trong dài hạn. Nhiều người muốn sống trong môi trường an toàn, gần các dịch vụ thiết yếu cũng như thuận tiện di chuyển.

"Tiện ích sống đang trở nên quan trọng hơn diện tích sống và bất động sản tích hợp vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của người dân khi chọn mua nhà", Chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định.

Khi dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn thì thị trường cũng ghi nhận nhu cầu gia tăng cho dự án dân cư đi kèm các tiện ích sinh hoạt và không gian xanh. Đặc biệt, các dự án này cần có quy hoạch rõ ràng, chú trọng hơn tới môi trường sống, cung cấp đa dạng tiện ích giải trí, thể thao tích hợp không gian xanh.

Với tâm huyết của chủ đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu về một cuộc sống đa tầng tiện ích của cư dân phố biển Quy Nhơn, EcoLife Riverside của Tập đoàn Capital House đón đầu xu hướng khi đưa ra sản phẩm bất động sản tích hợp đa tầng tiện ích thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn bình thường mới.

Hơn cả "All in one" với bốn tầng tiện ích tại EcoLife Riverside

Tầng một tiện ích chung, với vị trí đắc địa nằm ngay mặt đường Điện Biên Phủ, dự án EcoLife Riverside được quy hoạch kết nối với quốc lộ 19B, 19C nối thẳng từ Sân bay Phù Cát về Trung tâm TP Quy Nhơn nên thuận lợi kết nối với các tiện ích trung tâm từ trường mầm non, tiểu học, THCS, Liên cấp hội nhập quốc tế Ischool Quy Nhơn, đến các cơ sở y tế, khám chữa bệnh, chợ, trung tâm thương mại, ngân hàng bưu điện và các địa điểm vui chơi giải trí của phố biển Quy Nhơn.

EcoLife Riverside Quy Nhơn tích hợp tiện ích "All in one+" mang đến trải nghiệm tiện ích đa tầng đầy thú vị.

Cùng với thuận lợi về mặt vị trí, cư dân EcoLife Riverside dễ dàng tiếp cận và hưởng chung các đặc quyền của vùng đất thiên nhiên kỳ thú với khí hậu tuyệt vời của phố biển Quy Nhơn.

Quy Nhơn sở hữu 134 km đường bờ biển với những bãi biển tuyệt đẹp, cát trắng mịn trải dài, được ban tặng những danh lam thắng cảnh và bãi biển đẹp, nước biển trong xanh, ngập tràn ánh nắng với nhiều đảo, bãi tắm lớn, nhỏ như Quy Nhơn, Ghềnh Ráng, Quy Hòa, Bãi Dài, bán đảo Phương Mai, đầm Thị Nại, Cù lao Xanh, Nhơn Lý, Eo Gió…

Với lợi thế thiên nhiên, Bình Định tập trung phát triển du lịch biển đảo. Địa phương đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa để làm nền tảng phát huy tính đặc thù tài nguyên du lịch và tạo nên sự khác biệt của Bình Định với các sản phẩm du lịch vui chơi giải trí, thể thao biển, sinh thái biển, ẩm thực, ngắm cảnh và trình diễn nghệ thuật dân gian Bình Định phục vụ du khách, đa dạng các loại hình dịch vụ, vui chơi, giải trí.

Trải nghiệm tầng 2 tiện ích cơ bản với hơn chục tiện ích mang đến cuộc sống an nhàn như: bãi đỗ xe tầng 1, Parking Zone, khu vui chơi trẻ em EcoKid zone, đường dạo Biển Đông, tiểu cảnh trang trí tên dự án, cụm hoa theo mùa, hồ Liên Hoa, bể bơi bên hồ Lakeside Pool, trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế GCA, phòng sinh hoạt cộng đồng Conecting Room, cùng dãy shophouse đang được lấp đầy tiện ích mang đến những dịch vụ từ thiết yếu đến cao cấp ngay dưới chân tòa nhà đến cho cư dân toàn bộ dự án.

Bể bơi ngoài trời - một trong những tiện ích cơ bản giúp cư dân cải thiện sức khỏe sau những ngày học tập và làm việc.

Trải nghiệm tầng 3 tiện ích đặc quyền với những tiện ích cao cấp mang đến cuộc sống thư thái như: bãi đỗ xe công nghệ thông minh Sky Parking Zone tại tầng 3, 4, vườn Phù sa tầng 6 Green seed Garden, chòi nghỉ thư giãn, khu thể dục ngoài trời Gymout Lakeside, chòi nghỉ thư giãn Sóng Pavillon mang đến những tiện ích cao cấp mà cư dân dễ dàng được hưởng chỉ bằng một nút chạm tay thang máy.

Trải nghiệm tầng 4 tiện ích đẳng cấp với những tiện ích đỉnh cao mang đến cuộc sống cân bằng tại tầng cao nhất dự án như: vườn thiền năng lượng Energy mind garden, vườn nướng Riverview, vườn cờ Tướng quân Captain Chess, vườn vọng cảnh Riverview Garden, cùng hàng chục loại cây quý đang được phủ xanh mang đến không gian xanh mát, trong lành để mang đến những nhịp sống cân bằng cho cư dân. Cư dân dễ dàng tổ chức Party, BBQ cắm trại dã ngoại trên cao ngoài trời ngắm trăng sao ngắm cảnh quan từ trên cao với tầm view mỗi cuối tuần mà không cần rời khỏi nơi ở.

Tầng mái trên cao rộng thoáng mang đến tầm view cùng không gian sống chất cho cư dân EcoLife Riverside.

Toàn bộ dự án được phủ xanh như một lớp lá chắn thiên nhiên vừa có tác dụng chắn bụi bảo vệ dự án, vừa như một lá phổi xanh cung cấp oxi cho toàn bộ cư dân nơi đây.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, EcoLife Riverside được vận hành bởi ECL, đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm vận hành các dự án của chủ đầu tư Capital House. Các lớp an ninh của EcoLife Riverside được đảm bảo hoạt động với 4 lớp bảo vệ giúp đảm bảo an toàn cuộc sống cho cư dân.

4 lớp bảo vệ gồm: đội ngũ an ninh 24/7, bảo vệ từ vòng ngoài mang đến sự an toàn cho toàn bộ cư dân dự án; hệ thống camera đa chiều lắp đặt ở mọi nơi từ bãi đậu xe, sảnh ra vào, thang máy, hành lang… giúp kiểm soát các hoạt động diễn ra trong tòa nhà; thẻ từ ra vào tòa nhà, thang máy giúp đảm bảo người lạ không xâm nhập vào căn hộ; cửa khóa từ hiện đại chứa mật mã riêng với từng căn hộ, tăng thêm tính bảo mật và yên tâm tuyệt đối cho chủ nhân căn hộ.

Việc tích hợp 4 tiện ích từ chung đến đẳng cấp cùng an ninh 24/7 bảo vệ 4 lớp giúp EcoLife Riverside trở thành một trong những dự án "All in one+" sở hữu lượng hấp thụ lớn tại thành phố biển Quy Nhơn.

Trường Thịnh