TPHCM: 3 tuyến đường có tiền đất gần 1 tỷ đồng/m2 nếu áp dụng hệ số K mới

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), áp dụng từ ngày 1/7.

Theo dự thảo, giá đất sẽ được xác định bằng giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số K tương ứng. Hệ số này được xây dựng theo từng loại đất, mục đích sử dụng, đối tượng sử dụng, khu vực và vị trí thửa đất nhằm phản ánh sát hơn biến động của thị trường. Việc xây dựng hệ số K được áp dụng cho 168 phường, xã và đặc khu của TPHCM, áp dụng với đất phi nông nghiệp, nông nghiệp theo từng tuyến đường, vị trí.

Đường Đồng Khởi - một trong 3 tuyến đường dự kiến có giá đất cao nhất TPHCM (Ảnh: Quang Anh).

Theo dự thảo, 3 tuyến đường có giá đất cao nhất TPHCM gồm Lê Lợi, Nguyễn Huệ và Đồng Khởi được đề xuất áp dụng hệ số K là 1,39 lần. Với giá đất theo bảng giá đất hiện hành ở mức 687,2 triệu đồng/m2, tiền đất khi nhân hệ số K vào khoảng 955,2 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, 3 tuyến đường này không phải có hệ số K cao nhất. Cùng tại phường Sài Gòn, tuyến Hai Bà Trưng (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Đình Chiểu) có hệ số K dự kiến lên tới 2,23 lần. Tiền đất tương ứng khoảng 594 triệu đồng/m2.

Tại khu vực Bình Dương (cũ), đối với đất ở, nhiều khu vực ở phường Thủ Dầu Một, phường Phú Lợi, phường Chánh Hiệp... có hệ số K phổ biến 1,67 lần. Một số tuyến đường có giá đất ở cao nhất 89,6 triệu đồng/m2 như Bác sĩ Yersin, Bạch Đằng, nếu áp dụng hệ số K 1,67 lần thì tiền đất gần 150 triệu đồng/m2.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đối với đất ở, hệ số K cao nhất có thể lên tới 2,66 lần ở một số tuyến đường ở phường Phước Thắng. Một số tuyến có giá đất cao nhất ở phường Vũng Tàu như Quang Trung (146,3 triệu đồng/m2), Thùy Vân (149,48 triệu đồng/m2) dự kiến áp dụng hệ số K 1,75 lần.

Với đất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh có biên độ lớn hơn, từ 1 đến 10,56 lần. Tại xã Hồ Tràm, hệ số cao nhất được đề xuất là 10,56 lần. Còn một số vị trí trên các tuyến đường Nguyễn Thị Tú và Trần Văn Giàu thuộc xã Tân Vĩnh Lộc, hệ số K là 10,12 lần.

Riêng với đặc khu Côn Đảo, toàn bộ đất phi nông nghiệp được áp dụng hệ số K là 2,21 lần. Đối với đất nông nghiệp, hệ số này dao động từ hơn 4 lần đến hơn 8 lần.

Về quy định chuyển tiếp, dự thảo nêu các hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã ban hành thông báo trước ngày quyết định có hiệu lực sẽ tiếp tục thực hiện theo các quyết định, thông báo đã ban hành.

Đối với việc xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp đã có văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất thì tiếp tục hoàn tất thủ tục trình phê duyệt mà không phải áp dụng theo quyết định mới. Trường hợp chưa có văn bản thẩm định sẽ thực hiện theo quy định tại quyết định này.

Đối với giá đất cụ thể làm cơ sở để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, các dự án đã thuê đơn vị tư vấn trước ngày 30/6 nhưng chưa được phê duyệt giá đất vẫn được tiếp tục triển khai các thủ tục xác định, phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp chưa thuê đơn vị tư vấn trước thời điểm này sẽ áp dụng theo quy định mới.