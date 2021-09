Tính kết nối tạo giá trị mới cho đô thị vệ tinh?

Giá trị nhiều thập kỷ từ trái tim của phía Tây Hà Nội

Dịch chuyển thành phố về hướng Tây là một nhánh lớn trong quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 của Hà Nội. Hướng đi này đã thực hiện với cuộc dịch chuyển quy mô lớn của cơ quan đầu não các bộ, ngành trong những năm gần đây. Song hành cùng những cơ quan lớn là rất nhiều công trình xây dựng, dự án lớn, mang lại sức sống cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Chính sự hội tụ đã tạo nên hệ thống đường bộ hiện đại, dày đặc tại phía Tây với Đại lộ Thăng Long, tuyến Lê Trọng Tấn, đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 3.5, đường Lê Đức Thọ... Rất nhiều trong số này là những tuyến huyết mạch lớn của không chỉ phía Tây mà cả thành phố, giúp tạo nên sự linh hoạt trong kết nối theo hướng trung tâm hay các vùng lân cận.

Công trình tầm cỡ bậc nhất thành phố vẫn đang xuất hiện với tuyến Lê Quang Đạo kéo dài đang xây dựng giai đoạn 2 tạo độ mở cực lớn giữa đại lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn và đường vành đai 3,5. Mới đây, siêu vành đai (vành đai 4) dài 98 km, kinh phí 6 tỷ USD, kết nối Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong bức tranh quy hoạch đô thị khu vực này, một chuyên gia trong ngành từng chỉ ra, một trong những tâm điểm quan trọng là vị trí đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm), với địa thế giao cắt của hệ thống hạ tầng cũ - mới.

Năng lực "kết nối" theo giới quy hoạch là điểm ít nơi có thể so với Vinhomes Smart City tại phía Tây Thủ đô bởi yếu tố quan trọng là năng lực vận tải công cộng. Có tới 3 tuyến metro trọng điểm của thành phố đi qua khu vực này, với 2 trạm dừng ngay tại dự án. Khả năng kết nối sẽ được mở ra theo tất cả các hướng, với tuyến metro số 5 đi tới khu vực các quận trung tâm, tuyến số 6 di chuyển tới sân bay Nội Bài, khu vực phía Nam Hà Nội và tuyến số 7 tới các dự án ở ngoại thành phía Tây.

"Hạ tầng hiện đại, kết nối là giá trị khó đong đếm bằng tiền bởi đó là lợi thế kéo dài hàng thập kỷ. Đó là vì sao Vinhomes Smart City đang là thỏi nam châm của cả khu vực", ông Bùi Thạch Anh, một chuyên gia trong ngành tư vấn bất động sản nói.

Sức sống của "New City" tại phía Tây Hà Nội

Theo đánh giá của một kiến trúc sư trong ngành quy hoạch, Vinhomes Smart City hội tụ cùng lúc 4 trung tâm: hành chính, kinh tế, giáo dục, công nghệ. Từ đại đô thị, nếu vẽ một vòng tròn lớn trong khoảng 20 phút di chuyển, tất cả những trung tâm này sẽ bao quanh tâm điểm lớn là Vinhomes Smart City.

Đơn cử như chỉ 5-10 phút di chuyển, cư dân có thể đi tới khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy, nơi tập trung phần lớn các bộ, ngành hiện tại. Đây cũng là nơi có lượng lớn doanh nghiệp trong và ngoài nước tụ hợp, với những khu văn phòng nổi tiếng như Keangnam Tower. Ngoài ra, có tới hơn 30 trường đại học xuất hiện trong khu vực xung quanh Vinhomes Smart City, biến nơi đây trở thành trung tâm giáo dục. Hay, dọc theo Đại lộ Thăng Long, chỉ 20 phút di chuyển chính là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - nơi được ví như "thung lũng silicon" của riêng Hà Nội.

Ở góc độ thị trường, chuyên gia tư vấn bất động Bùi Thạch Anh nhận định, tính kết nối lý giải vì sao lượng cầu đang tập trung phần lớn về đại đô thị lớn nhất phía Tây Thủ đô. Ngoài người Hà Nội và các tỉnh lân cận, cộng đồng quốc tế cũng đang có một số cuộc di cư về "thành phố trong thành phố" này. Không chỉ giá trị về cơ sở hạ tầng, khả năng kết nối, điều thuyết phục những vị khách khó tính nhất chính là chất lượng sống.

Khi những không gian ngột ngạt của phố xá được thay bằng những mảng xanh rợp bóng của 16,3 ha công viên, đó là một cuộc sống bất cứ ai cũng hướng tới. Công viên Nhật Bản Zen Park, công viên Trung tâm Central Park có hồ lớn trung tâm 4,8ha cùng công viên Thể thao Sportia Park với hệ thống máy tập hơn 1.000 chức năng mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Một loạt những tiện ích thông minh cũng được đưa vào cuộc sống, từ an ninh, vận hành đến căn hộ, và cộng đồng đã thuyết phục các vị khách từ nhiều nước vốn có cuộc sống được trang bị công nghệ tới từng chi tiết.

Cùng với hệ sinh thái của Vingroup ngay trong nội khu với những cái tên lớn như Vinhomes, Vincom, Vinmec, Vinschool, mọi nhu cầu trong cuộc sống sẽ được đáp ứng ở chuẩn mực quốc tế.

Hiện tại, nơi đây có sự hội tụ của cộng đồng đa quốc gia từ 20 nước trên thế giới, gồm những chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao tại nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới. Đó cũng là môi trường quốc tế được nhiều gia đình tại Việt Nam hướng tới và đến nay có khoảng 20.000 cư dân đã chuyển về sinh sống tại đại đô thị này.

"Làn sóng từ Old Town - trung tâm cũ tới các New City - thành phố mới đang ngày một rõ nét và Vinhomes Smart City đang cho thấy là ngôi nhà lý tưởng cho cộng đồng quốc tế, những công dân hiện đại tại trung tâm mới phía Tây Hà Nội", ông Bùi Thạch Anh nhận định.

Với 2 đại đô thị "all-in-one": Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes góp phần trong tiến trình kiến thiết mô hình "đô thị đa cực" của Hà Nội.

Các "New City" có thể san sẻ áp lực thế nào cho "Old Town"? Các nhà đầu tư bất động sản nên làm gì để bắt kịp xu hướng thị trường, nắm bắt cơ hội đầu tư, trở thành "người tiên phong" trong kỷ nguyên mới? Talkshow Người tiên phong số đầu tiên với chủ đề: "Old Town - New City|Hà Nội đa trung tâm và Những cuộc đại dịch chuyển" với sự tham gia Shark Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch hội đồng quản trị Cengroup và bà Phạm Thị Lan Phương - Giám đốc kinh doanh Vùng 2 Vinhomes, phần nào tìm lời giải đáp.

Talkshow được phát sóng trực tuyến tại Fanpage Vinhomes lúc 20h, Chủ nhật, 26/9.

Theo dõi chi tiết thông tin chương trình tại: https://www.facebook.com/vinhomes.vn